名家論壇》單厚之／陳時中如何下神壇？

為了醫療器材自費上限政策，衛福部長陳時中搞得自己滿臉豆花。在蔡英文總統帶頭「逆時中」，臉書點名要蘇貞昌和陳時中「調整方案」；蘇貞昌也順勢切割衛福部「思慮不週」、「政策沒讓整個團隊知道」。而陳時中在與各界代表開會前還高調質疑「有黑手操弄」，會後就急轉彎成「沒有非要做不可」，若無其事的把說過的話跟政策，通通吞回去。令人訝異的是，疫情期間每天按時收看指揮中心直播、數以百萬計的「時中粉」，居然一聲不吭，完全沒有發揮任何「護體」的功用。讓人不禁要問，陳時中是不是已經跌落神壇了？陳時中在防疫期間累積了高人氣，曾被認為可望升任副閣揆，或將來代表民進黨光復台北市。但目前看來，這兩條路都非常的崎嶇。姑且不論衛福部在陳其邁請辭參選前夕，搞了這麼大一個飛機。陳時中原本跟內閣團隊的互動一直都有嚴重的問題，從最近的狀況可以看出，在疫情趨緩之後，行政團隊一直希望能加強「振興」的力道，以免出現經濟惡化、失業率飆升等連鎖反應。但陳時中仍站在防疫的立場「料敵從寬」，對解禁多所保留。用個簡單的比喻，民進黨政府現在希望能大腳踩經濟的「油門」，陳時中卻死踩著「煞車」不放。在配合政府政策方向，與維持自己的人氣、維持「順時中」權威之間，陳時中明顯選了後者。陳時中對於神壇的眷戀，大於對職位的渴望，民進黨當然不樂見這樣的人升任副閣揆，更何況振興經濟也完全不是陳時中的專長。每一個政治的「神壇」，都有其特殊的時代背景。2014 年的柯文哲，是因為太陽花後，社會對國民黨、對親中氛圍的強烈不滿；2018 年的韓國瑜，是對蔡英文第一任執政傲慢的不滿；去年的蔡英文，則是對中國的不滿。陳時中的「神壇」沒有太多的政治，絕大多數是靠「疫情」堆疊出來的。指揮中心連續 140 天、164 場記者會，每天 2、30 台攝影機對著，一直播就是 1、2 個小時，每天網路上滿滿的新聞，想要不變成「五月天」也難。而當指揮中心改成每周一次記者會，陳時中最大的舞台不見了，民眾的眼光從陳時中身上移開，神壇也就崩壞一大半了。陳時中唯一可以選擇的，就是用怎麼樣的身影、主動或被動的走下神壇，越是眷戀、越是不捨，背影就會越難看、姿勢就會越狼狽。面對鏡頭，陳時中是個好演員，但絕對談不上是個「能吏」，少了威力無邊的《特別條例》護身，就連自費醫材這種小事，都能搞出軒然大波。蔡英文、蘇貞昌的態度，很清楚地反映陳時中在他們心中，並沒有太重的政治份量。陳時中如果真的對政治還有想法，就必須要自己拼，不能等關愛的眼神。2 年後的台北市長選舉，民進黨並沒有適當的人選，吳怡農雖然在立委選舉中有高人氣，但他的經歷比 6 年前的柯文哲還要單薄的多，完全沒有擔任過任何公職，要直攻直轄市長有不小的難度。民進黨不是沒有可能把這個機會讓給陳時中，讓陳時中自己拼出一片天。陳時中要體認到，所謂的「時中粉」只是有好感，但卻缺乏認同跟死忠，這個一般的政治粉有根本上的不同。陳時中如果對台北市長有想法，應該思考的是如何保留、轉移、強化自己擁有的人氣，而不是眷戀那個必定要崩壞的「神壇」。少了每天數十台攝影機的加持，陳時中未來一年多能不能維持自己的能量，才是真正的關鍵。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com