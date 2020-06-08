名家論壇》韋安／罷免後的韓國瑜與國民黨，都完了嗎？

●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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不是60萬票、70萬票，而是93萬9千票，高雄市長韓國瑜被慘烈地罷免。這位一時掀起韓流的庶民英雄，政治生涯將何去何從？國民黨是否再次慘遭重傷？無論如何質疑、批評綠色執政的行政不中立，政治追殺，從中選會、臺灣高鐵，到防疫總指揮陳時中，但支持罷免票，超過韓當初當選的89萬票，近4萬票，說明韓國瑜已被多數高雄人所否定。再加上2020總統大選，對手拿到817萬票，韓得550萬票。韓經過大選及罷免，驗證了他的庶民路線、政治理念，在全國和地方都被多數否決。雖然有一種可能的推測，韓國瑜會選明年國民黨的黨主席，韓粉雖已成極端少數，但在藍營仍有龐大的影響力，不過韓再戰黨主席一職，已缺乏直接的正當性，就像他剛就任高雄市長，就去挑戰總統大位一樣。至於2022選臺北市長，如果初選中面對蔣萬安和羅智強，同樣面臨尷尬。在高雄被高票罷免的市長，怎麼好意思「回鍋」到臺北與同志廝殺。除非到時候蔣羅毫無贏過綠營對手的機會，而韓有，他們倆主動退讓。而韓國瑜政治生涯最大可能，就是被徵召去選桃園市長。一、目前為止藍營在此區域都找不到強將；二、綠營繼鄭文燦之後，看不出有何受矚目的繼任人選。韓被罷免的結果，會重創的國民黨或江啟臣（領導無方）嗎？這種說法站不住腳。已經谷底之中的國民黨，無論如何動員和作為，都無法阻撓93.9萬罷免支持者的投票意願。也同樣無法發動超過94.9萬高雄市民，去投出反罷票。在高雄罷免一戰中，國民黨完全是無關痛癢的非戰之罪角色。此外，國民黨想要東山再起，也不必糾結在韓國瑜情結身上。韓是一顆「流星」，在2018年10月起帶起一股強流。如《風傳媒》的「風評」所言：愛憎韓國瑜的不只民進黨，還有國民黨，但國民黨應該正面看待韓國瑜這十八個月的「衝擊波」，他讓奄奄一息的國民黨，恍然發現谷底真的能翻身，沒有韓國瑜，就沒有2018的勝績，沒有如今還能與民進黨抗衡的地方執政地盤。國民黨是臺灣藍綠政治板塊中的「恒星」，流星改變不了它的命運。國民黨最大的問題就是它本身。從2014起，黨內的豪門巨賈，不該出來選的，跳出來選，本該出戰的卻避戰。全國黨代會在新北召開，最有實力「諸侯」地主，卻因為「公務繁忙」而不出席。新補選的黨主席召開藍營縣市長會議，卻只有少數縣市長出席。明末，當農民起義軍攻入北京，清軍在關外窺伺，城內的官宦富人們只想著如何保有身家性命，不亡才怪。國民黨人奉行威權官僚、虛嬌、獨享主義，民進黨人則踐行鄉土裙帶、利己共享主義，一個羊群政黨，一個狼群政黨。不難看出國民黨的流年命運和下場。