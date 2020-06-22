名家論壇》阿術克斯／提名黃健庭炸出國民黨茶壺內風暴

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

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監察院人事案引起軒然大波，尤其是傳出國民黨籍前台東縣長黃健庭被提名為監察院副院長，消息一出之後，別說是國民黨的祝福，從馬路到網路，完全沒有傳出正面的聲音。但是黃健庭之於監察院副院長職位，完全只是因為過去爭議而被質疑挑戰嗎，當然不只，黃健庭炸出的各種政治意涵，值得台灣社會及朝野政黨好好想一想。首先，黃健庭再次驗證國民黨內鬥內行。被提名監察院副院長的黃健庭，是國民黨少數有優秀執政成績的縣市首長，這也是為什麼，郭台銘當初擬參選總統時，會邀請黃健庭擔任副手的原因，黃健庭已是藍營現存稀少還有點未來可能性的政治人物。之於黃健庭而言，如果能夠擔任監察院副院長，這將是他政治身價再提升到五院正副院長高檔層次的機會，對他將來想要參選台北市長的規畫來說，這絕對是有極大幫助。但是，也正因為黃健庭是有企圖心的政治人物，國民黨內有志收復台北市的人，當然要藉此機會斬除，最好能直接把黃健庭打成叛徒，直接封死他未來爭取國民黨台北市長候選人的機會。因此，如果黃健庭真的希望收到國民黨的祝福，黃健庭實在太過天真，怎麼如此小看國民黨最在行的內鬥。再者，黃健庭也讓國人再次看見國民黨的格局之小。回首看看2008年，馬英九曾提名尤美女出任監察委員，而尤美女竟然只有獲得47票同意票，遭到立法院否決。當時在立法院國民黨有81席，民進黨27席，民進黨團在投票前即表示支持尤美女，所以等於尤美女在國民黨只有獲得20票，連四分之一都不到。尤美女當時被視為綠營人士，因為她曾經擔任過呂秀蓮副總統的法律顧問，但是民進黨並不會因為尤美女被提名就分手不認人，反而給予溫暖跟支持，因為民進黨認同尤美女是台灣的婦權運動領導者之一，同時也是優秀傑出的女性法律人才，無論以什麼標準，都足以勝任監察委員。可惜國民黨只問政治立場、顏色，不問是非，而這樣的國民黨經過了十幾年，還是沒有進步，國民黨如果以黃健庭為榮，不該讓自己的同志如此不堪。當然，黃健庭被提名也看見民進黨立委的高度自主性。民進黨立委們對於黃健庭的反彈，絕對不是因為副院長一位怎麼給了國民黨，監院副院長本來就具有不分黨派兼容社會各界的意涵，這是有集體共識的事情。不過，民進黨高層真的輕忽了台灣社會對於監察委員的高度標準。縱使監察院的存廢一直都被質疑，但是監察院在現存體制下，就是最高監察機關，可負責行使彈劾權、糾舉權、監察權、監試權及審計權，是有實權的機關，一點都不是雞肋。台灣民眾當然會在意誰被提名的這件事情。所以，民進黨高層決策別再以為凡事可以仰賴派系溝通，來自於民選的立委是有高度的自主性，因為它們的權力來源是民意，它們的日常生活是民意，它們的工作就是代表民意，當民意有更高標準時，立法委員會遵循的絕對不是黨意，而是民意。