名家論壇》錢震宇／開始當在野黨的國民黨

國民黨為杯葛監察院長陳菊的人事案，佔據立院議場，雖然只撐了20小時，還被綠營當成笑柄大加揶揄，不管外界戲稱是「車輪花」、「紙蓮花」還是「曇花」運動，這都不是重點。重點是，國民黨開始學著當個在野黨，而且是認真的在野(反對)黨。





這次占領議場行動，我不認為它可以被稱做一場運動。因為「運動」本身，就必須串聯起相關的組織，而且是持續在進行，針對某種議題持續性且長期性的關注。而陳菊的人事案，是蔡英文才剛提出的，它來不及等社會發酵，也因為黃健庭的副院長引發爭議，導致外界忽略陳菊。





有民進黨立委稱國民黨佔領立法院，是想仿照「太陽花學運」，那更是亂扯。太陽花學運當時的社會氛圍已經累積對執政者的不滿，更參雜了多個公民團體不同的訴求，例如：勞運、台獨、軍中人權、反核等議題，坦白講相關混亂。只是因為服貿協議闖關，而成了導火線，最後演變成學生闖進立法院，佔領抗爭的局面。





面對民進黨61席單獨過半的席次，國民黨只能採取突襲的方式，畢竟用表決的方式，民進黨要開臨時會、強行要過考委、監委人事案，根本就是探囊取物，根本也不會理國民黨，難道國民黨還要鄉愿地說「我們來協商吧」、「不然來表決」，等到事後再來表達遺憾？然後徒呼負負嗎？





看看過去民進黨在野時，在國會攻防上採取過的招數，推擠拉扯、砸計時器、丟水杯、甩巴掌、踹門樣樣都來，現任總統府祕書長蘇嘉全擔任國大時，不僅多次推人，還嗆聲「誰碰到我我就打誰」，如果這些都是爭取民主自由的過程、對抗威權執政者的必要之惡，那為何現在民進黨完全執政後，在野的國民黨不能比照辦理？





「你的民主就是民主，別人的民主就不是民主」，以前民進黨動輒占領主席台，抨擊政黨協商是妥協、是黑箱，率眾走上街頭；自己成為執政黨後，就拜託在野黨要協商，大家坐下來談，不要占領主席台，要國民黨當個理性的在野黨。如今民進黨完全執政，就叫在野的國民黨不要這樣，有道理嗎？，要國民黨做個理性的在野黨。原來民進黨的理念及價值會因為執政而改變，也難怪前副總統呂秀蓮會呼籲「當家的拜託不要汙染民主」，監委人選已成為酬庸籌碼。





回到國民黨佔領議場行動，我認為對內及對外都有達到一定效果。





對內，國民黨在面對總統大選、韓國瑜罷免案接連挫敗後，支持者及黨員氣氛低迷，議題攻防上尚未有特別亮點，此時蔡英文執意提名陳菊，輿論觀感皆不佳，尤其是監委人選不是前綠委就是親綠的人，很多人名不符實，這樣的監委提名名單，正好給國民黨一個機會，利用立委佔領行動，重新凝聚支持者信心。





對外，拉制其他在野黨對於監委人事的立場，並且發動議題，讓國民黨成為在野黨的議題領導者。民眾黨雖然在第一時間酸藍委「不理性的抗爭並不能解決事情」，但民眾黨沒說出來的是「理性的抗爭也無法解決問題」，民眾黨是少數，既然反對陳菊，卻沒能跟上抗爭，最後都只是徒勞；時代力量也不認同陳菊人事案，但選擇用民調來幫自己站穩立場。相較之下，國民黨的立場顯得清楚而直接。





且不論最後結果如何，國民黨至少把陳菊這項人事案拉到檯面上，提及其在任內遭監院彈劾及糾正的案件，讓民眾公評，最後就算民進黨以多數暴力強行通過，也要讓民眾看到執政黨的顢頇及鴨霸。





監委任期一任6年，蔡英文提名的這些人事，將橫跨她的最後一任，然後到下一任總統任期，作為一位開口閉口滿是進步價值的總統，蔡英文這種「提後不理」、「非菊莫屬」的態度，只是讓人看清蔡英文把監察院當成是個人酬庸的地方，利用國會多數遂行其個人意志，真的不配再講「民主」。





對國民黨來說，如果能用外界的訕笑換來經驗，開始當個稱職的在野黨，那就是這次行動最大的收穫。





●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人



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