主題指數領漲A股　5G成投資熱點

▲主要陸股指數今年以來績效表現（圖／WIND）

陸股今年來表現雖優於整體新興股市，不過受疫情衝擊，上證等主要指數仍處負報酬，反觀主題指數受新科技趨勢及政策利多帶動，表現明顯優於大盤，其中通信主題指數因為有5G題材面及基本面支撐，成為市場投資熱點。根據WIND統計(截至2020/6/19)，中証5G通信主題指數今年來上漲23.2%打敗大盤，同期間上證180、A50指數仍下跌逾3%，滬深300指數則維持平盤，僅以中小型股為主的深圳綜合指數表現相對強勢。也因為5G成為熱門投資話題，帶動今年來陸股股票型ETF新增規模第一大就是中國5G主題ETF；據統計，華夏中証5G通信主題ETF今年來新增規模逾人民幣200億元。復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，中証5G通信主題指數今年來報酬超越代表陸股大盤的滬深300或上證指數，凸顯儘管中國經濟面臨新冠肺炎疫情衝擊，但市場多看好5G接下來的商機及企業獲利高速成長之預期。廖崇文進一步指出，2020年中國5G網路進入高速建設期，也讓中國5G從投資概念，真正轉化成由業績、技術、政策三大利多所驅動的價值投資，預計未來5年都需要大量的網路基礎建設，將為上游設備製造商帶來大量收入；推估今年中國目標建置約70萬個基站，相關設備商已積極出貨，將可看到獲利貢獻，未來2～3年預期也將持續拉貨。Wind估計，今、明兩年中証5G通信主題指數每股純益(EPS)成長率約30%、34%。此外，中証5G通信主題指數2019年指數的股東權益報酬率(ROE)14%、資產報酬率(ROA) 6.35%，優於上證指數、滬深300指數等主要陸股指數。廖崇文表示，中國在5G技術上具有領先地位及專利保護，加上擁有廣大內需市場、完整供應鏈廠商，將為5G世代帶來龐大經濟產值，預估中証5G通信主題指數成分股仍將持續受惠5G建設加速，將是布局陸股或5G題材的投資主流。主要陸股指數今年以來績效表現本基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。免責聲明：中証5G通信主題指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)編製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。