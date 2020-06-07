名家論壇》周立軒／台灣人不需要還為失敗找理由的國民黨

2020 年 6 月 6 日這一天，93 萬個高雄人站出來，為整個台灣做了一次完美的民主教育，曾經不可一世的韓國瑜，500 多天的高雄市長任期，終究倒在人民的意志面前，這對所有政壇人士，都是一個警惕，因為台灣人已經不再對「拿到選票就忘記」的政治人物逆來順受了。照理說，身為一個百年政黨，中國國民黨應該是最清楚這93萬張罷免票背後代表的意義是什麼，然而，從韓國瑜本人，到黨主席，再到各個黨公職人員，似乎依舊將這一次韓國瑜的失敗，歸咎在「罷韓國家隊」、「民進黨的網軍」等萬用的稻草人上，甚至，在罷免投票當晚，發生高雄市議長許崑源跳樓自殺的憾事後，還想要將風向引導到仇恨民進黨的角度，這怎麼看，都不像是一個幾個月前才喊著要改革，要重新傾聽民意的政黨。事實上，韓國瑜的失敗的原因，從一年多前就種下了，2018 年他獲得了 89 萬張的選票，等到他 2020 年參選總統時，高雄市剩下 61 萬人願意支持他，短短一年多，近 30 萬個高雄人離他而去，這分明就是一個重大的警訊，可是，國民黨與韓國瑜，絲毫沒有警覺，甚至還想在當時武漢肺炎疫情緊張，防疫急如星火時，趁機砲打中央，以為如此就可以搶回自己的舞台，但很殘酷的是，對比自己同黨的新北市長侯友宜，在防疫表現上，韓國瑜完全是不堪一擊。而如果再深入探究 93 萬張選票這個數字，我們會發現，這甚至還超過了前高雄市長陳菊，在第一次縣市合併後所獲得的 82 萬張選票，但一般的選舉，選民的投票行為是複雜的，有可能因為特別喜歡，也有可能因為比較不討厭，而支持特定候選人，然而，在罷免投票的狀況，如果不同意罷免的選民，最好的方式就是不出來投票，只要出來投票的，絕大部分就是一定要讓你下台的，這樣分析起來，可以說，韓國瑜在一年多的高雄市長任期內，已經弄到高雄人天怒人怨了。只不過，我們似乎無法從韓國瑜與國民黨在投票後的發言，乃至於許崑源議長的慘劇後的表現上，感覺到一絲絲檢討與反省的意味，與之相對的，是「我的失敗都是別人的錯」這種態度，堪比明思宗在北京城破後，以身殉國前的那句「朕非亡國之君，而汝皆亡國之臣」遺言，只不過，明思宗生前好歹也曾經想要勵精圖治，挽救大明王朝於傾頹，韓國瑜卻是徹底的賭徒心態，從北農總經理，到順利當選高雄市長，再到參選總統，越賭越大，反正籌碼全部都是國民黨買單的，換做是你我，可能也會想要玩個痛快吧！但爽到韓國瑜，甘苦到的卻是高雄市民，本來清水溝與鋪路是高雄市民認為的政府基本功，到了韓國瑜上台後卻變成了一個值得炫耀的成績，這真的叫高雄市民情何以堪，而最讓高雄市民無法接受的，是自己曾經期待帶來改變的政治人物，到頭來卻好像把自己當成了一個可割可棄的踏板，只為了往九五至尊邁進，還好，高雄市民只花了一年多，就徹底覺醒，也替全國人民及政治人物上了一課。至於國民黨，他們的內亂才正要開始，觀察投票完迄今的所有黨公職發言，幾乎全部都是在替韓國瑜感到惋惜，要不，就是把失敗推給民進黨，一點自我檢討的聲音都沒有，但韓國瑜本人畢竟是當事人，有這樣的發言可以理解，但國民黨這個最大在野黨，居然也跟韓國瑜同聲一氣，這簡直是難以想像，於是我們只能這樣解讀，從當年讓韓國瑜有機會在總統初選出線，再到這一次被罷免後的表現，國民黨人已經沒有心思在如何挽救這個政黨了，剩下都是自我的盤算，而像這樣的政黨，台灣人民應該是沒有任何需要的。●作者：周立軒／政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com