名家論壇》劉仕傑／台灣為何在種族議題上突然倒退走？

●作者：劉仕傑／前外交官、時事評論員

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美國黑人George Floyd之死，在美國意外引起全國暴動。種族歧視（racial discrimination）這個在政治學裡幾乎了無新意到老掉牙的詞，可能將左右今年年底美國的總統大選。武漢肺炎加上種族歧視，會不會成為川普連任的障礙？或是助力？政治變得很快，這場直逼1992年洛杉磯大暴動的種族歧視抗議，已經在全美許多州及城市引起宵禁，國民兵也大舉出動，新聞上警車遭到焚毀的畫面怵目驚心。我認為這是川普的重大危機，若處理不當，連任肯定無望。無奈地是，川普自己又在推特上火上加油。一句 “When the looting starts, the shooting starts.”又再度引爆外界怒火。當面對記者質疑是否知道這句話典故時，川普說「不知道，我在許多其他地方都聽過」。這樣的解釋，完全不具說服力。而台灣，又是如何看待這場種族歧視的動盪？很不幸地，網路上部分有特定意識形態的意見領袖或網民覺青，竟然為了「護主」，出現讓人匪夷所思的看法。這些人的邏輯大致是這樣的：第一，川普政府對小英政府很友善，起碼表面看起來如此，台美關係四年來大幅進展。所以，「川普是對的」，川普如果連任，對台灣有好處，更能證明小英的外交政策是對的。第二，因為「川普是對的」，所以這場美國種族歧視大暴動，不能說是川普的錯。雖然新聞畫面很聳動，George Floyd臨死前掙扎說 “I can’t breathe” 畫面很可憐，但街上的暴動一定是有人刻意在煽動。第三，是誰在煽動？有可能是國外有心人士。誰那麼壞？當然是最近跟川普槓上的中國。第四，有證據說中國在煽動嗎？當然有。中國外交部發言人華春瑩在推特上引用 “I can’t breathe” 來嘲諷美國國務院發言人，這就是煽動！中國環球時報總編輯胡錫進也在推特上說美國雙重標準（例如說香港人是英雄，但美國街上的黑人是暴民），這也是煽動！第五，中國外交部在網路上表態支持黑人人權，狀似噁心，哪有共產黨大言不慚談人權的？那新疆維吾爾族呢？香港人呢？萬惡的中共跟黑人站在一起，那有罪的一定是黑人！第六，因為不想成為「中共同路人」，所以我們要挺川普！我們相信，川普最後會得到大多數美國人的支持，暴民會被繩之以法。第七，只要川普連任，那再度證明小英親美的外交政策是對的，台美關係將繼續大幅增進。上述邏輯，看了叫人搖頭。尤其，台灣號稱價值進步的民主國家，口口聲聲捍衛人權，並以此批判中共草菅人命不重視人權，過去談到種族歧視議題時也總是義正辭嚴，怎麼今天因為台灣自己的國內政治因素，而在種族這議題上倒退走？平心而論，小英的外交政策是她的強項，台美關係友好也得到普遍肯定，我想大多數的人都會肯定小英的外交成績，側翼網軍真的不必也不需要為了護主，緊張到這個程度。一碼歸一碼看，我認為客觀的角度應該是：第一，小英的確在第一個任期中，台美關係大有斬獲，而這對台灣的確重要，這點無庸置疑，更不須否認。第二，川普四年來的言行舉止，間接導致「白人至上主義」某種程度的激化，這的確是近來數起美國黑人遭到疑似不當執法或槍擊的社會因素。第三，川普已經進入選舉模式，未來不到半年的時間，川普團隊會用盡全力求取連任。川普處理這次種族歧視暴動的角度，背後當然會有選舉考量。第四，台灣社會應當脫鉤看待「挺英等於挺川普」這件事，才能盡量公正看待這起暴動。理性看待事情，其實並不難。