名家論壇》韋安／韓國瑜的「明天」，還有嗎？

6月6日，半個多月以後，高雄便上演「罷韓」投票。「罷韓」會不會過關？曾經在一年半前，在台灣政壇掀起海嘯和潮流的韓國瑜，還會有「明天」嗎？關於第一個問題，已經不必多做討論，從「大概率」而言，韓國瑜恐怕凶多吉少。除非在未來十幾天裡，有什麼驚天動地的「突變」。而至於第二個問題，就頗值得玩味。明年會選黨主席嗎？現今藍營中，剩下韓、朱、侯、江四個上得了檯面的要角。雖無民調，但大致來說，論民意支持，韓可能只輸侯友宜，而贏過朱立倫和江啟臣。侯在積蓄實力，對黨權沒有明顯企圖心，韓若被罷免，想要當黨主席，應該輕而易舉。國民黨目前支持度不到10%，不過黨主席一職，還是蠻有吸引力。自2016大敗，黨產會追討和凍結黨產，國民黨雖然天天喊窮，其實日子還是過得去。吳敦義把持幾年下來，2020總統選票補助款，已經一次還完前幾年借的舊帳。立委政黨票，每年都可以獲得2億政黨補助。當主席的財務壓力，根本不像外界傳聞的那麼大，而且就像一個一年有2億多預算可花的董事長。藍營立法院席次少，但縣市首長席次過半，加上還存有基本的藍綠板塊格局，黨主席就算實權不大，也是有影響力的位子。韓營兩次以法律途徑，上法院要求終止「罷免」執行；呼籲支持者不要投反對票，這些都有為韓「鋪路」影子。終止「罷免」案敗訴，仍可表明上任半年就開始被「罷韓」，「罷韓」成功雖有合法性，但沒有合理性。呼籲支持者不投反對票，一方面避免衝高「罷韓」票的投票率，另一方面也隱藏韓在高雄的支持度，萬一投反對票的人數太少，不是難看嗎？所以説，萬一韓被罷免，他明年選黨主席幾率，應該超過五成。後年選台北市長？這個問題問得多餘或太早？也不盡然。誰也沒有想到，一個政治人物在離開政壇、失業17年後，重返江湖，會如此一鳴驚人。從韓流的高峰，他的支持度確實已經大幅跌落，但韓國瑜的風格，既能給深藍支持者的鬱悶，找到出口，也能給底層「苦人」，帶來渺茫但唯一的希望。如果兩年後他願意，在藍營台北市長黨內初選中，韓大有機會，贏過被一致看好的蔣萬安，或是已表態不缺席2022的羅智強。陳時中可能是韓的對手，他如日中天的抗疫光環，能否延續的2年後，是個問號。2020總統大選，在抗中保台「國族民粹」的大海嘯之下，韓、蔡兩人得票率，高雄34.6%vs62.2%，台北42%vs53.6%，台北市的差距不算是太大。2022韓若選北市，不可能再用「又老、又窮」做文章，民進黨在北市已20多年沒有執政。但疫情過後，綠營執政下經濟議題，一定會讓韓國瑜再次喚起「庶民」之憂，「苦人」之苦。自從幾年前，段宜康把韓國瑜從北農「逼」出來後，無論藍綠都無法把他再化為平常。在北農韓創造了業績，傾舉國之力查貪腐，卻證明了他的清白。雖然，有不少空洞的政見，但韓在高雄短時間內做了不少政績，這些無法挽回「罷韓」，卻能成為他行政經驗的資本。夾持著黨主席光環（如果他要的話），而且絕對，也不敢再次「落跑」，韓國瑜大有可能把國民黨失去8年台北市，重新贏回來。6月6日「明天」過後，大家熟悉的那句話，「你們最喜歡的韓總（回）來了」！還會再次嚮起。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com