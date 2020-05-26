名家論壇》盧燕俐／私募基金年配息14％，穩賺嗎？

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

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朋友是知名企業高階主管，前幾天，她興奮地跑來問我，「終於找到比銀行定存利息更高，但獲利也很穩健的商品，是銀行銷售的私募基金，每月配息1.2％，一個單位只要30萬台幣，我在想要先買5個還是10個單位，妳有什麼建議？」這和我所認知的私募基金運作模式完全不同，我請她拿說明書給我看，「理專說，銀行VIP才能買，名額很少，確認要投資才能看說明書，並獲得受益憑證；何況一個單位才30萬，一個月配息3600元，年化報酬率14.4％，跟很多高收益債基金一樣，銀行幹嘛騙我？」決定來一一拆解給朋友聽。「私募基金」雖名為基金，但和大眾常買的共同基金，性質上天差地遠，投資標的涵蓋未上市、上市股票、債券、期貨、選擇權、套利商品……等等，針對特定人士私下募集，流動性低，閉鎖期至少3年以上，常見的最低門檻是10萬美元，屬高風險高報酬，並不主動對外揭露投報率，也不刊登廣告行銷，神秘色彩濃厚。知名業者像是TPG資本、凱雷集團、KKR、黑石集團和紅杉資本等，旗下均有多檔私募基金。而台灣為了因應廣大台商資金回流，四月底已開放券商可經營私募基金，不僅能增加券商獲利，也有助實體產業投資。根據一份4年前的國外調查顯示，幾家大型私募基金10年的年化報酬率為10％，黑石集團的不動產私募，年化績效高達12％到18％，而TPG更曾有兩檔私募連續幾年年化報酬超過3成。儘管如此，私募基金並不會保證月配息或年配息數字，畢竟投資環境瞬息萬變，績效總有高低起伏；更何況，根據台灣《銀行法》，舉凡宣稱「與本金顯不相當」的利息報酬，也就是明明目前一年期定存利率才0.84％，居然有業者可給付14.4％，可能觸法。所以，也許朋友搞混了，理專銷售給她的，就是一般的高收債基金，且可能是南非幣計價，才會如此高息，但南非幣波動大，存在匯率風險，對台幣一年已大跌24％，這位理專為了贏得信任，才用「私募基金」的話術來包裝。也或者，從頭到尾都是個騙局。近年來，幾個吸金詐騙案有著類似手法，號稱每月固定配息1％到2％、最低投資門檻只要10萬元、介紹親友投資還能分潤、在投資分享會上總有人感動的痛哭流涕……其實，許多人明知年年要穩賺24％，大概只有巴菲特等級的大師才能辦到，但遇到了詐騙集團，寧可自欺欺人，刻意規避風險，相信年賺24％是老天爺送來的最佳禮物。難怪台灣會成詐騙溫床！必須呼籲，舉凡看到陌生且誇大的理財商品，讀者切忌衝動購買，多詢問幾家獲得金管會核可的金融機構，相信得到的答案會比較中肯。