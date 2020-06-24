名家論壇》錢震宇／巧克力與勇鷹

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

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蔡英文總統出席漢翔公司勇鷹高教機的首飛儀式，宣傳國機國造。不過，引起我注意的不是勇鷹成功首飛，也不是經國號的衝場。而是漢翔員工手上拿著牌子，寫著「有蔡總統當年的英勇，才有漢翔今天的勇鷹」，然後一位員工帶著大家喊「謝謝總統、YA~YA~」。首飛儀式搞成跟啦啦隊一樣，用諧音拍馬屁，這到底是展現國軍自製高教機實力，還是顯示逢迎諂媚實力依舊？面對拍馬屁質疑，漢翔公司說，他們是「民營公司」，不是政府機關，民營公司不會拍馬屁。先不說民營公司難道就不會拍馬屁這件事，攤開漢翔公司董監事名單，其中經濟部及國防工業基金派任的董事就佔了8席，包括董事長胡開宏及總經理，董監持股佔股本36.35%，更是股權最大宗。漢翔自稱是民營公司且掛牌上市，但基本上經濟部是最大股東，算是國營企業，董事長的任命都是府院定調，總經理也是經濟部的法人代表，所以「哪來的民營」？更遑論「民營公司不會拍馬屁」，這樣的論調簡直荒謬。早在之前，漢翔公司在公布原型機時，取名「勇鷹」，就曾被外界質疑是取諧音「擁英」大拍蔡英文馬屁，要討好高層。蔡英文不僅不以為意，還多次造訪漢翔，稱許其技術。漢翔說，「勇鷹這名字是請示空軍，空軍要我們用這名字，我們就用」。好笑的是，漢翔自己說是民營公司，卻聽從空軍指示，把高教機取名「勇鷹」，第一次聽到有民營公司這麼聽話，產品竟然是別人命名，不知道漢翔的小股東聽了作何感想？為了686億元的勇鷹高教機訂單，空軍跟漢翔卯足了力作球給蔡英文，上演了一齣好棒棒戲碼，蔡英文也樂得接球。在首飛儀式上，蔡英文開心地宣布這是歷史性的一刻，她身後的「勇鷹」締造新的紀錄，也寫下新的傳奇。「應該是國家的戰機一夕間變成蔡英文的戰績」。過去「經國號」教練機被民進黨批評是威權，然後用機身彩繪迎接馬英九是拍「馬」屁，軍方被罵到臭頭；如今，軍方用「勇鷹」迎接、漢翔用舉牌、呼喊口號的方式討好蔡英文，卻得到蔡英文的讚賞，然後無人吭聲。昨非今是，也讓人開了眼界。2006年陳水扁視察憲兵學校時，被憲兵弟兄大喊「總統、總統、大帥哥~巧克力、巧克力、你是我的巧克力~」，記憶猶新，阿扁時代的國軍盛行馬屁文化，彷彿只要會拍馬屁就能升官晉階；現在的蔡政府似乎不遑多讓，備受外界高度質疑的私菸案，記大過的總統府警衛室主任陳敏華還能升少將；然後磐石軍艦官兵集體染疫，結果包括國防部長、參謀總長、海軍司令通通沒事，而是17名官兵受懲處。回過頭來看，這次勇鷹首飛，跟你是我的巧克力頗有異曲同工之妙。元首喜好諂媚、下屬工於心計，陳水扁如此，蔡英文亦然，逢迎拍馬的背後，流失的不只是軍紀、軍心，還有人民對國軍的信任。