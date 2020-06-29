名家論壇》蔣德綱／陳菊上位，甩不掉「復仇者聯盟」糾纏

總統府秘書長陳菊在政治生涯最後一役進軍監察院長之際，卻面臨在野的國民黨立院黨團激烈抗爭，以民進黨完全執政優勢，護航過關不成問題，然而，顏面難堪也在所難免。陳菊是黨內最大派系新潮流系掌門人，功與過、賞與罰，一生榮辱牽引著民進黨，她接棒邱義仁、吳乃仁成為民進黨第二代的「造王者」，也是朝野勢力「復仇者聯盟」的頭號公敵。若排資論輩陳菊2017年早該先賴清德一步當上行政院長，當時「花媽」一大票的高雄市府團隊、新系人馬「北漂」行政院各部會卡位，只等「花媽」班師上朝。而原本總統蔡英文挪出總統府秘書長、行政院副院長兩個位子虛位以待賴清德，卻與賴清德僵持不下大半年，9月5日賴清德「妥協」插隊閣揆，在記者會中公開對陳菊表達「衷心感謝菊姐在我的從政生涯中一路支持」。這一步，打亂了陳菊的仕途，導致後來黨內蔡、賴「兩個太陽」之爭，陳菊轉換總統府秘書長，開啟「新蘇連」派系結盟，登壇拜將請出蘇貞昌再衝一波，不過，陳菊先後提拔賴、蘇擔任閣揆，不意也卡住了自己閣揆之路。如今退而求其次選擇監察院長，不僅有遭國民黨杯葛之羞，更有被監委調查多案之辱。如果陳菊尋求歷史定位，最終不是行政院長，而是監察院長，那恐怕將陷入荒謬、錯亂而光環盡失。陳菊出道甚早，1969年擔任台灣省議員郭雨新秘書，1979年美麗島事件中，她是最年輕的同案被告，那年她才29歲，前副總統呂秀蓮還長她6歲。待民進黨成立，她是創黨18元老之一，在台灣解嚴前後民主選舉最風光的時期，她是所有造勢場合的靈魂人物，獨特的嗓音、穩重的台風，煽情的肢體語言，她，是民進黨政治明星的最佳推手。陳水扁奪下總統大位後，黨內推舉選舉常勝軍呂秀蓮、謝長廷、蘇貞昌、游錫堃為四大天王，帶領嫡系子弟兵征戰四方。年紀相仿、輩分更高、選舉抬轎實力更勝一籌的美麗島世代最年輕的陳菊，卻與「天王」失之交臂。2000年陳菊擔任勞委會主委，2006年選贏高雄市長，直到2018年卸任，陳菊當了12年的高雄市長，隨著陳菊步入政壇，南台灣選情外弛內張，更加驚心動魄。2005年高雄捷運外勞暴動的弊案，時任勞委會主委的陳菊與高雄代理市長陳其邁，及其父親總統府副秘書長陳哲男，一段剪不斷、理還亂的「有力人士涉入泰勞弊案」，至今「三陳」糾葛仍心有芥蒂。2006年，陳菊接下高雄市長謝長廷棒子，以些微票數贏了國民黨黃俊英，不過選前一夜陳菊陣營散播「抓到了！」影射黃俊英陣營涉嫌發放走路工的賄選行為，事後雖獲澄清並無此事，卻導致黃俊英鬱鬱而終，從此與國民黨結下樑子。2010年高雄縣市合併，陳菊與楊秋興互不相讓，同屬新潮流系、同樣政績耀眼，楊秋興挾黑派、扁系勢力挑戰陳菊敗選而退黨。2014年陳菊連任獲逾99萬票、得票率68.08%，聲勢扶搖直上，一張行政院院會外，陳菊帶領鄭文燦、林佳龍、賴清德等直轄市長走路有風的模樣，被網友喻為南霸天的大姊頭，正說明陳菊已攀權力巔峰。不過，陳菊坐大高雄受惠於謝長廷，陳菊接班人屬意同派系的劉世芳，不僅謝系管碧玲、趙天麟拿不回來「地盤」，即使等待多年的陳其邁也討不回當年「代理市長」被下架的公道，甚至三立電視台老董林崑海也與陳菊人馬有許多利益衝突，「氣爆案」「慶富案」接連遭爆出……陳菊樹敵之多，恐怕綠營人士比藍營還多更多。古人愛菊，喻其花之隱逸者也，譽為四君子之一。功在民進黨的陳菊自詡「造王者」，相較「永遠的秘書長」邱義仁，更有機會登上「院長」之尊，若為「君子」，任監察院長自無被挑剔之處，若否，人在江湖走，這些「復仇者聯盟」的債，總還是要還一點的。●作者：蔣德綱／資深媒體人、台灣國際戰略學會副研究員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com