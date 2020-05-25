名家論壇》黎榮章／總統府駭客讓綠營派系矛盾浮上檯面

▲總統府 駭客事件前後情緒聲量分析（圖／QuickseeK提供）

▲網統府遭駭 網路話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

▲網統府遭駭 網路好感度評比（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

520總統就職前夕，總統府驚傳遭駭客攻擊，層峰會議資料流出，總統府雖第一時間強調「內容為臆測拼貼，非屬事實」，然相關內容仍引發議論，甚至有媒體全文刊載，文件內容緊扣520改組、民進黨初選等敏感事件、登場人物的層級之高，讓事件備受關注。QuickseeK快析輿情資料庫分析駭客事件前後，總統府的網路情緒表現，爆發才3天，事件爭議已超越最近一個半月以來總統府的負聲量紀錄，國家最高的權力中樞發生資安危機，爭議勢難避免。這種揭露政權核心盤算、赤裸裸的內部溝通、攻防情節，堪比宮鬥的劇情，雖然第一時間府方出面駁斥流出內容的真實性，但仍讓陰謀論四起。透過話題類聚分析，觀察總統府駭客事件在網路上被討論的話題類型，「中國駭客」佔比最多有35%，執政當局在事發第二天，就有國安高層對媒體表示，此事疑由境外（中國）網軍入侵後竊取檔案資料，國防部18日也公開表示，此事「不排除是中國大陸駭客所為」，官方主導「敵對勢力公然透過駭客進犯總統府」劇情走向，試圖降低黨內的派系問題在520前的衝擊。此外，政權層峰的電腦竟輕易遭駭，政府資安問題以佔比32%位居第二，到底是誰被駭、怎麼被駭，因沒有官方證實，各種揣摩、猜測說法均出籠。而這份不知真偽的文件透露民進黨派系鬥爭赤裸裸的一面，蔡英文與行政院長蘇貞昌看似是合作無間的執政夥伴，但陳其邁卻「建議總統取得（NCC人事）主導權、不要讓蘇做最後決定」，短短幾個字，就具體點出陳其邁在蔡蘇之間的微妙角色，過去總統初選的「打賴路徑」也在外流之列，提及層級高、牽涉廣，確實極易動搖民進黨穩定的局面。而分析各聲量主題的情緒反應，派系問題的好感度最低，除了外流多與人事佈局有關、在檯面上罕見聽聞的政治攻防，民眾難免一時無法接受；而政府高層資安栽了個大跟斗，名列負聲量第一名，更有人指「唐鳳怎麼還不來救駕？」。藍綠陣營各自在此事中尋找可發揮的論述方向，討論聲量因此被更往上堆疊，藍營猛打綠內部的茶壺風暴，強調派系之間的矛盾關係，並火力猛烈質疑執政黨沒做好資安防護措施，綠營除了聲稱是境外駭客所為，主席卓榮泰則拋出「圍魏救韓」的說法，希望能遠離民眾對於派系鬥爭的負面觀感。雖然蔡英文520的就職並不是政黨輪替，但每逢總統就職，都是政權改組最脆弱之際；無論是駭客還是內鬼，瞄準此時發動攻擊，可能正是精心安排的結果，而不管流出文件的真偽問題，蔡英文面對駭客始終低調的真正原因，也許是害怕國人對於未來的內閣改組會帶著有色眼光來看待。