名家論壇》黎榮章／罷韓各說各話　關鍵因素這兩項？

▲罷韓投票前夕 網路聲量趨勢（圖／ QuickseeK 提供）

▲罷免韓國瑜 話題類型分析（圖／ QuickseeK 提供）

▲韓國瑜 話題類型好感度評比（圖／ QuickseeK 提供）

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

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6月6日罷韓以近百萬票通過，韓國瑜究竟為何成為台灣首位被成功罷免的政治人物，各種分析、陰謀論、事後諸葛都出籠，不能否認的是，罷免通過是許多因素相加的結果，根據QuickseeK快析輿情資料庫分析，選後許多討論指向民進黨，但關鍵的議題並不只有一種。韓國瑜選擇跟年初總統大選同樣的「蓋牌」策略，不只呼籲支持者當天不要投票、不參與任何政治活動，過程中還刻意冷處理罷免，不辦任造勢活動與之抗衡、缺席公辦電視說明會，表現自己公務繁忙、專心市政。但觀察罷韓投票前夕的網路聲量趨勢，罷免的聲量在5月之後，已經突破總統大選的討論天花板。1月11日韓國瑜總統敗選，隔天隨即回高雄上班，並公開向市民道歉，稱「過去3個月沒能好好陪伴」；他也打出政策牌，要落實他競選總統時的政見，補助高雄青年出國留學。韓國瑜也緊扣防疫話題，可惜「聞消毒水比例」、「蓋大型集中收容所」等做法都打歪，5月底大雨襲擊高雄，部分地區一度淹水，重挫韓國瑜的「燈亮、水溝通」市政口號，看似要迎戰罷韓團體，但天災讓韓國瑜頓失著力點，在政策上端不出代表作。從罷韓事件的網路話題觀察，罷韓通過的原因主要有五種，韓國瑜2年前被89萬支持者送入市政府，終結民進黨20多年的高雄執政，然後他卻在短短5個多月後宣布參選總統，「吃碗內看碗外」的行為讓選民搖頭；而他發下豪語的愛情摩天輪等重大政策，原就已令人驚疑不定，執政1年多更是陸續改口、跳票，重創政治人物立足社會的最基本誠信價值。其他重要話題類型還有選後被針對的民進黨，包括藍營質疑中選會「不中立」是國家機器力量介入、高鐵推動快閃優惠、韓國瑜指控「罷韓國家隊」抹黑，另外台派則針對市政議題窮追猛打，不進議會、延期總質詢，都成為攻擊的目標。而總統大選期間民進黨成功帶動「亡國感」，韓國瑜作為「亡國」的投射對象，加上他進中聯辦會晤中共官員等作為，都更扣實了自己頭上那頂大紅帽子；而從去年「送中條例」到今年「港版國安法」，港台間延續的反中反共，兩岸關係一直是韓的致命傷。進一步分析前述「誠信」、「市政效率」、「兩岸關係」、「民進黨因素」及「人格」五種面向的正負聲量，投票後外界一股腦將問題歸咎執政黨，造就「罷韓國家隊」的討論總聲量超高，負面濃度也不低，但韓的誠信問題，才是5項話題類型中好感度最低者，顯示重大建設跳票及落跑選總統，是選前遲遲無法讓罷韓冷卻的重要原因。罷韓成功關鍵原因，就是民眾厭棄言而無信者；2018年89萬票人民期待換黨執政帶來新氣象，讓高雄發大財，這樣真切的渴望卻被呼之即來、揮之即去，當初批評陳菊落跑北上當官、選前也承諾不會落跑貪圖高位，但僅短短5個月就違背諾言，台灣人再健忘恐怕也難以忽視韓國瑜本身的「誠信」問題；民進黨當然在此間扮演重要角色，但真的要說是誰種下罷韓的遠因，也許還是毀棄選民的諾言及兩岸路線的不受歡迎。