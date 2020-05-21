名家論壇》錢震宇／蔡英文脫離現實的囈語

也許是第二任，蔡英文的就職演說內容枯燥而單調簡陋，令人失望。捨棄了文青式的詞句堆疊，也沒有留下深刻印象的文字，取而代之的則是口號式的標語跟反映社會現況的陳述。若不是刻意把防疫功臣陳時中等人拉到會場，真不知道520是要慶祝甚麼？或許吧！都已經連任了，還裝甚麼呢？沒什麼可說的，就只好「謝天」了。蔡英文花了很大的篇幅在談台灣的防疫成果以及台灣的民主選舉，因為新冠病毒疫情讓台灣成為世界稱許的對象，獲得民眾高度認同；因為一月的選舉是蔡英文連任，而非韓國瑜，以至於大肆讚揚選舉、民主榮耀，彷彿在說沒投給她的人就是錯了一般。謝謝疫情、謝謝選舉，讓蔡英文連任。是這樣嗎？一個流行病毒跟一個選舉結果，就能如此簡化的定義嗎？還是這只是蔡英文眼中用來上位的工具?就職演說之所以重要，因為它會被留下紀錄，而且用來跟自己以及前後任比較。更為關鍵的是，就職演說是要對「人」講話，這裡的「人」包括支持自己跟不支持自己的人民、社會、在野黨、對岸領導人、甚至是區域及國際間領袖。回頭檢視蔡英文2016年總統就職內容，很清楚的在跟「支持自己的人」以及「社會」對話。蔡英文感謝支持她的人民對她的信任，同時點出社會的問題，一口氣指出年金制度、教育制度、環境汙染嚴重、財政不樂觀、司法失去人民信任、食安問題、貧富差距、社會安全網破洞、年輕人低薪等，洋洋灑灑十多項，好像百廢待舉，亟待改善。蔡英文同時回應兩岸關係及區域穩定的議題。她說，新政府要承擔的是區域的和平穩定與發展，以及妥善處理兩岸關係。秉持1992年兩岸兩會的諒解，努力維持現有的機制，持續兩岸間對話與溝通。蔡英文強調，政府會積極參與國際經貿合作及規則制定，堅定維護全球的經濟秩序，並且融入重要的區域經貿體系。當時蔡英文自己解讀她的當選，是要「解決問題」，所以外界期待她上任後能夠真正進行體質的改革，承諾自己的政見，尤其是面對支持主力年輕人低薪、過勞的問題，能夠真正有所回應。四年後，蔡英文連任了，正是外界檢視她的時候。怎知，她找來陳時中、口罩國家隊，大談防疫，強調防疫跟選舉讓國際間看到了台灣，卻絲毫未提這4年來台灣的改變與成長。這顯示蔡英文用「現象面」開場，避開「實際面」的問題。蔡英文的演說絕口不提過去4年的承諾，好像她是從今年520才上任一樣；事實上，她拿自己防疫成效當政績，卻避談青年低薪、高房價、勞工工時過長等外界關注議題，擺明是吃定了年輕人、勞工，「反正選上了，又能奈我何」？沒有政績、沒有做法，只好喊口號！所以講了「六大核心戰略產業」、講了「健康防疫安全網」、「社會安全網」、「亞太綠能中心」，沒有具體政策、做法，只有口號，到底能為台灣產業帶來什麼改變？這根本不是台灣社會最迫切的需要！面對中國大陸，蔡英文更是偷懶，只用四段文字陳述，不僅沒有交代4年前說會秉持92會談的歷史持續對話溝通，雖然嗆不會接受「一國兩制」，又自稱會遵循中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務。前後邏輯不一，顯然只是應付了事。蔡英文沒有講過去做了甚麼，也沒有講這任要怎麼做。動不動就提台灣共同體跟深化民主，蔡英文拿國民黨提款，提了4年也夠了吧！是要多深化民主？人民期待的真的是成立更多的所謂的人權委員會嗎？過去大半年，反送中運動、美中角力打得火熱，蔡英文站在風口上，連任了總統，並非因為過去執政獲得人民信任，而是人民選擇一個相對可以信任的政府，但是這政府卻濫用了多數人民的信任及寄託，4年來讓對立者更對立、讓支持者更失望，台灣更流失經濟競爭力及應有的戰略地位。經濟上、政治上沒有「大破大立」，不敢直球對決，也無視於社會問題存在。不對人民說話、不對社會說話、不對在野黨說話，更不對中國大陸說話，蔡英文這篇就職演說像極了脫離現實的囈語，活在自己的小確幸中。●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com