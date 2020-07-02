名家論壇》劉仕傑／一個陌生的「國家」：索馬利蘭

索馬利蘭（ Somaliland ）。一個在 2020 年 7 月 1 日之前，全台灣沒有太多人知道的「國家」，突然變成網路上熱搜點。有些人自稱聽過這個國家，但旋即被打臉「不是海盜的那個啦，有海盜的是索馬利亞（ Somalia ）」。但其實 Somalia 與 Somaliland 究竟是不是同一個國家，坦白說是一個在國際法上至今仍沒有正確唯一解答的問題，因為國際法上並沒有一個至高無上的權威（ authority ），可以決定如何可以成為一個國家。如同台灣的邦交國數目。每當我演講時被問到這個大哉問：究竟台灣要有多少個邦交國才夠？其實也沒有答案。28 個邦交國跟 15 個邦交國，差別在哪？如果有天剩下一個邦交國或出現乍聽之下很可怕的「零邦交國」，會怎麼辦？你問我內心的真正答案，我會說：其實不會有短期內立即的影響。索馬利蘭是不是一個國家？跟台灣類似，它有軍隊，有警察，有貨幣，有個相較還不差的政府，有海關，有民主選舉，也有護照（但承認的國家不多，所以為了出國便利，索馬利蘭國民也可以有索馬利亞的護照）。硬要說，護照這一點，跟台灣的差異性最大。台灣的護照非常好用，而且我們不能同時擁有中華人民共和國的護照。索馬利蘭跟台灣相同，都不是聯合國的會員國。它雖然跟少數國家維持官方互動或稱所謂的外交關係，但它沒有任何邦交國。別忘了，台灣到目前為止可是有十五個邦交國。而索馬利蘭跟台灣，都是「無代表國家和民族組織」（ Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO ）會員，台灣是 1991 年由台灣民主基金會身份加入，而索馬利蘭是在 2004 年由該國政府加入。說了以上這些，大家可能會好奇：那為何索馬利蘭不是一個真正的國家？索馬利蘭的困境，跟台灣很不一樣。台灣是因為中國的反對，而中國非常的強大。而索馬利蘭的經濟甚至比索馬利亞好，而前者不被承認為一個國家的原因是因為「冷漠」。誰冷漠？非洲國家冷漠，全世界大多數國家冷漠，沒有太多人在意「索馬利蘭是不是一個國家」這件事。就連索馬利蘭國內，都有人認為應該要跟索馬利亞統一。非洲聯盟（ African Union ）的立場，也不樂見非洲境內各國疆界變動。如果原先屬於索馬利亞境內的索馬利蘭真的獨立了，會不會引起境內其他分離主義區域的「巴爾幹化」，這個考慮導致了非洲各國對讓索馬利蘭獨立這件事興致缺缺。台灣要發展跟索馬利蘭的關係，其實有許多挑戰。第一，包括外交部在內，全台灣的人對索馬利蘭這個回教國家大概都非常陌生。這也出現了有趣的現象，網路上無論是支持或反對小英政府的各類臉書粉專，對於這個議題都異常沈默，因為太陌生了，所以連發文的角度一時半刻都不知如何拿捏。第二，台灣目前有 15 個邦交國，每一個邦交國除了台灣之外，都各自有數十個甚至百餘個邦交國，這些邦交國必須在台灣跟中國之間擇一建交。依照台灣跟索馬利蘭互設官方代表處的跡象來看，下一步未嘗不會走向建交。但建交的意義是什麼？台灣成為索馬利蘭的第一個邦交國，索馬利蘭成為台灣第一個「原本零邦交國」的邦交國。這對台灣而言，究竟是利大於弊，還是弊大於利？其實值得討論。台灣部分媒體報導稱為「外交突破」，但通篇報導也寫不出來究竟突破在哪，最大的原因正是索馬利蘭尷尬的國格地位（ statehood ）。第三，既然台灣政府投入資源與索馬利蘭發展外交關係，我認為也不見得是壞事。但館舍要錢，官邸要錢，預計四名駐外人員（含代表及三名館員）的人事費（我評估應該會列為 D 區，地區加給應為四千美元以上，也就是說最菜的三等秘書每個月可能領到將近一萬美元薪水），業務費，交際費，交通費等，全部都是政府資源（以上還不含可觀的機密預算），都是台灣國民辛苦的納稅錢。既然投入了資源，那我們預期要什麼回來？政府機關最近很流行 KPI 機制，那跟索馬利蘭發展外交關係的 KPI 是什麼？這一點，我認為外交部也需要適度跟國會報告，讓人民了解。以台灣邦交國而言，這些友邦對台灣最主要的協助之一，就是在台灣的國際組織參與上幫推一把。例如每年 9 月份在紐約的聯合國大會，這些友邦的常任駐聯合國代表會替台灣執言或致函。這幾年台灣民間很關注的每年 5 月份在日內瓦的世界衛生大會（ WHA ），也是類似機制，我們仰賴友邦跟非友邦國家幫我們執言或致函。那這些事情，索馬利蘭政府能幫上台灣嗎？似乎很難。因為它自己並不是聯合國會員國，自身難保，怎麼幫台灣呢？講白了，索馬利蘭是個比台灣在國際上更「邊緣」數倍的「國家」。那可以有其他的 KPI 嘛？例如經貿交流？軍事合作？不確定。這也是政府需要跟人民解釋的。其實只要給個說法，相信多數人民都會支持。最後，我想提一點我的個人建議。台灣現在只有一個非洲邦交國（史瓦帝尼），而全世界都知道中國近幾十年來在非洲的著力很深，尤其是花了許多資源在非洲聯盟的經營上。非洲聯盟的總部在衣索比亞 Addis Ababa ，正緊鄰索馬利蘭。如果外交部進攻「非洲之角」（ Horn of Africa ）與索馬利蘭發展外交關係，是為了重整在非洲的外交戰略，我個人相當贊成，但也務必要投入足夠人力跟資源，否則只是淪為一個無關痛癢的 D 區館處。依照中央社的報導，目前外交部預計在此處配置四人，也就是一名代表加上三名館員，我個人認為這個人力配置有往上調整的必要。例如，我過去曾派駐帛琉，在一萬多人的島國上，大使館人力配置原本五人，後來調整為六人。索馬利蘭人口將近四百萬，面積數倍於台灣，而且台灣目前在非洲僅有四個館處，其中三個位於南部非洲（史瓦帝尼及南非），一個位於西非（奈及利亞），如果在索馬利蘭配置四人，屆時該如何掌握整個廣大東部非洲的政情？甚至也許可以試著考慮，如果政府真有心重整對非洲外交戰略，也不一定非得指派資深職業外交官出任，而應該是以特任方式，指派高層信任之外交賢能親自出征，反而能凸顯政府之拚外交決心。中國媒體對於台灣與索馬利蘭建立官方關係一事呵呵不語，反映出中國的大國傲慢及過度自信，台灣毋需太過在意。但捲起袖子，我們的確需要認真討論該如何在非洲做出新局。共勉之。●作者：劉仕傑／時代力量媒體創意部主任、前外交官●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com