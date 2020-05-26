名家論壇》袁周／中國為何拒絕美國對武漢病毒所的調查？

近期，美國總統川普和國務卿龐沛奧多次聲稱，他們已經看到了病毒來自武漢病毒研究所的「核心證據」，一些政客還鼓動要對該研究所P4級生物實驗室進行全面調查。但他們所謂的「核心證據」遭到了各界質疑和反感，連美國情報部門也急於撇清關係。美國國家情報總監辦公室4月30日發表一份聲明，情報界同意科學界的廣泛共識，即新冠病毒不是人造病毒，也沒有經過基因改造。與此同時，美國情報界人士對媒體透露，他們受到了白宮的壓力，要求將新冠病毒與武漢實驗室聯繫起來。川普當局的「核心證據」是由美國國防部的一家承包商製作的，不過專業人士認為，通篇充滿著小兒科級的錯漏。譬如，報告稱，2019年10月6日至10月24日期間，武漢病毒研究所的一個絕密區域裡，「有7部手機的定位數據丟失」。蒙特雷國際研究院教授劉易斯表示：「報告中涉及的樣本數量非常少，不足以證明任何東西。最多只能說明，經常在病毒研究所附近出現的手機用戶在這個時間段可能去度假了。此外，10月的第一周是中國的黃金周。」而美參議院情報委員會的消息人士也透露說，該報告並非基於真實情報。更可笑的是，為了顯示情報來源的權威性，美方還炮製了「五眼聯盟」獲得獨家調查報告的假新聞。澳大利亞前外交大臣鮑勃卡爾批評說：「美國大使館向一家澳大利亞紙媒提交了虛假報告，誇大了新冠病毒來源於武漢病毒研究所這一毫無根據的說法。」國際科學界普遍反對「病毒來源武漢論」，更不支持川普政府對武漢病毒所的所謂「獨立調查」。美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇、《柳葉刀》雜誌以及中美近百名醫學界權威，均否認了病毒是人工製造或者實驗室洩露的說法。國際生物醫學界多認為，如果按照少數美國政客的要求就對武漢病毒所展開調查，那麼不僅無法起到任何實際效果，也是對全球醫學界和專業人士科學判斷的一種否定。對武漢病毒所的調查不僅缺乏科學上的合理依據，在國際防疫合作上也將起到適得其反的效果。世界衛生組織曾委婉指出，「現在是團結的時候，不是指責或破壞多邊合作的時候。」如果把精力放在毫無根據的調查上，不僅將影響國際防控團結，分散防控精力，而且還會為某些政治勢力所利用。分析認為，無論調查結果如何，美國政客總能夠從調查中發現“所謂證據”或者聲稱「調查被操縱」，以此來論證其荒謬結論。當年美國對伊拉克化學武器核查就幹過這種勾當。熟悉國際政治的人應該記得，伊拉克戰爭前，時任美國國務卿鮑威爾提著一瓶白色顆粒物質，在聯合國安理會上指責伊拉克擁有化武，但其後連美國自己都承認根本沒有找到證據。近期，中國外交部發言人華春瑩在推特上寫道「中國不是伊拉克」，估計就有這層含義。有句西方諺語說：「視而不見為瞎子。」正如大陸官方媒體批評美國政壇那樣，通過這次疫情讓我們看到了紙牌屋裡的醜陋百態。川普們死咬病毒源自武漢實驗室，是其甩鍋中國策略的重要一環。從美國和世界的反應來看，這個議題一段時間確實廣為流傳，並被一部分反華媒體和人士所炒作利用，對於樹立川普形象、減輕國內壓力起到了一定的輿論外導作用。如果美國調查武漢試驗室的要求得逞，川普無異於抓到了一副「王炸」，勢必進行輿論轟炸，誤導視聽，從而再次廣泛傳播這一病毒來源的陰謀論。為此，歐美多家社交媒體已經開始主動遮罩和刪除涉及疫情的陰謀論，旨在阻止此類荒謬觀點的傳播。5月24日，《紐約時報》以「美國接近10萬人死亡，無法計算的損失」為題，在頭版刊登了一千名美國新冠肺炎逝者的姓名、年齡和身份。另據美機構統計，美國確診已超過170萬例。面對不斷飆升的數字，白宮應該好好反省自己的執政能力，而不是到處甩鍋。對於國際社會來說，如果病毒來自武漢試驗室這樣毫無根據的論調也需要進行嚴肅的國際調查，那麼國際調查也就喪失了門檻和道義基礎。中國無須美國借鑒防疫經驗，但也絕對反對美國潑髒水。●作者：袁周／北京華語智庫研究員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com