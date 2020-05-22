名家論壇》黃創夏／台海局勢已經「主客易位」

●作者：黃創夏／資深媒體人

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大國有興戰之能，小邦有禦敵之策！水澤之地、山海之洲、自有其備！勿為「言之不遇」！上面這段話的典故，是在歷史上的古中華帝國，曾派出使臣威嚇日本，以開戰恫嚇，日本斷然回絕，回覆說：沒錯，中華帝國是大國，想開戰就絕對能夠開戰，沒有人會懷疑。但請不要以為小邦就是束手無策，鄉野山間都有防備，自有抵禦防備之道，別說我沒有事先提醒你哦！歷史上，中華帝國確實也沒有辦法跨海侵略日本，就連橫掃歐亞的蒙古忽必烈大帝，在日本海上就吃了兩次大虧‧‧‧奉勸中南海的極端民族主義者勿食古不化，請看看全世界，國際情勢已經全面翻轉，放言恫嚇只是自討無趣，該務實思考台海兩岸早就已經本質化改變的現實吧！同樣是庚子年，120年前的庚子年，慈禧太后、榮祿等人靠著無限上綱的民族主義，「向萬國宣戰」在所不惜，此情此景在耿爽、趙立堅、央視主播‧‧‧嘴臉上，相隔120年的庚子年，「向萬國宣戰」正重現江湖！這種嘴臉，會得到世界上的同情和尊重，甚至害怕嗎？只會讓全世界更討厭共產黨！看看各國追究武漢肺炎的聲浪一波接一波，中南海真在台海蠢動，絕對是拿不到任何國際上的認可和縱容的！有些統派和狂妄的解放軍媒體和將領會說：等不到國際援助台灣，解放軍幾天、甚至24小時就拿下台灣了‧‧‧吹牛也要打點草稿吧！中華人民共和國見證71年以來，除了韓戰大量消耗國府投降軍隊之外，只對外打過三場「小規模」、「局部性」的戰爭，中印戰爭、懲越戰爭和珍寶島戰役，歷史事實明明確確，解放軍根本沒有討到便宜，傷亡之巨大、戰場上的應變能力、別說是蘇聯老大哥、能征慣戰的越南老弟，連印度軍隊都看不起。這種大而無當的軍隊，能夠閃電滅台？別自欺欺人了！更何況，要是出師不利，無功而返，紅牆子弟三千人的太子黨們，恐怕再也不會乖乖順服，恐怕會有中南海政爭的滔天大浪吧！更別忘了，70多年以來，台灣的軍力不論在兵源數量上、武器彈藥的數量上，從一開始就遠遠不如人民解放軍，但是70多年以來在台海上的戰役，不論是空戰、海戰‧‧‧幾十場戰役，紀錄上是台灣告捷遠遠高於解放軍！就算是現在，中華民國軍力當然總量不如中華人民共和國，但在全世界排名上也總是在全球14到20名之間，解放軍的遠程軍力投射能力還在草創，別說24小時，國際軍事專業評論都普遍認定，光靠台灣軍隊，獨立自守24天都綽綽有餘！更何況，只要抵抗幾天，全球第一名的軍力就萬里馳援到台海了！主客易位了，奉勸中南海張開眼睛看看全世界高漲的「討厭共產黨」風潮、看看台灣人民面對外來威脅時，例如武漢肺炎的侵擾，絕大多數人都會共體時艱，合作應對的「命運共同體」堅定立場，中南海應該要醒了，那些老掉牙八股、教條，已經無法解決當前局面了！請中南海不要再說什麼「92共識」了，30多年前的歷史時空，全世界、中國內部、台灣局勢‧‧‧都變化巨大，抱殘守缺，於事無補！真要談歷史，提醒中南海一下，您們的老祖宗毛澤東，還公開在中外媒體面前，連續三次振臂高呼：「蔣介石委員長萬歲、蔣介石委員長萬歲、蔣介石委員長萬歲！」抱殘守缺，真的沒有意思啦！奉勸中南海，國民黨已經自己把自己搞垮了、仍被「韓流」脅迫繼續沉淪，台灣在可見的一段時間之內，勢必是民進黨繼續執政，務實點，和台灣民選的政府面對面坐下來良性對話吧！