名家論壇》單厚之／立法院全武行會不會變常態？

●作者：單厚之／資深媒體人

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因為不滿蔡英文總統提名的監委名單，國民黨立委昨天下午突襲佔領議場，結果民進黨立委今天早上11點多發起反攻，不到一個小時就清空主席台。一如冷眼唱衰者的預期，國民黨的「佔領」行動，只維持了20個小時，臨時會還是如期召開。國民黨立委是打破議場大門玻璃，並用鐵鍊鎖住大門、用椅子堵住出入口，很多人都直覺與「太陽花運動」相比，但兩者本質上其實有很大的差異。「太陽花運動」是一般民眾衝入議場並佔領，當時民進黨立委基本上是「看門」而已。而這次藍委的「佔領」行動，則只有立委參與，連助理都沒有跟進議場內，更遑論一般民眾。不管外觀上是否相似，藍委的行動基本上都還算是議事抗爭。如果真有個100、200個民眾在議場內，民進黨想排除也不會這麼容易。國民黨選擇以陳菊、監委提名發起大動作抗爭，難免讓人有點突兀。陳菊與這次的監委名單，是否真的如此糟糕，社會上並沒有太多共識；而國民黨團事前的批評跟舉證，也沒有足夠的鋪陳。突如其來的發動激烈抗爭，很難立刻引起社會的共鳴。而國民黨「佔領」議場後，又沒有完善的佈置跟死守的決心，短短20小時就被清空，社會大眾還沒來得及細聽國民黨的理由，事件就已經落幕，留下的多半是「國民黨無效啦」、「看破手腳」之類的訕笑而已。「無效佔領」的結果是藍軍失望、綠軍嘲諷，國民黨在社會宣傳的效果上，輸得灰頭土臉，但在內部的效果則不盡然如此。今天上午在議場主席台一個小時的肢體衝突，是今年2月1日、十屆立院以來的第一次，過去一整個會期，國民黨從來沒有成功佔領過主席台。從今天現場的情況也可以看出，很多藍委的確是打真的、也打出了火氣。過去4年又1個會期，國民黨在立法院被民進黨的人數優勢壓得一籌莫展，所有的主張都如同狗吠火車，任民進黨予取予求、如入無人之境。社會不諒解、自己也覺得窩囊，國民黨立委們也想找一個情緒的出口。打完了這一架，即便是打敗了，國民黨團的同仇敵慨跟內聚力，也多少會提升。看到今天的議場的衝突，讓人想起1993年的二屆國會，國民黨與民進黨的立委席次也約略是2：1。當時國民黨不只是完全執政，還有龐大的黨產，媒體也多數不在民進黨這一邊，民進黨只好不斷靠衝突凸顯訴求，以戰養戰、以戰逼和。今天雖然是資訊爆炸的社群網路時代，但國民黨面臨的大環境和當年民進黨卻頗有幾分類似。國民黨政治人物經常抱怨媒體不公、媒體被收買，但事實的情況是，民眾對國民黨沒有好感，也沒有耐心聽國民黨要講什麼，藍軍的同溫層又太厚、太堅實，讓國民黨的主張更難以突破同溫層。國民黨的「佔領」初體驗，目前看來當然是一次失敗的操作。但長遠而言，則要看這是不是國民黨路線轉變的開始，如果國民黨的思維真的要從文攻轉為武鬥，讓全武行成為常態，或許就有以戰逼和、以戰拓展政治光譜的可能。反之，如果只是曇花一現，想找一個情緒宣洩的缺口、對支持者有個交代，很快就會被看破手腳。