名家論壇》蕭徐行／「港版國安法」醞釀港台反中潮

●作者：蕭徐行／資深媒體人

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中國人民大會宣布近日制定香港國家安全法，震驚全球，由於國家安全法的催生正在疫情逐步舒緩，又在六四天安門紀念日將屆以及反送中運動風潮彷彿又將再起之際，不僅震盪香港社會民心，也引起了美國的強烈表態。值此中美對抗越來越激烈，全球反中意識也越來越強硬之時，為了維持國家穩定，保護共產黨政權，壓制反送中動亂成為中國國家安定的危機總動員。習近平百年強國夢還未成真，香港反送中潮流仍在燃燒，新冠肺炎疫情爆發卻讓中國再次成為世界各國交相指責的禍首。已然把中國視為世紀勁敵的美國，由於輕忽病毒之害而躍昇為全球疫情最嚴重的美國，更是對中國不滿；尤其病毒造成的威脅仍像不定時炸彈處處爆發，接著迫使人類各種活動暫停而引發的經濟蕭條與消費崩潰現象，經濟不佳與勞工下崗潮都使得中國社會瀰漫著不安的氣息，對共產黨統治的質疑正隨著這次疫情的蔓延而處處滋生，這使得「維穩」成為中國內政上的首要目標，這也是習近平斷然決定推出港版「國家安全法」的理由。因為香港的立法會議員選舉將在9月舉行，如果議員局勢不利於中央，那麼勢必牽連到明年的特首選舉，如果這樣的局面習近平都不能掌控，受影響的不僅僅是習近平權位是否穩固，隨著香港反送中風潮以及台灣離中國越來越遠，共產黨在中國的統治基礎將會受到嚴重衝擊。無論如何，這樣的決定都說明了受到反送中的衝擊，中國政權已然傷筋帶骨，再不考慮如何止血，那麼別說強國夢將嘎然而止，中國將有可能陷入分裂與動亂的局勢中。一年來反送中運動鬧哄哄的動盪著整個香港社會，也連帶地讓蔡英文總統乘著這股風潮的翅膀順利連任，如今台灣反中思緒又激盪了香港年輕人認為自由與民主靠奮鬥取得，這樣港台動亂相結合的雙颱效應，除了宣布「一國兩制」政策已經出局外，也嚴重衝擊中國政治的穩定，面對民進黨繼續執政四年，中國會採取什麼樣的兩岸關係與定位？這也是未來在台獨、港獨合流下，東亞地區的新局勢、新課題。如今面對動亂局面與維穩要求，以及認定美國藉機慫恿港人騷亂與暴動，中國政府由於沒有對於境外勢力介入香港政局加以嚇阻的法令依據，更有感於香港政府與港中聯在去年反送中事件的處置不當，乃祭出十多年前曾經考慮過的「國家安全法」，作為北京當局以法治與武力介入香港亂局的憑據，這樣的決定事實上也等於結束了鄧小平曾經保證的「一國兩制」。然而，中國真的會對港台動武嗎？至少從香港過去的動亂來觀察，中國真的要出兵香港將面對不小的阻力。香港反中運動至今情勢的發展仍然激烈，如果出動軍隊就真的可以消滅香港亂象，恢復法治與秩序，那麼中國為什麼拖了這麼久還不採取行動?但是，中國顯然不能任令香港社會繼續亂下去，因此派出至少武警部隊進駐已成為中國已成為許多大陸人士談論的問題；然而這樣做了，中國必須面對國際金融中心地位遭到毀滅，整個的國際金融與金融市場將承受巨大衝擊與打擊，這些震盪對於中國自身的經濟與金融發展將有多大的蝴蝶效應，就是必須深思的問題了，再說中國本身還是一個不夠開放與自由化的經濟體，有許多與自由經濟市場的連結都透過香港這個平台，如果香港經濟秩序毀了，中國能承受多大的震盪是要慎思的。武力的介入或許可以解決了街頭的動亂；但是港人仇中、恨中的情緒將根深蒂固，這樣的恨火還會再發，香港人的反中情結隨時會再造成街頭動亂，這將如同70年前台灣爆發的二二八事件，成為台灣人反中的永遠記憶。如果香港問題處理的政策要硬要軟的分寸這麼不好拿捏，讓香港成為中國的燙手山芋，那麼已經對峙了70年的中台關係，更非單單要武統這麼簡單的事情，尤其在香港的一國兩制已然破功之後，台灣民眾對於所謂和平統一的統戰說詞更將敬鬼神而遠之。總的來說，國安法的制定將刺激香港人民反送中的企圖心，中國要在意的是港民的動亂加上台民的伸援，將形成雙颱效應嚴重衝擊中國對於香港的治理基礎，另外，中國將面臨要繼續封鎖台灣還是重新打開與台灣溝通之門的方向進行，如果要封鎖台灣，中國就必須面對美國，終究台灣是美國防堵陸權進入太平洋與美國爭霸的重中之重；相對的，中國如果要重新打開與台灣的友誼之門勢必要面對與承認台灣的主體性意識問題，如果中國要的是「一中」，「兩個中國」議題就必須為海峽兩岸共同面對，那麼兩岸關係、中港關係乃至於中美台三角關係將要面臨重新調整與衝擊。