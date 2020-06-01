名家論壇》黎榮章／台北車站大廳「禁坐令」為何惹人怨？

▲北車禁坐令 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供）

透過網路情緒分析，永久禁令消息一出，不只討論度倍增，同時帶來爆炸性成長的負聲量，逼得原本忙著紓困、振興的交通部長林佳龍

▲北車禁坐令 網路情緒聲量分析（圖／QuickseeK提供）

而在網路的討論主題中，主要的議題則是圍繞在移工、穆斯林、東南亞文化及場域公共化，

▲北車禁坐令 網路正負面討論熱詞文字雲（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

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台鐵2月底發布台北車站大廳禁坐令，避免群聚感染發生，然而台灣疫情逐漸趨緩，台鐵在5月反而傳出擬將禁令永久實施，引發民眾反彈。事實上，台北車站大廳的席地而坐爭議，並不是第一次爆發，也許大家都還沒忘記2012年的「紅龍事件」，當年8月許多印尼移工為了慶祝伊斯蘭教的開齋節，聚集在台北車站大廳聚會，站方卻拉起紅龍隔離，引發歧視爭議，隔年開齋節同樣大批移工聚會，再度引發國內對此事爭論。台鐵今年宣布禁坐令之初，正是疫情嚴峻、人人自我約束的期間，禁令只在網路引發少量討論。但根據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，到了5月疫情趨緩，「永久」禁坐令就引發了大量的關注，而台鐵與交通部的不同調，更讓討論聲量維持不衰。親上火線，他先在自己臉書表態，希望疫情結束後「一如往常」，但網友在底下留言激烈論戰，《聯合報》甚至報導，留言中有將近6成贊同北車大廳祭出禁座令，4成肯定林的言論，因此林佳龍後來出面受訪時，改用稍微緩和的說法，表示「還有思考空間」、「要努力找到兩全其美的方式」。而台鐵在第一線的應對也遭網友放大檢驗，24日晚間台鐵在北車大廳拉起封鎖線，被網友質疑是否成為「紅龍事件」翻版，台鐵火速在深夜緊急澄清，說是為了清潔消毒，維持良好衛生環境，避免再次將危機擴大。反對「禁坐令」者認為不該限制公共空間，且認為此舉有針對移工之嫌，涉種族歧視，且要尊重多元文化，支持者更在社群網站串聯「坐爆台北車站」活動，號召500人到場，訴求疫情後重新開放，並呼籲台灣人別忘了接納與包容。而贊成「禁坐令」者認為，台北車站是首都門面，民眾長時間坐在北車大廳吃喝甚至睡覺，恐影響往來旅客的往來動線，甚至可能造成國際旅客觀感不佳，有網紅更直言「通常不是流浪漢才會堅持坐地上嗎？」讓移工與街友的污名化再次浮上檯面。從網路數據顯示，北車禁坐令碰觸到現代公民社會中最忌諱的「人權」問題，一旦被扣上歧視大帽子，再怎麼立意良善的政策，都很難洗刷汙名。台鐵2012年已經犯過一次眾怒，隔年開齋節他們加派人手維持秩序、清掃垃圾，並對有所抱怨的台灣旅客宣導印尼開齋節意義，讓事情有了正向的改變，台鐵之後也在車站增設穆斯林祈禱室，獲得好評。然而這次台鐵的「禁坐令」，可以說是突然與之前的立場180度大改變，並且沒有給社會一個可以接受的說法與替代方案，莫怪爭議再度上演；雖目前禁令被交通部暫緩，但如果無法完整理解民眾的想法，解決民眾心中的憂慮，只會讓台鐵的陳年爭議延續下去。