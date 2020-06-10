名家論壇》吳崑玉／危機領導人更需逆思考

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

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《領導人的逆思考》是本書，借來當標題用。在地動山搖，罷韓成功，塵埃落定後，正是歸零與重建的好時機。當國民黨掏光布袋也找不出合適人選參加補選時，也許正是拋開勝負考量，重新開模，定義下一代領導人的好機會。蔡英文已沒有下一任，國民黨也看不見足堪大任的下一代，柯P連家裡才幾隻貓都能大街上互咬，看來也很難有下一次。韓總垮，小英跛，柯P殘，啟臣嫩，我們這個國家的領導群像，令人既沒有想像也沒有選項。蔡小英現在至少還穩得住局面，那何不趁此時調整思考，找出值得培養的下一代領導人物！台灣這幾年的政治亂象，根源都是領導力的缺乏。各黨的政治劇本不脫本土劇捏橘子、打巴掌格局，連「延禧攻略」都算不上。政治人物多半僅能稱之為「膝反射動物」，腦中非藍即綠，才會在臉書慶賀議長跳樓，另一批在靈堂前比讚。沒有能力超越另一組政治人物，於是就只能酸，只能罵，只能「紅眼病」。超級自戀，把自己的失敗全都歸咎於外部因素，是別人圍剿他、是網軍帶風向、是對岸送了槍，是年輕人頭殼壞了，千錯萬錯，都不是自己的錯。這種「巨嬰」，不能調整心態，就該直接拋棄，沒有必要為他陪葬。居於政治弱勢的一方，需要的不是狂呼救搏同情，而是逆思考找方法。突破路徑從來不會存在於黑或白的陣地裡，鐵定藏在灰色地帶中。但找出路徑卻需要拋棄理所當然的信條，需要大量傾聽，需要深入研究摸索每一根血管與神經，需要中性思考與重建論述。你可以說蔡小英運氣真的很好，靠對岸和香港豬頭們送槍送砲，但槍砲是丟在地上讓人撿的，為什麼蔡小英撿得起來，你卻總是膛炸呢？人家在20181124破底震盪後，也是沉下心來做了徹底調整，才看出了槍砲的價值，學會了使用方法，領導一個敗戰團隊逆轉勝，其他人呢？因為你們腦袋裡，裝滿了上一個時代的價值判斷，才看不見好東西。滿嘴兩岸關係，心裡惦著的其實是「不可以得罪中共」，就算他們做了不可饒恕的事，我們也得忍著氣裝作沒看見。「九二共識」這根「定海神針」，已經變成「海底撈針」，還硬憋著氣潛下海底死捏不放，你能捏多久？結果一個個沉在水底，再見陽光已是浮屍。新一代的政治領導者，不該將太多精力浪費在兩岸辨證，而是有效組建一個團隊，設定目標不斷前進。2014年柯P名言：「當你真有心做一件事，全世界都會來幫你。」重點不是誰，而是設定了一個大家都想做到的目標，提出可行的行動指令，你才會得到全世界的幫助。要不然你以為大家為什麼會乖乖「順時中」？反過來說，如果你的目標只是爭權奪利，爭功諉過，自家人都會忙著搶食，吃碗內，看碗外，「黨內互打」、「骨肉為行路」，沒有人會認真幫你打仗，更別談群策群力，完成目標。新一代政治領導人必須面對自主性逐漸提升的公民社會，年輕人有自己的想法，社會力量及輿論主導政治，這是結構性的「典範轉移」。政治人物不再具有決定性的指揮能力，不再能以派系或媒體組織群眾，而必須先「說服」選民，還不被腦袋打鐵的狂熱粉絲們綁架。有效的「說服」，依據的不是漂亮言詞或聲量，而是普世價值與真理。如果聽不懂也不想聽理論，那就去看看《打不倒的勇者》這部電影中，曼德拉如何說服黑人支持者轉向支持白人橄欖球隊?!新一代領導人如果擔任公職，更需顯現出自己的「肩膀」，勇於做出裁決並且認錯扛責，那同時是一種對部屬的「示範」。好的領導者不能像那隻馬一樣，全身都練出肌肉，就是肩膀沒練，出事便切割躲去幕後。一個領導者不必事必躬親，但要瞭解流程、資源、風險、與細節，不懂就去問到懂，底下人才沒辦法騙你。去跑地方是解決問題，不光是剪綵作秀。好將軍總是手持「賞善罰惡令」以信賞必罰，而不是高舉「隱惡揚善令」來鼓勵掩蓋錯誤。最後，其實應該放在第一重要位置的，是領導人要能有效的掌握「情報」。組織內總有親信會咬耳朵講好話，會以權勢威脅他人遵從自己意見，但領導者要有能力辨別誰的預判比較準?!並以此作為賞罰標準。沒有準確的情報，就無法做出精準的決策，一如連估票都估不準，選舉怎麼選得贏?!領導者身邊，需要的從來不是行止完美無缺、忠心耿耿的「好人」，而是具有精準預判能力的智者。已進入典範轉移的台灣政治，需要一種不同於傳統型態，甚至具有不同頭腦的領導人。雖有彼此的競爭，卻仍有共同的底線，比較像商業的良性競爭，而不是你死我活，不擇手段的否定惡鬥。這種人可能不會出現在傳統的政治組織中，而是出現在高手如雲的民間社會。不論在朝在野，台灣都需要培養出一批新時代新頭腦的下一代領導人，這可不是件容易的事。