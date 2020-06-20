名家論壇》黃創夏／正在冰消瓦解中的「中國夢」

厲害了，那個國！全世界有幾個可能爆發戰爭的「熱區」，除了中東，和中國有關的統統情勢緊張。在東北邊，金正恩因為有了核彈和導彈，早就自居是足以和美國平起平坐的具有戰略威懾能力的軍武國度，早就不完全接受北京老大哥的宰制了。現在，全世界才突然發現原來金正恩還算是「脾氣好的」，他的妹妹金與正「說爆就爆」，真的把開城的兩韓聯合辦公大樓炸毀，朝鮮半島一時之間風雲詭譎！在西南邊，石頭、狼牙棒和手腳扭打，被人戲說是「楊過和達摩的戰爭」，彷彿是武俠小說般用黯然銷魂掌運勁投石就可以打死蒙古大汗，而少林武功來自印度達摩，印度軍人手腳功夫果然不凡‧‧‧戲謔歸戲謔，全世界都在關注中國和印度在邊境上衝突升溫，雙方都急速增兵馳援，戰雲密布。在東南邊，為了中國民族主義的面子，戰機和戰艦一直出沒台灣四周，台海情勢緊張。而在南海，美中衝突急遽升溫，越南和中國的千年世仇也在發酵當中！在北邊，因為武漢肺炎的擴大，普丁和習近平原本是好兄弟，如今也彼此防範，互相邊境封鎖和管理，感情生變。自1949年中共建政以來，打過韓戰、中印戰爭、台海戰爭、和蘇聯的「珍寶島戰役」以及「懲越戰爭」，沒想到七十幾年的對外衝突，可以搞到在2021年同一時期就要全面應對，如此周邊全部有事、鄰居全面挑釁的「氣魄」，史無前例，過去連美國和蘇聯帝國從來不敢如此托大！只有現在的中國共產黨敢如此「耀武揚威」，令人冷汗直流，深怕他們還會做出甚麼連金正恩和金與正都想不到也不敢幹的狂態亂搞！更讓人擔憂的是，北京天子腳下武漢肺炎疫情快速二度爆發、整個中國再度滿是陰霾！禍不單行，天府之國、珠江三角洲、長江三角洲‧‧‧二十四省，這些中國的糧倉、工業重鎮，正被洪水肆虐，失業問題、糧食問題，只會越演越烈！真正越演越烈的是習近平和李克強的鬥爭方興未艾，「地攤經濟、「6億人月收入不滿1000元」、「認識不清」和「現代馬克思」，民生困境和意識型態激烈交火，接下來還有「北戴河會議」，中南海權鬥的腥風血雨，全世界都在關注當中。這是怎麼了？前幾年才說「大國崛起」，怎麼一下子就變成如此內憂外患，風雨飄搖？這種情況正應了中華文化老祖宗的智慧：亢龍有悔！這是因為中國人的自大無限上綱，「厲害了，我的國！」變成迷幻藥，近幾年以來，傳統中國人的謙恭有禮都被拋諸腦後，近悅遠來的文化拋諸腦後，民族主義變成腎上腺素，以暴發戶心態對全世界頤指氣使，還自稱是「中國夢」！如今，夢碎了，貿易戰、武漢肺炎和習近平違背鄧小平「韜光養晦，永不稱霸」祖訓，不但挑戰美國，還想控制中東、染指非洲和進入中南美洲，甚至想要指揮歐洲。這是一定會受到反制的，美國為了維持世界超強的「單極」地位，在經濟上會像1980年代一樣，用盡手腕逼使日本乖乖臣服，也一定會用盡手段迫使中國在經濟上向美國順服。在軍事戰略上，「新圍堵」成為美國兩黨的共同主流，美國新冷戰的圍堵主要對象已經從蘇聯轉向中國，美軍的首要部署也從歐陸轉向西太平洋，印太戰略部署只會持續加碼，台灣掌控台灣海峽和巴士海峽的印太之間最重要門戶，美國絕對不會讓此兩大門戶失守，換言之，台灣就想不傾向親美，也不可得。中國因為習近平粗暴帶起的極端民族主義已經無法壓制，只會更自大且極端的和美國正面對撞，但習近平的外交手段太過粗暴，缺乏了當年周恩來的靈活，更欠缺鄧小平的務實，已引起了不只美國，還包含全球的「討厭中國共產黨」的全球共同意識。中南海更需要體認的是：就算是拜登當選，美國和中國的激鬥，更會加劇而不可能緩和。美國已經有66%以上民意討厭中國共產黨，拜登本就被貼上親中標籤，如果當選，更不可能和中國緩和，如此他永遠無法化解共和黨選民和反中國共產黨選民的疑慮；拜登只有對中國更強硬，才站得住腳跟。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com)