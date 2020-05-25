名家論壇》單厚之／振興券，狼來了！

●作者：單厚之／資深媒體人

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疫情對經濟產生嚴重的衝擊，國發會主委龔明鑫今天接受媒體專訪時談到「振興券」，表示初步規劃方向是每人支付1000元換3000元振興券，沒有排富及年齡限制，在實體通路使用，雖然還沒定案，但的確是往規模擴大的方向研議。這已經不知道是第幾個「初步」、第幾個版本了。過去幾個月，行政院對於XX券的規劃一變再變，從一開始20億預算的「振興抵用券」，用於夜市、商圈、餐飲、藝文。到了4月初，蘇揆親自率多名部會首長舉行記者會，宣布「酷碰券」的預算有111億，折扣25%、每人每月上限1000元、期限3個月，綁電子支付，等於民眾每月要消費4000才能得到全部的優惠，經濟部還曾宣稱4月底就要上路。5月初，經濟部長沈榮津在立法院備詢時，又變成電子與紙本並行，消費1000享500折扣，民眾要去超商郵局買券。幾天前，經濟部的規劃又變成行動支付、電子票證、紙本、信用卡都可以用。結果今天龔明鑫接受媒體專訪，又變成了每人支付1000換3000的振興券，不排富、限實體通路。官員們講的天花亂墜，民眾看得眼花撩亂，所謂XX券的實質內容一改再改、金額大小一變再變，但每一次官員都聲稱「更優惠」、更進步。政府從3月就敲鑼打鼓說要發酷碰券，人民左盼又盼，聽了一次又一次的「狼來了」，到5月底還看不到一個明確的樣子。政院一變再變的原因，說穿了就是不想發現金、不想跟馬英九一樣發消費券。不發現金的理由很簡單，就是避免替代原本的消費。振興的目的是刺激消費，是因為經濟活動衰退，所以政府發錢讓民眾去花，讓更多的錢進到市場裡，去刺激消費；如果發的是現金，很可能民眾只是把這些錢存到銀行，實際上的消費行為並沒有增加，就無法達成原本刺激消費的原意。所以當初馬政府時代，才會另外印製消費券，並限定使用期限，要民眾必須在一定期限內把消費券用掉。消費券可以等同現金使用，必然有一定比例是替代原本的消費，但多少還是能刺激一定的額外消費。但在蔡政府的眼裡，消費券是一個失敗的前例，所以無論如何都要找到其他的辦法，絕對不能跟馬英九一樣。因為一開始編列的預算規模過低，根本無法承擔普遍發送的成本（發800億給全民的成本，跟發20億其實差不多），所以才有電子支付的想法。因為堅持不發消費券、又要拿出一個好看的乘數效果，才會不斷的往酷碰、折扣的方向去鑽，但越鑽到後來，就距離刺激消費的初衷越遠了。以沈榮津、龔明鑫最新的方案為例，無論是電子支付、信用卡的替代效果就幾乎等同於現金，一筆錢進到我的電子支付、信用卡的戶頭，跟進到銀行戶頭的差別其實不大，雖然不能存起來生利息，但很容易替代原本的消費，刺激消費的效果有限。若以買券來講，這個券是人民花錢買的，就如同買百貨公司禮券一樣，政府還有沒有權力宣示「X年X月X日失效」，如果民眾沒有消費的時間壓力，何來刺激經濟的效果？再從民眾的心裡上來講，當初的消費券，是政府送到手上，不花白不花。但如今的「振興券」，是要掏出真金白銀去買，有些民眾或許嫌麻煩就不買了；但會買的必然是更加精打細算的民眾，乘數效果必定會低於一般國人的平均值。發放消費券的行政成本並不低，防疫期間的口罩經驗，讓政府想要複製相同的經驗，但口罩成功經驗其實是藥局跟超商共體時艱，吸收了行政成本、承擔了民眾的情緒。而未來這個還不確定名稱的券，中間還涉及到金錢交易、戶籍、個資，又有多個平台的整合，問題會比口罩複雜的多。這個無以名之的券，政策一改再改，已經走到一個死胡同。雖然政府事後一定可以做出一個漂亮的數字，但幾乎沒有成功、加分的可能。即便有萬般不願意，政府不如加碼跟馬政府一樣發消費券，或是直接當成紓困發現金，成效都會好得多。