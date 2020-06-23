名家論壇》翁琬柔／歧視一直都在，絕不能做為墮落的藉口

從台灣搬到紐約後，很多台灣朋友都會關心地問我：「在美國你會被歧視嗎？」我總是笑說，歧視一直都在，台灣也有歧視，但是，歧視絕對不能變成一個人墮落的藉口。

這幾週美國真的很不平靜，起因就是因為一名明尼蘇達州的非裔男子佛洛依德（George Floyd）被商店老闆檢舉疑似使用一張20元偽鈔，遭到白人警察過度執法而喪命，引發全美大規模抗議，社交媒體上「黑人的命也是命」（Black lives matter）的口號迅速成為熱門關鍵詞，然而一場又一場的抗議，入夜後越演越烈，有暴徒開始蓄意放火燒車、打劫商家，甚至，拍賣網站馬上就出現了「掠奪」來的「戰利品」。

美國的黑奴歷史、種族歧視是歷史下的遺憾，美國警察濫權執法也需要被重視，我支持白天為了理念、為了讓世界更美好而上街和平抗議的人，到了晚上趁亂打劫的暴徒，無論膚色，都該被譴責。

美國的歧視絕對是無所不在的，從黑人跟白人之間的收入差距，到覺得亞洲臉孔就是武漢肺炎的傳播者，但是就是因為種族歧視無所不在，你要戰勝這種無聊的心態，還是要用「反正我就是少數族群」而自暴自棄，絕對是自己的選擇。

我的研究所剛開學的時候，班上有很多中國來的學生，不太敢開口說英文、在分組討論的時候都會變成啞巴，自然要上台發表的時候，也畏畏縮縮不敢開口，久而久之，班上有些美國人失去耐性，分組的時候會直接拒絕跟黃種人一組。當時，那些中國學生氣憤地說：「這根本就是種族歧視！」於是在接下來一年的課程，這些中國學生就只跟講中文的人在一起，分組討論的語言，自然也不會是英文。

在美國，我看過太多人遇到不順利，就揮舞著「種族歧視」的標誌，訴說自己遭到不平等的待遇，卻從來不思考，除了膚色之外，會不會有其他的問題存在。

在找工作的過程，我曾經申請Facebook一個國際新聞相關的職位，不用自己寫稿，只要有國際新聞的sense，看了Job description之後興奮萬分，覺得那個工作絕對是我的，還找了Facebook內部一個位階不低的人幫我推薦，就連他看了Job description後都說：「這你一定會上！」結果三天後我直接收到了拒絕信，不死心地我上了Linkedin看那個團隊的成員，不誇張，清一色都是白人。

這時候我大可說：「Facebook就是種族歧視，工程師都找亞洲人或印度人，這種職位都只給白人。」但是我沒有，我先檢討了自己過去的經歷跟那些白人有哪裡不一樣，然後我確認了我自己的英文的確不如他們好，所以我最近開始找了美國英文老師一對一的在上英文課。

我曾經覺得，只要你有實力、只要你夠強，別人就不會因為膚色欺負你，但是後來我覺得自己錯了，因為你管不了別人到底要用什麼原因歧視你、或是討厭你，與其你要整天用「我被種族歧視了」來怨恨整個世界，不如讓自己變強、去爭取別人對你的尊重。

●作者：翁琬柔／主播、國際新聞記者，日本慶應義塾大學碩士、

紐約福坦莫大學碩士，曾於聯合國國際傳播部門實習，目前定居紐約。

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