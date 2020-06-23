名家論壇》何志偉／開放商務客，政府準備好了嗎？

喜歡台灣，自然希望她更好，自然希望可以告訴全世界她的好。近期，我廣發英雄帖召開了一個座談會，希望能夠討論下一個階段的台灣商務旅遊的規範。原因不是我急著開放邊境，而是因為世界各國都在疫情中緩慢掙扎著復甦，台灣在防疫上做得太好了，所以相形於其他國家，我們要開放邊境反而必須要面對比較多的心理壓力。記者會當天，代表日本、澳洲、美國、紐西蘭、馬來西亞、以色列、歐洲商會的代表們都來到現場，顯然駐台使節們真的非常看重台灣未來的規劃和發展。而在記者會隔天，防疫指揮中心就宣布了商務旅遊放寬的模式，希望能夠以定點會議，高度檢測，低度管制行動的方式，讓我國的商務洽公行程逐漸開放。而駐台使節們其實都相當友善，只是目前各國還沒有一個國際的標準可以制定防疫規格跟互動的流通標準，所以變成各國的商務開放都是以各自考量和需求為主。就像日經新聞網的報導:「日本政府6月18日決定面向商務人士放寬因新冠疫情而採取的出入境限制。條件是出入境時進行PCR檢測。首先以越南、泰國為對象，最早於7月實施，每天最多允許250人入境，而美國、中國大陸、韓國、台灣可能會在秋季以後放寬限制。日本擴充病毒檢測體制的步伐落後於其他國家，此次屬於試探性地放開出入境限制。」而我國的邊境檢測能量是否充足，也是接下來開放商務旅行客的另外一個關鍵。因此，放寬出入境的管制，也是各國經濟重啟的一環。以我國原本延到9月又取消的COMPUTEX2020就是相當大的遺憾。作為全球資通訊產業最重要展覽之一，去年該展覽就有來自30國廠商參展，更吸引171國、超過4萬位國際買主及1000多位媒體前來觀展，是未來恢復正常經濟生活的一個很重要象徵。在會議中討論到這個部分時，流行疫情中心的陳時中指揮官對於開放國際商務旅遊，透露有各種不同的方案，在適當的條件下開放。例如，進來台灣的外籍旅客有PCR檢驗陰性證明，並且提出防疫計劃，如定點的會議、接觸的人、交通方式等等，都會盡力協助。另外，對於大型展覽，例如電腦展，疾管署的團隊可以直接介入來協助規劃，盼能盡力恢復經貿活動。這些計畫都不針對特定國別，只要符合安全標準都可以進行。所以，雖然觀光旅行要恢復正常還需要很長的時間，但我國也應該要逐漸開放商務的邊境往來。甚至將我們運作國內旅遊、安心旅遊的Know-How能夠分享給全世界，甚至更能夠進一步加入世界上疫情較穩定的國家成為旅遊泡泡，緩步而穩健的開放，才是眾人之福。希望衛福部，外交部，交通部，內政部，陸委會能夠繼續努力，下一個階段可能就是經濟部等部會要開始思考經濟復甦的大戰略了，我也會善盡立法委員的職責，繼續督促、引導各部會替民眾服務。我深信，唯有超前佈署，才能夠面對劇變的世界，防疫如此，商務如此，國境往來也是如此。●作者：何志偉／民進黨立法委員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com