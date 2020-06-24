名家論壇》吳崑玉／兩岸買辦的前世與今生

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

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國民黨智庫做出新論述，把「九二共識」風風光光送進太廟供起來，再把供桌上「一國兩制」甩去垃圾筒，還要噴消毒水清掉那些被稱為「兩岸買辦」的小強們。結果不出所料，不到一週就被連、吳、馬等幾位前主席聯手打槍，紛紛表示反對。最粗淺的政治判斷也猜得出來，這幾位老人家會這麼難得的眾口一致，背後鐵定有對岸台辦系統的強力運作。通常是從中央到地方，從政府到台商，照三餐給這些主席們及其身邊人打電話，強力施壓要他們表態，不能讓刻著「九二共識」這四個字的「定海神針」，被裝進布袋綁上啞鈴丟進海底。那代表著習大大與台辦系統這幾年來的「反獨促統」工作徹底失敗，不知多少人要發配邊疆去了?!讓人不禁懷疑，這些藍營領袖誰罵得愈大聲，誰就是在兩岸紅利中得了愈多好處？要不然沒理由頂著被K發這種「逆風文」啊！「兩岸買辦」這詞兒是在2014年後才流行起來的。原因是習大大對台辦系統的對台政治判斷一路出錯，非常感冒。總結其原因，是職司對台情報彙整的台辦，幾乎在馬英九當上總統後，全部被國民黨給包了，台辦系統只信國民黨一家之言，送出的研析全是國民黨一方觀點，以致頻頻誤判。原因無他，兩岸交流的紅利太過豐厚，其間金錢往來與人情牽絆錯綜複雜。為了營利，取得特許或蓋章賺錢的壟斷權力，藍營買辦放送的訊息，多半是對岸長官愛聽的好聽話，或是自己過度樂觀的幻想，完全偏離現實。台辦還有他們自己的本位思考。據說，馬時代有位台辦高幹來台，酒酣耳熱之際，摟著藍營人士的脖子：「兄弟啊！現在這樣最好啦！國民黨執政，出不了大事，又沒有統一，那天統一，咱們台辦就得撤了，那得多少人下崗啊！」結果這些報告，完全脫離現實。說服貿會過，沒過；說太陽花可以控制，50萬人上街頭。一路到2018年1124國民黨大勝，對岸依著國民黨思維，覺得縣市長贏了，總統就穩了，於是屁股馬上翹個老高，去年1月發表了「習五點」，意圖將兩岸關係朝「反獨促統」硬性推進。這篇「告台灣同胞書」的主調就是「和平統一、一國兩制」。內在理路是將兩岸關係視為「國共內戰的延續」，只要國民黨取得政權，兩岸未來，就是國共兩黨說了算。「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」把台獨、華獨一次封殺殲滅，那些「中華民國派」也甭來了。「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和『推進祖國和平統一進程』的有關問題開展對話溝通…。」Errr，給我統一，其餘免談。這種玩法，一如肉品市場對付毛豬。先給你身上蓋了章，再逼進兩條鐵欄杆夾成的巷子，一路通向磅秤過磅，議完價後直送屠宰場。台灣人也許很貪，但台灣人不笨，我們當然很想跟大公司做生意，但做到要吞掉我們公司，當然就只能翻臉回家拿鋁棒了。但國民黨這些前主席，像群年華老去的酒店媽媽桑，非得靠土豪金主過活不可，即使知道不妥，也不敢吭聲，還努力幫著推小姐下海。小姐們當然也不笨，有命賺錢還得有命花啊！一點不從就拍桌子打板凳的恐怖情人，誰敢碰啊！看看那個回到土豪家的港仔，不是才被打個頭破血流？817萬就這麼長出來的。一年之間，形勢逆轉，同時毀了國民黨和柯P，連立法院都保不住。國民黨新主席，知道不改變立場會玩不下去，力圖修正二十年來國民黨向中共「一面倒」的基調，卻被既得利益的媽媽桑們圍毆。明明已經落魄到只剩冰果室，卻以為自己還在經營天上人間，才是這些老人們最大的悲哀。國民黨的新兩岸論述已經很客氣了，沒有觸及最不堪的根本問題。須知，國民黨已經不是威權時代能夠「以黨領政」的那個政黨，現在只是中華民國憲法下，透過民主選舉存在的眾多政黨「之一」，而非「唯一」。中華民國已經是一個透過全民投票選舉取得合法性的政權，如果自己都不認為中華民國是一個主權獨立的國家，那這個政黨根本沒有存在的資格。老共要談，也得跟中華民國政府談，而不是跟國民黨談，這是政治上的現實。其次，你爺爺跟我爺爺當年打得天昏地暗，關我們這一代屁事?!「歷史應該是面鏡子，讓我們鑑往知來；而不該是條繩子，讓過去的恩怨綁住我們的手腳。」承認現實，和平兩岸才走得下去，承認中華民國這四個字你繞不過去。否則，那天國民黨不小心被滅了，「國共內戰延續」也就結束了，找誰去談！最後，國民黨別再以「百年老店」自豪了。忘了是誰講的，「名望只是破舊衣袍上一塊鮮豔的補丁。」沒錢沒人又快速萎縮的老人們，別把祖宗家法和過去榮耀掛在嘴上，自己膝蓋軟，就去吃維骨力，別逼子孫們跟你學下跪。老共砸再多錢也頂多是個葉克謨，讓你死不了也救不活。國民黨該學學大宅門的二娘，放下身段，承認現實，思考歸零，務實耕耘，才有機會把百年老店再給盤回來。兩岸需要的，是正常交往，正常貿易，互相尊重，那才是真的「和平發展」。現在這種進酒店買小姐出場做S的思維，只會害死那些幫對岸講話的人。老在回顧前世的大老和買辦們，今生已了，來生再敘，就放給新一代藍營年輕人一條生路吧！