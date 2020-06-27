名家論壇》黃創夏／還在迷戀「九二」？國民黨在自殺！

●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至

1992年？當時出生的孩子，現在都已經28歲了，甚至有些人都已經為人父母了，那是多麼久遠之前的年代啊！如果一定要說「祖訓不可違背」，請問國民黨的那一些說三道四、頤指氣使的「老祖宗」如連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義之流，你們的「老祖宗」蔣介石、蔣經國所說的「反共」是否也該拿出來，讓你們羞愧一番。可悲的國民黨，在93909萬票的選民意志下，國民黨好不容易終於可以擺脫夢靨和妄想，好好沉靜思考真正屬於自己的未來。然而，江啟臣想要檢討「九二共識」面對的是老人家們的頑固阻擋，而高雄市長的補選，竟然還是擺脫不了「韓流」，只想靠「韓粉」的基本盤，維持表面功夫的「還有票數」之掩耳盜鈴！奉勸國民黨，「韓流」終於必須要落幕，這兩年以來的荒誕和狂暴，韓國瑜固然本身要負起最大的責任；而一個被許多人視為「草包」的江湖浪子，竟然主導了國民黨的走向，「老祖宗」如連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義之流，縱容包庇，也是幫兇！國民黨怎麼了？他們就是太想要不勞而獲、撿便宜，變成霹靂布袋戲的明星木偶「黑白郎君」的信徒而不自知。黑白郎君南宮恨有句布袋戲迷耳熟能詳的台詞：「別人ㄟ失敗，就是咱尚大ㄟ快樂啦‧‧‧」正是國民黨的寫照：怠惰迂腐、幻想過日，期待有一天民進黨自己犯錯，輕而易舉地班師回朝。正因為「撿便宜」心態，國民黨黨中央的執事者，不願意面對時事的改變，失去了黨產變成破落門戶也不思振作，只想要靠鼓吹「九二共識」得到一些習近平賞賜之「兩岸紅利」，還幻想著錦衣玉食。正是這樣的偏差心理，「靠中國、撿便宜」心態最極致的韓國瑜一出江湖，國民黨毫無抗體，瞬間感染，演出難以想像的荒謬絕倫。國民黨應該要感謝高雄市的93萬9090名偉大的公民，斬斷了韓流，給了國民黨重新開始的機會。事實上，國民黨雖然民調慘跌到「9.2%」，但還掌握了十四個縣市長，擁有了台灣六成以上的土地和人口，走對了方向，未必能在短期之內重返執政，卻仍大有可為，並不會即將灰飛煙滅，淪為和新黨搶奪「親中」代理權，或是和柯文哲同床異夢的「藍白合」，最後被柯文哲吞滅！國民黨的生路何在？擱置「中國」專注「國民」，「中國國民黨」仍然大有可為！事實上，國民黨雖然是外來政權，但在1949年之後因失去江山的痛定思痛，到台灣重新定為是以國民為主體的「全民政黨」自我期許，仍是國民黨的最大資產。國民黨更需要體認的是：就算是拜登當選，美國和中國的激鬥，更會加劇而不可能緩和。美國已經有66%以上民意討厭中國共產黨，拜登本來就被貼上親中標籤，如果當選，更不可能和中國緩和，如此他永遠無法化解共和黨選民和反中國共產黨選民的疑慮；拜登只有對中國更強硬，才站得住腳根。當年，國民黨一直誤信雷根是反共親台的，雷根一當選美國總統，為了鞏固支持，反而積極經營和鄧小平的友好關係，還簽了「817公報」綁死台灣的軍事現代化的腳步。在國際外交和兩岸關係上，國民黨須體認大勢底定，越強調自己和中國共產黨的關係，不但得不到台灣人民的青睞，也會因美國的疑慮受到更多的打擊。國民黨的最好的策略就是「緊跟蔡英文的後背」，重拾老祖宗蔣經國的堅定反共立場，但國民黨也有利基：因為有著和中國大陸千絲萬縷的歷史淵源，可以當成兩岸民民間和文化的緩衝劑，只要堅定持續表態「反共不反華」，保持兩岸人民可以友善相待的脈絡，什麼「九二共識」、「一中各表」、「和平協議」等等不被台灣人民和美國信賴的立場，提都不要再提！這樣並不代表國民黨失去戰場，台灣政治體制當中，中央政府只是政策指引者，「執行」的主體都在地方政府。國民黨應該請出由最了解地方政府運作，經驗也最豐富的朱立倫擔綱，統合十四個縣市長成立「藍色治理陣線」，專心內政，好好和中央政府的政策競合，有了地方治理的績效，總有一天「藍色執政，品質保證」被肯定，就有再起之一日。衷心建議國民黨，如果還再迷戀「九二共識」，國民黨只會「置之死地而『往生』」！拋開「九二共識」，擱置「中國」專注「國民」，才能「置之死地而後生」！