名家論壇》李戡／比陳菊更合適的監察院長人選

【本文由李戡授權刊登】





國民黨自己不爭氣、共產黨幫倒忙，讓民進黨全面執政，高興愛提名誰就提名誰，這就是政治現實。國民黨反對陳菊的理由，主要是德不配位。按照同樣標準，德不配位的案例，在國民黨歷史上多不勝數，最近一連串的政治災難，根本原因也是自己人德不配位，怎麼不見國民黨自我反省？





監察院的設立，源自孫中山五權分立的思想。這個思想，看似是中西優良政治制度的結合，實際上就是孫中山異想天開的主意。當時政治思想百花齊放，知識分子以闡述新理論為榮，嚴格講來，孫中山對西方政治學的認識，多半來自他在倫敦期間翻閱的幾本書，加上常年浪跡國外，嚴重脫離中國實情，所以他提出的政治思想，既沒有像梁啟超對中國歷史脈絡的深刻理解，更缺少如共產黨搞馬克思主義中國化的「接地氣」，東拼西湊搞出來的五權分立，就是典型案例。孫中山發明的東西，蔣介石自當付諸實現，可惜從成立開始，監察院從來就沒有發揮原先設想的職能，到了台灣以後，幾乎和孫中山的初衷背道而馳——配合蔣介石彈劾李宗仁，調查孫立人案不了了之，捲入國民黨派系鬥爭彈劾俞鴻鈞。經歷了半個多世紀的實驗，監察院早就被證明不適用於當代政治，但誰叫這是「國父」的設計，沒人敢輕易廢除。這個爛攤子，一路留到今天。





馬英九上台後，立刻恢復監察院運作。斟酌院長人選的時候，有些人在討論，說最適合的人選就是李敖。他當時跟我講，馬英九才不可能找他，因為馬英九不敢玩真的，要真的讓他當監察院長，他絕對鬧到所有人都受不了。果然，馬英九提名了王建煊，他在任期間，什麼事也做不了，連自己的監察委員都擺不平，只能對媒體發牢騷。但凡馬英九有點氣魄，要求監察院發揮功能，他的歷史評價也將有所不同。





國民黨最悲哀的一點，就是該有作為的時候不作為，等到木已成舟、敗局已定之後，才開始事後諸葛。如果真如國民黨所說，陳菊問題很多，為什麼馬英九八年不辦？為什麼韓國瑜當市長不辦？陳菊當監察院長已是既成事實，如果主流民意反對，自然會表現出來，不需要國民黨大費周章跑到立法院作秀。民進黨如果用監察院搞政治鬥爭，到時候國民黨再出來揭發，自然能得到民意支持，也更加師出有名。





可惜，國民黨永遠搞不清重點。國民黨如果要重生，首要任務是學中國共產黨，禁止黨內大佬干政，大刀闊斧改革，次要任務是提出一個正常人能聽得懂的兩岸論述，明確自己立場。國民黨對此心知肚明，卻沒人敢碰，選擇透過「佔領立法院」轉移焦點。一方面，試圖凸顯自己有戰鬥力，鞏固支持者凝聚力，一方面，又想模仿太陽花，削弱民進黨批評力道，殊不知畫虎不成反類犬，不僅淪為笑柄，更在偏離台灣主流民意的道路上越走越遠。



●作者：李戡／作家、英國劍橋大學基督學院亞洲及中東研究學院中國研究博士生



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