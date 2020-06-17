名家論壇》錢震宇／只想做無本生意的柯文哲

民眾黨柯文哲丟出高雄市長補選可以「藍白合」，引發外界討論。先說合作好了，政黨間合作本屬正常，從政策、論述或國家未來走向都可以討論、互相交流，但若合作的第一步就是談「選舉」，而且是因為「合作才能拉下另外一個候選人的話」，這樣的「合作」我認為就是「投機」。時間拉回 2014 年，當時台北市長選舉就是「綠白合」，國民黨的連勝文對上白綠共推一人，民進黨當時是姚文智通過黨內初選，然後再跟當時是無黨籍的柯文哲作二次民調，誰的民調高就出線。當時綠營的論調是「台北市藍營有執政優勢，若綠營不共推候選人，是無法拉下國民黨執政」，所以講好聽是「在野整合」，其實是為了奪取權力。事實證明，柯文哲以「在野大聯盟」名義選上台北市長後，根本搞不起或是說不想搞在野聯盟，訴求跨黨派的市府團隊，也只是虛晃一招，既無法維持戰力，反而內鬨不停、分崩離析，結果是市民換來了一個「實驗室市府」，被當成白老鼠，搞到最後柯文哲自己都承認，在野聯盟徹底失敗。再看民進黨，結合地方資源及網路勢力支持親綠的柯文哲選上，但自從選上後就開始放生，等著看柯文哲好戲，壓根就沒有要跟柯文哲合作。民主選舉勝負固然是以選票多寡決定，但政黨推舉候選人的意義在於負責任的告訴選民，其代表的價值及理念，而非因為「有機可乘」；假使是利益的結合，因為「看某人不爽」、「一定不准讓某黨繼續執政」，即便選上也是紛爭的開始。因為是「利益導向」，所以到 2018 年台北市長選舉時，因為柯文哲的「不合作」，民進黨就不來共推那套了，徵召姚文智二度上場，最後結果柯文哲慘勝，還因為投票爭議，弄得灰頭土臉。民進黨後來承認，柯文哲第一次參選台北市長，若沒有民進黨是沒機會當選的；第二次選市長，若沒有民進黨是會落選的。更批評柯文哲的「三黨不過半」是想獲取政治籌碼，沒有中心思想。想想也是啦，一手扶植出來的人到頭來罵自己、罵綠營，然後繼續穩坐市長位子，難怪會不爽。民主選舉最終淪為政治分贓。最無奈的是，當初被綠白合作給吸引的台北市民，選了一個柯文哲，號稱要「把台北市還給台北市」，但這 6 年下來台北市並沒有因為綠白合作而獲得進步，反而被綠白挾持，動輒得咎。現在，柯文哲組了個民眾黨，跑來說要跟國民黨合作，要共推「無黨籍的候選人」投入高雄市長補選，沒有基礎、沒有理念，更沒有共識，這樣說要來合作，而且還要推無黨籍的人選。就我來看，就是一個無良商人在瞞天喊價，反正這無本生意只賺不賠。柯文哲自己都把「政黨合作」當成是「生意」，強調若藍白合生意沒做成，最差就是找自己的人選。對於如此的生意人，把「民主」當成「交易」、把「選舉」當成「投資」，只看效益、不談實質，「撈完台北，還想再撈高雄」，這樣的人跟黨真的不必有任何期待！●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com