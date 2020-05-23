名家論壇》唐湘龍／先解決香港，再處理台灣

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

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先談一談「民共平台」。就像是國共論壇一樣，有沒有可能建立一個民共論壇？民共平台聽起來有點驚悚。彷彿聊齋。怎麼想，都覺得是小說。想像力太豐富。蔡英文想要和習近平見面。520就職演說，她這麼說。她不是頭一次說。反正，就是一種孽緣。要解，難。要結，也難。重點是：那怎麼辦？坦白講，兩岸政治走到今天，民進黨佔上風。內有選舉大勝，反中勢力超狂，外有美國爸爸撐腰，「反中」狂潮，全球連線。這種陰陽調和、內外兼修的政治條件，不是主觀創造的。但不管怎樣，勢頭是這樣，球在蔡英文手上。問題是：習近平想要和蔡英文見面嗎？不想。但未必不能想。因為，「不想」是主觀上的期待。但客觀上未必是最佳選擇。所以，雖然不想，但可以開始想一想。見了怎麼樣？不見，又怎麼樣？因為，兩岸關係明明越走越遠，台灣海峽周圍明明越來越緊張，但是，两岸發言的口氣都很軟，都很虛弱，都很空洞。520之後的兩岸，更明顯的，戰線延長，進入一個既不能統，又不能獨，既不能和，又不能戰的僵局。但是，有一個基本認識並沒有改變：時間拖越久，對大陸越不利。歲月是一把殺豬刀，對統一也是。尤其，眼前的島內、島外的氣氛，北京對台政策幾乎沒有槓桿可以用。換句話說，對於想要影響台灣這件事情，北京越來越處於「無計可施」的困境。所有的手段，都外部化了。尤其在這場疫情之後，全世界都可以重新相互檢視需要。過去在認知上認為「不可或缺」的關係、人事，經過疫情測試之後，會發現沒這麼重要。可有可無。台灣因此可能出現一種：「其實，失去大陸也沒有什麼」的集體感受。這會進一步傷害北京對台政策的主動性，也傷害台灣對兩岸統一的熱情。有沒有注意到：蔡英文總統的520就職演說、北京兩會期間，大陸國務院總理李克強、政協主席汪洋的講話，竟然有一個相同的調子：都不談九二共識。蔡英文不談，可以理解。北京也不談，那真是太奇怪了。這不是默契。本來以為蔡英文拒絕九二共識會出事，結果也沒有。結果，竟然連北京自己也不說。背後一定有我們不知道的故事。一直到今天，那個故事比較清楚了。北京，決定先處理香港。把台灣冷處理、緩處理，這大概合理說明，為什麼最近北京談起台灣，態度也都很冷淡、漠視，跟大陸內部非常激昂的武統聲音，落差實在很大。去年，港獨出現了。藉著「反送中」的理由，香港承受了半年以「反中」為主要訴求的激烈破壞。不管有沒有外力介入，本質上，那是「分離主義運動」。因為香港基本法23條沒有完成，這使得北京、香港政府在法治面也缺乏強力的介入手段。香港陷入「無政府」狀態。再加上，區議會選舉，建制派大敗。再加上，蔡英文在總統大選大勝。北京在短短兩個月內，遭遇了兩次重大的選舉挫敗。港獨、台獨相互聲援，這對北京確實是很大的挑戰。520 ，大家以為北京要處理台灣。結果，沒想到，北京「先港後台」，在兩會議程偷偷夾進「港版國安法」，直接跳過香港，讓基本法23條有人民代表大會完成，再丟進香港基本法附件三，以中央立法的權限，結束香港20年的法制對抗，這件事不只將徹底改變香港內部的民主運動、分離主義運動，也將徹底改變台灣和香港的關係。如果，要把「附件三」簡化成「一國兩制」死亡，那是不了解一國兩制。基本法23條長期空白，傷害了「一國」，由於英美勢力操作香港真理主義的企圖越來越明顯，北京如果再不處理，形同放棄治療。北京的處理方式，有點偷襲，有點聲東擊西。當全世界關注台灣，北京就決定先處理香港。坦白說，北京已經處理完了。香港的法律秩序會回來。香港的繁榮會回來。香港的分離主義運動會出去。不管美國要如何強烈反應？北京都必須完成動作。「一國兩制」本來就是一種政治上的過度幻想，天馬行空，各自表述。1997年以來，「一國兩制」彷彿一個對於北京片面有效的魔咒，讓北京對香港的處理綁手綁腳。也讓外國勢力、分離主義，因為「一國兩制」可以拿來挑戰北京的任何治理。現在，「一國兩制」的模糊空間沒有了。北京對香港解咒了。「一國兩制」轉型為「一國兩治」，台灣、香港也正式脫鉤。「九二共識」是1992年，兩岸在香港會談的結果。兩岸關係裡頭，香港本來是一個緩衝區。但今後不是了。未來，兩岸之間有什麼事情？自己面對面講清楚。「香港版國安法」通過之後，任何外力都將熟練。然後，再回頭看北京如何處理台灣。民進黨一直否認九二共識。但其實，如果北京真的否認九二共識，對台灣實在是一個危險的訊號。這個危險的訊號，好像出現了。民進黨、共產黨要如何在沒有香港的情況下，處理兩岸關係？「民共平台」有沒有可能出現？有。當然有。如果連這個都沒有，那兩岸關係裡的台灣，就太糟了。