名家論壇》李兆立／別成為消費券第二　振興券的三大挑戰

隨著疫情趨緩，振興經濟成為政府下個階段的重點課題，而振興方案的官方說法一週數變，目前較具體的最新進度是：「振興券」預計於 7 月 15 日上路，發放對象不排富，需以「花費一千元」來換取「三千元振興券」，希望配合暑假觀光及週年慶發揮加乘效果，以求刺激短期消費。我們看到民進黨、國民黨、民眾黨都有人極力主張「7 月太晚，趕快發放」，然而振興券方案不僅尚未定案，其中還有許多迷思和謬誤仍未破除，政府實在應該思考清楚並調整規劃後再來執行，避免重蹈 2009 年消費券的覆徹。第一個打破迷思的重要挑戰，就是要停止誇大「乘數效果」。無論是 2009 年的馬政府消費券，還是 2020 年的蔡政府振興券，每次被問到「為什麼要發券？」和「為什麼要發錢給民眾消費？」時，政府的回應很相似，都是希望發揮「政府發1塊錢，刺激 4-10 塊錢的消費」的乘數效果，為振興經濟點火。然而，消費券的影響評估報告明白指出，舉債 858 億僅增加 363 億元的 GDP，對於 GDP 的貢獻僅約 0.28，遠遠低於預期。說好的 4-10 倍的乘數效果，為什麼只有 0.28。關鍵是「消費替代率」高達六七成，也就是「把消費券拿來購買原本就會消費的東西」，然後把錢省下來。那為什麼大家不是出來多買東西和增加消費？請大家思考一下，當全球經濟遲未復甦，景氣預期依舊看淡，當你突然拿到一小筆錢，消費習慣也不會突然改變。你是會增加消費，去花在「原本不會花的錢」，還是會替代消費，把「原本要花的錢省起來，多留點現金在身上」？相信多數人心中的答案，跟國外多年來對這種關於「乘數效果」的研究，會得到一樣的結論。所以並不是因為台灣人特別愛存錢，而是這種「政府擴大支出」的乘數效果原本就有限，特別是在景氣看淡時，大家的花費本來就會變得保守，乘數效果自然就遠不如預期。回過頭來看振興券，即便宣稱「有各種形式，跟消費券不同」，本質上就是政府發錢給國民消費，且同樣遇到全球經濟震盪，景氣預期看淡。如今政府要再發一次，當然會有若干效果，但請別再誇張地宣稱乘數效果會有多厲害。一旦誇張了，不僅給了人民錯誤期待，也可能忽略了其他更重要的振興措施。第二個重要挑戰，是要搞清楚為什麼政府要發振興券？怎麼發才會效益最大，問題最小？民進黨對於 2009 年消費券的實際效果有限當然非常清楚，之所以堅持要發，是因為比起其他振興措施，發錢還是人民最直接有感的方法。發券就是繞個彎來發錢，讓人民感覺有做事，一旦碰巧景氣加速回溫，就可以趁勢肯定政府振興有功；反之，一旦效果有限，就推說是全球經濟太不景氣，神仙也難做。如此兩頭賺的保險，政府當然要買起來。既然發振興券勢在必行，我們只能思考如何發比較好。這裡拋出兩個思考。首先思考的是「排富」，2009 年消費券的不排富發放，已經證明了刺激消費的效果有限。若考慮發錢的「邊際效用」和「紓困效果」，應該思考以發給低收入者為主，形同「延長紓困」，才符合救急也增加社會總支出的原則。其次思考的是「個資保護」，這是 2020 年才出現了新議題。政府目前宣稱，要授權四大超商透過「健保卡」來發放振興券。然而，口罩實名制好歹還與公衛有關，用健保卡還有一點點道理，連刺激消費都要綁健保卡，就實在扯太遠了。政府推動數位化，各方基本都支持，但如今數位身份證的推動已出現各種個資疑慮，目前進度拖延，就乾脆改用健保卡來做一樣的事，實在是徒然增加個資遭外洩或濫用的疑慮。這就是為什麼，破除振興券的乘數效果很重要。一旦效益不再誇大，成本及風險才能更清楚地被重視。振興效果既然有限，就不該要人民承擔無謂的個資風險。第三個重要挑戰，是應該把關注的焦點，放在更重要的振興措施。政府要擴大支出來發揮振興效果，比起發錢，更有用的是「創造民眾可能產生的需求」，才能真正發揮「擴大內需，增加消費」的效果。例如，政府若要舉債來支應振興方案，還不如從一大包前瞻計畫中，找出真正前瞻且有效創造需求的項目來優先推動，例如綠能或數位。如此一來，在推動時能創造就業，完成後能創造需求，才是真正的振興。而另一個更該超前部署的，是避免「錢湧進錯誤的地方」，否則輕則延緩經濟復甦，重則擴大貧富差距，對台灣產業發展和經濟環境造成不可回復的傷害。例如，先前為了紓困，各國都擴大了貨幣供給，一堆熱錢不知要湧向何方。依照過去的經驗，熱錢如果湧進台灣，不是炒作股市，就是炒作房市。先前我們就曾指出過，台灣前一階段的紓困措施，有部分的貸款在錯誤 KPI 的引導下，被借給了不需要紓困的人，又遇到疫情期間經濟停滯，缺乏投資標的，這筆游離的資金恐怕已經開始湧向房市。日前政府公布的統計，四都房價指數都逆勢創新高，就是一大警訊。然而，在居住正義進度牛步的台灣，房市環境依舊是炒作天堂。政府如果沒有拿出抑制對策，一旦不動產價格繼續走高，屆時無論再發多少振興券，恐怕都趕不上房價和物價的上漲。再說一次，振興券要發可以，但一定要弄清楚為什麼發，怎麼發才能趨吉避凶。最重要的是，不要把希望都寄託在振興券虛幻的乘數效果上，而忽略振興經濟真正的主角，是靠實體投資來創造就業及擴大內需，以及對於抑制熱錢炒作的超前部署。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com