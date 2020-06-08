名家論壇》單厚之／國民黨該如何面對高雄市長補選？

高雄市長罷免案通過後，韓國瑜在臉書上寫下，「這一次，誰會是贏家」？韓國瑜接著寫到，從選舉結果來看，「2018 年我們贏了、這次他們贏了」。韓國瑜細數市府的政績，說自己還有好多事沒完成，雖然嘴上講「相信人民會是最後的贏家」，但語氣卻認為人民是輸家。韓國瑜錯了。2018 年市長選舉跟 2020 年罷免的贏家，都是人民。人民用手中的票，換掉不敬畏自己的政客、政黨，讓他們知道必須臣服於人民。不懂得敬畏人民的政客、政黨，永遠都會是輸家。93 萬的罷免票，已經不是「罷韓國家隊」、「北漂」返鄉可以解釋的，即便高鐵、台鐵、客運都停開，罷韓也還是會過。況且，今天返鄉罷韓的「北漂」跟當初挺韓的「北漂」，大致上是同一群人，是韓國瑜自己把「贏贏的茭博到輸」。因為「懼韓」、「懼韓粉」，國民黨對於補選完全沒做任何準備，彷彿只要預作任何準備，都是對韓國瑜的「大不敬」。等到罷免結果「掀牌」，罷免同意票竟然還高過2年前韓國瑜當選的票數，國民黨上下全都看傻了眼，不知該如何應對。一夕之間，各種荒腔走板的沙盤推演紛紛出爐。一說，國民黨既然不會贏，乾脆就不要推人參與補選，避免慘敗的難堪；或是提起訴訟，拖過改選期，讓中央政府派員代理到這一任市長任期結束。這樣的思維，就好像考試被當了之後，因為沒唸書、沒準備，乾脆連補考都「翹」掉，「沒有檢驗，就沒有傷害」，「掩耳盜鈴，就可以自我說服」。另外一說，則是提起訴訟、拖延時間，讓黨中央有時間重新佈局，從外地找來選將，直到符合設籍期滿4個月為止。甚至還有黨內人士放話，指黨主席江啟臣將「御駕親征」參與高雄市長補選國民黨，「在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來」。結果消息見報沒多久，國民黨中央立刻發新聞稿「嚴正澄清」，說江啟臣親征高雄「並不在可行選項方案中」。連黨主席都躲得這麼快、這麼毫不避諱，國民黨要哪裡再去找個傻瓜願意參加補選？罷免結果出爐至今，包括江啟臣、朱立倫等國民黨「頭人」發表的談話，雖然不敢不敢站在高雄市民的對立面，但同時也充斥了「不捨」、「不公平」、「執政黨操縱」等等的字眼。在這些人的眼中，韓國瑜仍然是一個有感的好市長，高雄鄉親的「不諒解」，國民黨只能更努力贏回鄉親的信任。93 萬票，仍然沒有讓國民黨認清現實。或者說，93萬票，仍然不足以讓國民黨克服對韓國瑜、韓粉的恐懼，不僅連重話都不敢說一句。在韓國瑜態度不明之前，國民黨人甚至連句像樣的道歉都說不出口。國民黨人跟韓國瑜一樣，都沒有把高雄人的感受放在第一位。潮水退了，國民黨跟韓國瑜沒穿褲子。國民黨沒有像樣可以參與補選的人，全世界的人都知道。國民黨不必再想東想西、故弄玄虛，想要出什麼奇兵。無論誰來選，結果都不會差太多。所以也不用想什麼訴訟策略，已經被罷免了，還阻擋、拖延高雄市民選出自己的市長，就是罪加一等。即便會輸得很慘，國民黨也沒有缺席補選的理由。國民黨不必講「贏回信任」之類的話，國民黨參選的主軸只有一個「向高雄人道歉」，替韓國瑜道歉、跟韓國瑜劃清界線，保證未來國民黨所有的人，都會敬畏高雄市民、把高雄市民的感受放在第一位。一個必輸的選舉，大咖、小咖根本不重要，有誠意、能貫徹道歉的主軸，就是好的補選人選。不敢、不會認錯的政黨，永遠沒有明天。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com