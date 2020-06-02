名家論壇》李兆立／振興三倍券？不如說是延長紓困券

行政院經過三個月的研議，振興券終於定案並更名為「三倍券」，全國民眾都能領，基本原則就是「付一千，領三千」，希望達到「好溫暖、好刺激」的振興效果。三倍券設計了包括到郵局或超商領券的「紙本模式」，以及用信用卡、電子票證、行動支付領券的「數位模式」。不同領券方式各自都有對應的折抵方式。負責介紹方案的蘇貞昌院長表示，領券方法很多很複雜沒關係，你只要搞懂自己常用的那種即可，這點我非常同意，應該停止「好複雜，搞不懂」來浪費討論版面。真正該聚焦的是，三倍券的幾種方案，不僅有可能進一步降低振興方案所高舉的「乘數效果」，甚至會出現「助長劣幣」的疑慮。第一個問題是，這到底是「三倍振興」還是「延長紓困」？振興經濟要成功，絕對不會是靠三四百億的擴大支出，而是要看重「點火效果」，幫助原本會有所發展，卻因為疫情受挫的產業，才能進一步創造內需，擴大產業規模。換句話說，同樣是因為疫情受創的不同產業，或許都有紓困的必要，但是否也同樣都能被「振興」，則有待商榷。例如，餐飲業及觀光旅宿業都在武漢肺炎期間受到很大影響，所以政府都應該提供紓困，幫助他們度過現金緊縮的難關。然而，如果是從振興的角度，觀光旅宿業會是更適合的目標，因為「國內旅宿」的需求是有彈性的，如果品質和價格能比國外旅遊更有競爭力，那內需就會提升，真正達到振興的效果。因此，如果能夠讓振興券搭配優惠，同時加上政府重點推動改善體質的軟硬體措施，觀光旅宿的點火效果就可期待。反之，餐飲是剛性需求，也就是「無論景氣如何都要吃飯」，即便發給三倍券，多數人也不會因此吃三倍食物。至於會不會吃「三倍貴」的食物，得要看每個人的整體收入是否改善，如果沒有，三倍券肯定多數被拿來「替代原本的飯錢」，而不會達到「擴大消費」的效果。然而，從行政院的公開說法是「食衣住行育樂」都可以用，如此「廣發廣用、雨露均霑」的結果，就是讓振興券更接近「延長紓困」，所謂的「 700 億或 1000 億」消費效益，恐怕會大打折扣。第二個問題是，數位模式的設計，會進一步提高「替代消費」的效果。行政院因為同樣看到數位經濟的浪潮，所以納入三種數位領券方式。遺憾的是，三種方案的設計方式，比起紙本領券將產生更多問題。首先是信用卡，領券方案是你刷 3 千元，會退給你 2 千元。這個方案鎖定的是原本就使用信用卡的族群。請問早有信用卡習慣的大家，光是拿來花在食衣住行及綁定電子支付，平常達到3千元很困難嗎？如果政府扣抵2千元，大家會怎麼辦？當然是存起來，當作政府幫繳卡費囉！其次是電子票證，通常也是被拿來支付「通勤費」和「便利超商的花費」，到超商靠卡儲值「三倍券」給的 2 千元後，大家會拿去多花掉，還是繼續拿來搭車和超商消費？當然是後者居多。換句話說，比起紙本票券，上述兩種數位支付，只是讓「替代消費」變得更方便罷了。但這兩種頂多是讓振興「打折」，下面這種不僅會打折，弄不好還會形成「後遺症」！第三個問題是，這樣的通路選擇，反而會有「劣幣淘汰良幣」的疑慮。數位領券的第三種是「行動支付」，包括 Line Pay 、街口支付、台灣Pay 等，直接把 2 千元存到你的 APP 裡。這個方法不僅同樣會出現「替代消費」的問題，更大的疑慮是，目前市佔率較高的幾種 Pay 看來受益也會最大，但這些公司真的是我們要「發展振興」的嗎？例如，「街口支付」近年來爭議不斷，包括屢屢與金管會槓上、甚至遭到開罰，以及違反《勞基法》的不當解雇等。如今卻同樣可以受惠於振興政策的挹注，這讓其他遵守法規但市佔率不比「街口」的歐付寶、橘子支付等情何以堪？再說一次，政府振興經濟是大家都樂見的，但振興券定案的發放及花費方式，或許雨露均霑「大溫暖」，但並不能發揮「三倍」這樣的「大刺激」效果。更麻煩的是，幾種方案不僅會進一步降低振興效果，甚至可能帶來後遺症。方案既定，只能祈求政府在執行面儘量降低疑慮，避免衍生更多問題。此外，更希望政府將振興的重點擺在公共建設和法規的超前部署，千萬不要只把「大刺激，大溫暖」都寄望在三倍券上，而錯失後疫情時代的振興轉型良機。●作者：李兆立／時代力量智庫執行長●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com