名家論壇》蕭徐行／高雄負債三千億，陳其邁如何面對？

相對於國民黨候選人的「伊於胡底」，始終無法確定人選，民進黨早已提名行政院副院長陳其邁好整以暇地參與罷韓後的高雄市長補選選戰，陳其邁發表了「回鄉的我要跟高雄一起打拚」的心願來邁開他的選舉之路。由於未選已知結果，這場熱不起來的選舉，注定必須要透過不斷造勢以衝刺投票率，以免得票數與兩年前落差太大；然而，再華麗催淚的鋪陳與用盡心機的設計，8 月底即將出任高雄市長的陳其邁都必須向選民交代高雄三千億負債如何處理與面對。陳其邁雖然希望透過感性的訴求與誠懇的拜託提高民眾的意願屆時投票給他；然而在民進黨全黨的刻意護航與政府機關為了推動罷韓的刻意操作下，這場八月舉行的市長補選由於國民黨可能推不出夠強勁的對手而成為一場早就知道結局的戰爭，這場選局說穿了不過就是幫陳其邁登上高雄市長寶座補正程序的「個人秀」（ One man show ）罷了。然而，即使是這場「不對等的戰爭」，陳其邁如果想贏得漂亮要面對的儼然不是國民黨或是民眾黨的挑戰，而是高雄市民的疑慮與質疑。陳其邁要怎麼超越陳其邁才是如何激起高雄人的熱情投票給他的原動力，才能是勝選之道。最重要的是，陳其邁必須回答高雄市政府的 3000 多億負債是要如何償還的問題。韓國瑜在去年就曾明白地說，高雄負債全國最高 3300 億，每年還要加利息 20 多億，也就是高雄有 100 塊錢，用在建設的資本經常大概只有 13 到 15 塊錢，高雄財政全台最難。面對這樣的財務困境民進黨只敢說是歷任市長留下來的爛攤子，卻不敢否認高雄市的財政不健全很有問題。柯文哲也曾指出陳菊任內舉債 3000 億，把爛攤子留給繼任者，所以韓國瑜不得不選總統謀出路，才成為「落跑市長」。韓國瑜參選總統的事情或許可受公評，然而一個市府財庫捉襟見肘，市長必須天天跑三點半的政府機構又如何期待他能有遠大的市政規劃，中長期的施政目標與細緻完善的工程建設品質呢？財政這樣的不健全或許就是 2018 年夏天高雄水溝沒人清、道路沒人維護以及 5000 多個坑洞出現的主因吧，那場公共建設的醜聞也是韓陳兩人氣勢黃金交叉的轉折點。很遺憾的，陳其邁從 2018 年參選市長選舉以來，在財經部分最醒目的政見就是設置由中央出錢買單的「橋頭科技園區」，然而卻沒有聽過他對於高雄這 3300 億元如何償還的說明與計畫，也不知道他要怎麼提高施政品質讓高雄市容改頭換面了。沒有亮眼的「開源節流」償債計畫，就是民眾 2018 年底同意換掉長期壟斷高雄的民進黨願意換韓國瑜上場的主因，因此陳其邁不要想這是場穩贏的選舉就敷衍以對，民進黨須知在罷韓之後，高雄民意正告訴政治人物不要敷衍民眾，不可隨便找個理由塘塞民意，如果陳其邁不能誠摯面對質疑與提問，那麼得票不能超過他2018年的 742,239 票，那麼就算他贏得市長寶座，也代表了高雄民眾或許討厭韓國瑜，也不代表喜歡陳其邁，那麼這樣的勝選代表了民眾對於執政黨或是提名的候選人不滿意。民進黨擅長以華麗的詞藻，溫馨的語調以吸引民眾的支持與支持者的熱情，這樣戲劇式煽情的行銷手法或許能夠吸引選票，卻常常無法解決現實的諸多問題；然而這幾年來民眾已經厭倦了政治鬥爭，也嫌棄政治人物的說話太滿，更知道「做」比「說」的重要，他們厭惡現代的政治人物說得太多，做得太少，然而現在民眾更在乎政府「怎麼做」，而非政府「怎麼說」。這場選舉或許勝負早定，但是值得觀察的指標將是在罷韓票被高度動員之後，陳其邁能夠拿到多少選票，這就完全看陳其邁在回故鄉打拼的軟性訴求後，能否提出超越陳其邁以及韓國瑜的卓越政見，尤其是 3300 億市政負債如何解決的有效方案，否則這場註定是熱鬧有餘精彩不足的選戰，就代表了高雄市民對執政黨的否定票。●作者：蕭徐行／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com