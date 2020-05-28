名家論壇》周立軒／台灣如何面對「港版國安法」的變局？

正當武漢肺炎疫情看似在台灣即將慢慢落幕之際，於 5 月 21 日登場的中國兩會中，拋出的制定「港版國安法」議題，又讓台灣周邊區域，乃至於整個國際局勢，霎時間變得極不可測，事實上，台灣人可能並不能如想像中的那般高枕無憂。首先，台灣外交部長吳釗燮在 27 日接受美國福斯新聞網訪問時，說出「北京下一步可能對台動武」的這番話，一個國家的外交部長，在國際媒體上公然指稱他國有可能對該國動武，這實在非同小可，而在同一天，蔡英文總統被問到此事時，指「其實現在情勢對我們來講，都是要高度的注意的情況」，看似不否認目前台灣周邊情勢，其實相當的險峻。另外，香港親北京的媒體，近日也引述不同消息人士稱，中國在近期內，將會對涉台法律做出一系列的調整，全國人大委員長粟戰書於常委會工作報告的內容中，關於「確保憲法全面實施」的部分，已經將「堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制『台獨』分裂勢力，在『九二共識』基礎上推動兩岸關係和平發展」列入任務內容。由此可見，未來中國涉台法律的調整，將會朝納入中國憲法體系的方向去思考。而今年剛好是中國「反分裂國家法」實施十五週年，中國各界修法的呼聲並不小，如大陸全國台聯副會長楊毅周日前在兩會建議，「反分裂國家法」條文應更加細致，使條文更具有可操作性，搭配 28 日將在兩會上表決「港版國安法」，我們其實可以明白，中國內部的政治壓力出口，不是香港，就是台灣。而兩相比較之下，香港經過去年一整年的反送中運動，人民與中國官方的關係已經難以挽回，加上地理上毫無阻隔，又牽扯到中國共產黨內部的派系鬥爭，不幸成為了中國共產黨拿來祭旗的首選。所以，台灣就能慶幸躲過一劫了嘛？看來並非如此，如果「港版國安法」真的在兩會上表決通過，將揭開香港「內地化」的序幕，這將讓台灣陷入如何應對的問題，蔡英文總統日前在臉書上提出的，必要時啟動港澳條例 60 條，停止全部或一部分的港澳條例適用，應該就是為此而來。另外，香港人來台，這又是另一個在台灣社會爭論的議題，目前看來，行政院將成立專案小組處理此事。長遠來看，還有台商要不要撤退，台灣的金融與國貿體系要如何應對，以及來到台灣的香港人該如何融入台灣社會的問題，都不是好解決的，同時也相當容易在處理的過程中，被中國見縫插針，挑動台灣社會的情緒。根據金管會資料顯示，儘管受到反送中運動影響，2019 年國銀在香港據點累計稅前盈餘達 389.8 億元，占整體海外據點獲利 53.2% ，可說是海外獲利王，但假使港版國安法通過後，資金大批撤出香港，台商也跟著回台後，國銀是否還能有這樣的好業績？是否要將關閉香港據點列入考量？而台商撤退所帶回來的資金，台灣的市場是否有足夠的空間供其停泊，而不造成物價甚至房價的波動？這些問題，對台灣國家的安全，都是牽一髮而動全身的難題。另一方面，軍事上，中國準備奪取台灣外島的消息，甚囂塵上，東沙群島，金門馬祖，都被列為可能爆發戰役的區域，雖然大規模戰爭的可能性，目前看來極低，但是藉由奪取沿海被台灣實質控制的島嶼，讓美日等國無法及時介入，卻又能藉此對內鞏固權力的小規模區域衝突，對目前的中共統治當局來說，可能會是腦中盤旋不去的選項之一。台灣人，最好做好準備，未來的每一天，都有可能是改變未來我們生活方式的關鍵，千萬不要以為疫情過去，就可以無憂無慮了。美國開國元勳傑佛遜的名言：「自由的代價是永恆的警戒」，我們應該要把這句話時時刻刻牢記在心。●作者：周立軒／政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com