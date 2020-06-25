名家論壇》李兆立／端午連假塞爆，暑假國旅補助的警鐘！

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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端午四天連假，許多因疫情悶壞的台灣人展現出爆炸性的旅遊能量，一整天下來，我們看到的新聞是：「國五塞爆26小時 高公局急籲：別再去了」「預估30萬人湧入 塞爆墾丁」「港口塞爆 預估5千人湧入綠島蘭嶼」然而這只是第一階段，好不容易熬過漫長塞車抵達目的地，接著就是在人滿為患的飯店check-in，在塞爆的大街和餐廳覓食，然後在彷彿下水餃似的海灘找個縫隙，把自己塞進去。最後，到了假期尾聲，再一路塞爆回家。站在觀光業及旅宿業者的立場，這四天連假肯定賺得盆滿缽滿，最好接下來的暑假也週週上演；對於政府來說，國旅的數字爆炸性上漲，無論是交通部或各縣市觀光局，也是業績好看。但站在觀光客的立場，這樣會是良好的觀光體驗嗎？墾丁過去兩年6-9月旺季的平均遊客數是133萬人，如今光這四天就要湧進30萬人，各個景點的壅塞程度可想而知；同樣的，單日有5千人湧入綠島及蘭嶼，過去三年6月份的平均單日遊客是2,183人，形同在塞進2.3倍的人。這樣超級爆滿的觀光品質，大家覺得是會上升還是下降？然而，在國人悶壞的報復性出遊，以及無法出國的替代性國旅助威下，接下來的暑假旺季，原本預估將比往年更滿，請問交通部，做好準備了嗎？很可惜，從五月份的報復性出遊到現在，我們並未看到交通部對此做任何超前部署；取而代之的，是推出國旅補助方案，並破天荒提供了「週末出遊補助」，要對這個旅遊旺季繼續增添柴火。換句話說，這個暑假的國旅，尤其是週末，恐怕都會上演各種塞爆。其實，這次的武漢肺炎疫情改變了很多生活及經濟模式，許多掌握這波契機的企業，都想趁此讓更多消費者有更好的體驗，藉此擴大規模，在疫情過後真正脫胎換骨。例如，餐飲外送因為疫情而點燃商機，外送平台不僅增加服務，不僅外送食物也開始外送生鮮，甚至連連推出優惠，吸引更多人體驗外送的便利。然而，政府因應這波難得的國旅熱潮，做了哪些「改善體驗」的努力呢？每逢連假就塞車的沉痾並非一時半刻能解，我們就暫且不提，我們有看到新景點的開發嗎？有看到對特色旅宿的鼓勵嗎？有看到觀光導覽系統的提升嗎？沒有，而且不僅沒有，還在即將塞爆的暑假旺季，繼續用補助讓大家塞上加塞。不從旅遊體驗的改善下手，而是引誘大家一起降低體驗，好讓部分業者賺回第一季的疫情損失，也讓振興的數字好看。問題是，旅遊體驗不升反降的台灣人，一旦國外解禁後，還會有多少人繼續選擇國旅？講得更直接點，國旅補助到底是貪圖一時爽快，事後才知傷身的興奮劑，還是真正強身健體的大補丸？疫情趨緩的振興，政府不能只想著用三倍券和國旅補助讓大家「多出門花錢」，而是「如何花得更開心，未來願意一花再花」，才是真正的振興，而不是疫情過後，與國人觀感完全背道而馳的冰冷振興統計數字。