名家論壇》膝關節／電影院復甦了嗎？數字會說話！

搭配應景的振興券與文化部推出的藝Fun券，很多人都想知道如何去電影院使用，當然，這陣子大家都會好奇地問：「究竟電影院回溫沒？」不妨先想想看，從3月到6月，有買票進電影院的人，到底有多少呢？





從今年開春以來，全台周末兩日的總觀影人次，大約在20-30萬。過年當周最高達到37.9萬，3月中疫情發燒的時候，周末觀影人次呈現跳水式跌幅，直接跌到4-7萬左右住進重症病房。





就觀影人次來說，等於只剩下今年度的1/5，最近這三周因為零確診關係，慢慢回溫到8-10萬人的周末觀影人次。所以從4-7萬變成8-10萬，算不算有回溫一點點？





其實就算回到20-30萬的周末觀影人次也是很差了，去年多半維持30-70萬上下，因為每周檔期強度有別，強的影片就能60-70萬以上的周末兩日全台總票數，遇到超強的《復仇者聯盟：終局之戰》甚至就是107萬張票了。





所以如果全台當周周末總票數是20-30萬多，就算差的成績。40-50萬是中等，60-80萬才算是有人氣影片催化。如《蜘蛛人：離家日》、《玩命關頭：特別行動》各自領跑的周末影片全體總和都有70-85萬票的標準。





去年最差的周末，剛好就是《水行俠》獨走的第5周之後了，那也都還有27-29萬。過年那周達到61萬張票，冠軍是《戰鬥天使：艾莉塔》。不難想像今年過年的成績，對照去年，其實也只有一半的水準而已。





所以如果要比較，2020年從開春以來，每一周的周末票房可以說是歷年之最低迷的狀況了，最好才37.9萬？這真的是代表電影院缺乏萬眾一心的期待作品。自然也有人會認為，今年度OTT平台上很多好劇，會影響觀眾注意力，這也是不爭的事實。





今年1到6月11日截稿前夕，全國總票房也才15.3億，但去年同期，則有44.5億。不過去年天王等級電影《復仇者聯盟：終局之戰》就是5月份的主力，使得今年與去年成績相比，相當遜色。幾乎只有去年同期的1/3，觀眾走了2/3，戲院回溫，從種種大數據分析下來，其實離真正復甦，還有一段很長的路要走。





首先是要恢復正常每兩周有好萊塢大片，或是話題電影，才能恢復重返40-50萬的周末觀影總票數，這才是正常。低於40萬就是不好，七月八月就是靠《天能》、《花木蘭》、《屍速列車2》、《超危險駕駛》這些作品上映，那就才是真正電擊台灣電影市場的心肺復甦。





全世界都在等克里斯多夫諾蘭的《天能》確定檔期，畢竟整個上半年影片大家都退光光，目前《天能》總算鬆口延後檔期兩週。只是《天能》這麼一移動檔期，後面大家全部跟著重新調整，包括南韓最夯的話題電影《屍速列車2》，也有可能要提前上映。《神力女超人2》則從原本8月檔期一口氣退後到10月份的中秋節檔期。





也由於美國正在經濟重啟，戲院現階段仍有不少變數。中國則在政府規定下，即便疫情趨緩也不願意開放戲院，不知道是否另有他因，才導致中國現階段明明戲院可以營業，卻被政府強制不得營業的秘辛。中國的戲院營業條件變成問號，這也會影響好萊塢的全球上映計畫。畢竟有些片本來就是瞄準中國市場，或是，也需要中國票房來堆拱更上一層樓。





電影院目前靠經典影片重新上映，以及日韓等中小規模製作電影撐場面，外加互動電影《晚班》（現階段台北滿座率近乎100%）、台灣驚悚電影重新上映(如本周《目擊者》)，每個戲院出招，就是為了穩定接回固定客層，就等商業大作凝聚話題，市場才有可能真正全面啟動。



