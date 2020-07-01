名家論壇》李兆立／對世界關閉香港的戒嚴令

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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中國全國人大常委會6/30以全票通過《港區國安法》，習近平當晚完成簽署並即刻生效。然而，這部《港區國安法》處理的不只是國安，管轄的對象也不只是香港人。要住香港？想來香港？可以。但先請你放棄「言論自由」，並且無條件支持香港政府及中共政權。否則，就準備隨時跟你的「人身自由」說再見。也許有人會問，這部法律真這麼可怕嗎？這裡就帶大家一一來看：這部法律首先要管的當然是香港人，而且第37條「域外管轄條款」連在國外工作生活的香港人都管了進去。更誇張的是，第38條將「不具有香港永久性居民身份」的人也列入管轄，就算在香港之外的地點「犯罪」，同樣適用本法。換句話說，無論你是香港人、台灣人、美國人、印度人，只要被認定違法，港版國安法通通可以管得到。此外，所謂「香港之外的地點」，除了台灣和世界各國，第36條還規定了「在香港註冊的航空器」，未來搭乘國泰航空時如果發文批評香港政府，就是違法。國安法雖然只列了四項罪名「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，但細看內容就會發現，認定範圍有很大的擴張空間。例如，第29條就規定，「引發香港居民對中央政府或港府的憎恨」即違法，且最高刑責可到無期徒刑。換句話說，未來只要質疑北京作法或反對港府政策，可能引發港人對政府的反感，就是違法。依據第48條及第53條，再來，一旦認定有犯罪嫌疑，也不再能依靠香港過去引以為傲的法治來找回公道。不僅是法官被第44條「法官審查條款」所牢牢控制，搭配第46條「排除陪審制條款」，將更緊緊握住司法判決的結果。如果判決依舊不如北京的意思，還有第55條和第56條的「送中條款」。換句話說，大家反了一整年的送中條例，在國安法裡面加倍實現，幾乎架空了整個香港原有的司法機制。如果這還不算戒嚴，請問什麼是戒嚴？這個無比巨大的衝擊，可能將有幾個發展：首先，國安法上路初期，應該會主要針對「港獨言論」，以搭配「只影響極少數人」的中國大外宣，以麻痺及減低各界的反彈。今天的七一遊行，出現了首位被逮捕者，就是因為隨身帶著「港獨旗幟」，就是例證。其次，等到大家真的麻痺並習慣國安法後，就會持續擴張到「反對政府的任何言行」，成為全方面的言論管控。舉例來說，議員對港府方針的監督批評，或者記者對港府施政的質疑報導，都有可能被認定為「傷害國安」。第三，因為體制路線已死，不滿的港人只剩下上街頭一途，所以全面性的抗爭路線已無可避免。這也是為什麼香港眾志要解散，改以個人身份號召繼續抗戰。第四，由於企業在香港的任何行動，都有可能被認定為資助或鼓勵反對政府，而任何在香港工作的記者寫到「武漢肺炎」、「華為資安疑慮」、「維族集中營」，都可以被說成是煽動仇恨，國際企業及媒體的大量撤出也是可以預期的。是的，香港情勢的惡化速度及範圍，將遠遠大於各方原本的預期，這也是為什麼，美國立刻有了劇烈反應，不僅政府部門撤銷香港的特殊地位及優惠待遇，國會兩黨也火速提出了「香港安全港法案（Hong Kong Safe Harbor Act）」。就連前些日子被認為過度親中的歐盟，也都罕見地以「令人憤怒」來評論國安法。然而，無論是香港人或國際社會，如果無法在短時間內把對中國的壓力開到最大，隨著北京派駐的太上機關成立運作，加上國安法在每個人腦中製造的「小警總」上線，對於香港的控制及傷害將不可逆。願榮光歸香港，但這一天恐怕暫時遠離。希望每一個挺身反抗的香港人都平安，更希望各國都真的出來與香港人站在一起，此時再不共同奮戰，未來只剩唇亡齒寒。