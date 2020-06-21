名家論壇》李定國／鴻海的黃健庭？小英的中途島？

去年話題不小的電影「中途島」，故事就是1942六月，太平洋戰場的美日兩造海空大戰，中途島戰役。這是場改變二戰太平洋戰場戰略態勢的關鍵戰役，面對自偷襲珍珠港來，橫掃印太地區，連奪菲律賓、香港、印尼、新加坡等美、英、荷等國領地的日本，美軍以弱擊強，不僅粉碎日本要奪佔中途島企圖，更以損失一艘航空母艦代價，擊沉四艘日本航空母艦，重創開戰來幾乎連戰連勝，不可一世的日本帝國海軍驕兵，自此，太平洋戰場的主動權，幾乎完全轉自美國手中，日本聽任美國發牌擺弄，直至三年後，瀕毀滅邊緣的日本戰敗投降。今年初超高票連任的蔡英文，依恃美國川普總統執政來，美中兩強對峙，台灣主體意識高漲，支撐隱含反中情緒的抗疫大成功「順時鐘（中）」，近期又逢香港國安法，幾個月來民進黨內部民調，幾乎都是一黨對藍白黃三黨，以四成上下支持度，還領先三黨各一成上下支持度加總，將近一成，政黨結構，是一超強三弱態勢。1月11日，小英打破18年慘敗陰霾的連任勝選，不僅總統大選史上最高817萬票，幾個月來，國會繼續穩定多數的中央執政，雖不是沒有波瀾，但在國民黨積弱、柯文哲消風、時代力量無力，且全民關注防疫的大氣氛下，蔡政府幾乎是無人能敵，520 蔡再度就職兼收回黨權，近期罷韓成功，近94萬超高票數，更在公眾中形塑蔡政府超強的政治權威印象。諷刺的是，如同將近80年前的中途島戰役，一樣是六月，就在罷韓成功，民進黨信心滿滿，剛派對高雄一生懸命的陳其邁投入補選，準備真正「光復高雄」之際，以「超越黨派」美名，實是吃國民黨豆腐，又具體聯絡經濟困窘，但似仍有北京管道鴻海郭董的黃健庭人事案，卻在民進黨內踢到大鐵板。要行使同意權的民進黨立院黨團率先大爆炸，蔡英文及其幕僚在這次大選引以為傲的社群網路操作，一面倒的挨打，黃的人事案從台東曝光不到三天，此案就在黃帶著悲憤情緒的辭退聲明收場。黃案是結束，不過在七月要進行黨職改選，加上黨內非新蘇陣營對閣揆蘇貞昌資源分配獨斷的情緒下，此案到底誰主導？目的是護菊還是替英增光？民進黨內英系新系猜疑情緒已被引爆，此外，針對蔡英文核心幕僚林錦昌，因文總職務，壟斷巨大文化利益的戰線，才剛被啟動。雖然不同中途島是被敵方擊敗，驕傲滿滿的蔡政府這次發動的黃健庭攻勢，是內爆重挫，但對才剛開啟第二任期的蔡英文，遭逢這次形同被自家國會前線士兵倒戈造反，曾與聞機要者直言這是場讓蔡英文「已跛腳」的重大潰敗，處境怎不如在中途島大敗的日本般凶險？林錦昌的文總案才剛開始，蔡政府處境，怎不如在中途島大敗的日本般凶險？回到黃健庭人事案，黨內下層推翻黃案，更形同對得到蔡英文最信任，長期壟斷一切黨政權力的蔡核心幕僚圈發難，2018年大選慘敗後，民進黨的權力運作結構，及形成決策過程，一度因為蔡找了多年黨內政敵，蘇貞昌擔任行政院長，及黨中央由所謂卓羅體制掌握的多樣性，已在今年初總統大選結束，除了蘇貞昌憑其民間高聲望，在行政系統的坐大，在蔡的默許或吞忍下，自佔一大塊，幾乎全盤回歸黨內外早多有批評的極度封閉，時常自我感覺良好原貌，就是蔡政府最高權力結構，就是蔡透過信任的極少數所謂「御飯糰」成員幕僚，推動議程，運作權力，或進行資源利益分配。這次黃案，整過程保密到家，能與聞機要者，就是蔡自己，還有前面提到的飯糰最核心若干數人而以，出了這個大狀況，怪不得別人，包含拍板的蔡當然只能自己吞。針對此案，連日來府方打出的解釋，是想要促成朝野和解，跨越黨派，沒錯，疫情稍緩、經濟待振、香港狀況會更惡化，中國不斷機艦逼近武嚇威脅，台灣是太需要朝野和解、跨越黨派，尤其蔡英文在連任演說，還揭示要推動高難度，但一定需朝野合作才可能有機會的憲改，問題是要朝野和解、跨越黨派，就要開大門，走大路，細緻的鋪陳氣氛，適時拋出完整的論述，具體的合作標的，更要有審慎的政治評估，尤其在總統立委大選剛結束，罷韓持續的時間點，更要先做好黨內的溝通，確保黨內上下都能一致。只是，由近日事件發展觀之，連前幾天為了提振經濟去九份，連找當地國民黨市長一起來吃芋圓都不願的蔡及其親信，看似是想用最後突襲式的方式，宣布黃健庭的人事，目的是真要朝野和解？還是要彰顯自認的天縱英明？而以黃在去年起，表面是國民黨，更是郭台銘的背景，這是真要朝野和解？黃健庭幾個讓民進黨人難辯解的爭議背景，要放在怎非道德院的監察院，又真是英明？蔡及其核心圈，對最高權力的掌握，防黨內如防賊，早非秘密，黃健庭確實非藍綠極端意識者，後山八年，也不是沒成績，但黃惹上的爭議，又是蔡英文兩任總統政治正當性基礎的政治不正確，監院副院長確是沒太大實際政治影響力的虛位，但核心圈恣意妄為的操作安排，只讓公眾感受到權力運作至上的道德虛偽。連同剛上任的司法院人事同意權，提名後被迫重提，號稱已進化的蔡英文2.0再出人事狀況，擁有國會多數卻都搞不定國會，剛把他們討厭的卓羅趕走收回黨權，卻仍然控制不了黨，問題怎非蔡及其核心圈極度封閉，黨內不少有資歷有才者被排除在外？同樣的權力運作模式，同樣的核心圈親信幕僚，同樣的難堪結果，當初造就2018大慘敗的蔡及其親信們，到底是憑什麼總能自視天縱英明？曾經中央執政過的民進黨，是真的都沒其他人了？●作者：李定國／政治觀察家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com