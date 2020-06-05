名家論壇》黃創夏／6月7日起民進黨苦日子來了

滿招損、謙受益，當「時中保護傘」落幕，「國瑜遮羞布」謝幕，民進黨政府的治理能力，即將面對全面，而且最嚴苛的挑剔和監督。不論6月6日的最後開票結果如何，民進黨政府需要體認：韓國瑜已經不會再是「萬用提款機」了。罷免過關，韓國瑜從此回歸田野，「韓流」就算偶有零星波瀾，已起不了大作用。罷免沒過關，誠如民進黨秘書長林錫耀所說，討厭韓國瑜群眾之憤怒和失望的情緒，將猛撲民進黨！6月7日起，沒有韓國瑜當遮羞布，民進黨的治理能力終將站到第一線。6月7日起，也是台灣疫情防控的新的里程碑，沒有意外的話，「解封」啟動，陳時中和防疫團隊打了一場漂亮的戰役，也該好好休息一陣了。就算是能者多勞，也不該讓他過勞！6月7日之後，民進黨政府要是以為還能躲在陳時中「保護傘」下納涼，絕對會是誤判形勢了‧‧‧特別預先提醒，6月7日起，蘇貞昌內閣的挑戰將會很艱鉅，防疫期間全民會「共體時艱」，疫情過後，「體諒」只會越來越少，「艱難」將會越來越多，加上為了防疫，全民困守了四個多月，天氣又炎熱，焦躁和不耐煩，只會越來越多！此時此刻，奉勸一些民進黨宣傳體系慣用的「帶風向」部隊千萬要收斂，對於任何的嘲諷、監督、討論和帶有情緒的批評，都要有執政者的氣度，不要用打選戰的模式進行殲滅式攻擊，因為只會帶來反效果！首先，很多人會追問：如果面對不同意見就採取出征摧殘模式，那麼「你們和狂暴的『韓流』有甚麼不一樣？」、甚至會更憤怒地反擊：「請問你們的專橫，和北京中南海有甚麼不一樣？」理不直，氣不可能壯！奉勸「帶風向部隊」不要以為成熟的台灣人民永遠會縱容你們的粗暴，「韓流」都可滅，還有何懼！其次，請「帶風向部隊」體認一個事實：蔡英文是多數，民進黨卻不是！拜韓國瑜之賜，太多人受不了韓國瑜，因此集中力量支持蔡英文，讓蔡英文得到恐怕會是「空前絕後」的817萬票的選民授權。但是，民進黨得票卻只有481萬票，換句話說是「336萬票」支持蔡英文，卻對民進黨仍有疑慮。除了這「336萬票」之外，還有「552萬票」是反對蔡英文因此含淚也要挺住國民黨的，當沒有了「國瑜遮羞布」之後，「336萬票」和「552萬票」很可能會因政府治理的失誤而策略性結合，那是「888萬票」，而且是比較不信任民進黨的「888萬票」！因此勸民進黨政府，專心致意好好進行政府的橫向聯繫、縱向管理，做好政府治理最重要，不要想東想西、不要和2016到2018年一樣有搞「圈地運動」，這兩年的民意很清楚：台灣人民是最偉大的民族，所以對政客一定很無情！特別是奉勸民進黨各路人馬，蔡英文既然已經得到台灣史上最高民意授權的正當性，就不要太急著進行「後蔡英文時代」的「超前部署」，好好配合蔡英文才是正辦！目前是蔡英文的第二任任期，很多人都知道，2024年蔡英文卸任「後蔡英文時代」的卡位和競逐方興未艾，他們已經在鴨子划水。更糟糕的是，國民黨一蹶不振，民進黨可望可以長期完全執政的優渥前景之下，各路人馬更急於「超前部署」！內部已經暗潮洶湧了，外部更有特定反對民進黨之政媒團體隨時虎視眈眈，甚至搧風點火。五二○前夕，在蘇貞昌尚未提出總辭前，蔡英文提前宣布蘇貞昌續任的動作，就透露了箇中凶險：路人皆知，去年穩定看家，今年統合防疫，加上輩分足以和立法院長游錫堃分庭抗禮，蘇貞昌續任閣揆大勢底定。然而就是有特定政媒刻意影射報導，聲稱蘇貞昌未必百分之百續任，暗示可能另有考量‧‧‧有猜測就會有騷動，情勢險峻，蔡英文因此迅速出手，破憲政慣例在蘇貞昌尚未依例提出內閣總辭就在總統府召開記者會，公開宣示蘇貞昌續任閣揆，快刀斬亂麻，避免訊息亂傳而造成人心浮動。「稍安勿躁」！就是蔡英文向民進黨各路人馬放出的政治訊號：在後疫情時代險峻的經濟情勢之下，蔡英文出手訓示內閣以安定為原則，而出手果斷，更是告知那些想要「超前部署」2024的各路人馬，稍安勿躁！稍安勿躁、好好治理，沒有了「時中保護傘」和「國瑜遮羞布」，民進黨諸公、諸婆，專心執政才是上策！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com