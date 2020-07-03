名家論壇》黃創夏／「中國不可分割一部分」的無奈

●作者：黃創夏／資深媒體人

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「 2020 – 1997 = 50 」！不要懷疑，這個叫做「共產黨式的數學」，鄧小平當年承諾的「50年不變」，果然光陰似箭，一年當兩年用，還免費自動加四年，現在的「一國兩制」已經消失了！「共產黨式的數學」獨步全球，「共產黨式的法學」也大開世人眼界，過去的法學有「屬人主義」和「屬地主義」，《港版國安法》的「三十八條」首創「全球主義」，「普天之下，盡歸黨法；率土之濱，莫非黨民」，中國共產黨的管轄權無遠弗屆，嚇到萬里之外的加拿大都要發出香港旅遊警示，以共產黨的法學素養，恐怕要是真有外星人的話，一樣要接受管轄！共產黨根本就是不在乎全球的譁然，更輕蔑香港許多居民的抗議，因為他們宣稱「香港是中國不可分割的一部分」，要怎麼搞就怎麼搞，嘸你嘜安吶！只有香港因為身為「中國不可分割的一部分」因此受到肆無忌憚地對待嗎？新疆身為「中國不可分割的一部分」所以叫你去「再教育」就得乖乖的去，嘸你嘜安吶！湖北和宜昌身為「中國不可分割的一部分」所以明明是洩洪，騙你是發電，被電死的人就自己認命，嘸你嘜安吶！至於北京，當然是「中國不可分割的一部分」，所以新發地市場爆發疫情，當說是「三文魚」你就必須相信是「三文魚」，嘸你嘜安吶！還有西藏、被封城達數十天的武漢市民、造假83噸黃金的受害銀行、P2P受害的數千萬人、月收入不到1000元人民幣的貧苦人民、不知道有幾千萬甚至幾億元因疫情而失業的農民工，所有的苦楚，都不能喊苦喊悲，因為你們都是「中國不可分割的一部分」，嘸你嘜安吶！這就是身為「中國不可分割的一部分」的悲哀，現在輪到新加入的香港來體驗！事實上，早在2014年，歐美就有專家已經在警告：香港不再是「東方之都」，這顆曾是「英國女皇皇冠上最璀璨的珍珠」，中國吸乾精髓後決定打入「第二線城市」之列。2014年，全世界最權威的國際情勢與戰略分析季刊《外交政策》（Foreign Policy）撰文點名香港，其全球金融中心地位，正遭遇到來自中國刻意鋪陳之前所未有的挑戰。當時美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌報導，中國智庫智谷趨勢（Trigger Trend）宣稱，從中國人大政協常務會議針對香港政經改革方案拍板定稿來分析，二○二○年以前，中國將全力扶植「一線城市」取代香港功能，身為全球金融、消費、航運中心的香港恐怕就要退位成中國二線城市。《外交政策》分析，智谷的報告表面上似乎沒有接受中國官方贊助，但中國是一個「黨政一把抓、只有一把號」的國度，根本沒有「民間」自主研究，而且所謂的「研究結果」還被中國主流官方媒體廣泛引用、大肆報導，傳遞的訊息已經很清楚：香港特區不再特別。在中國啟動「吸星大法」之後，香港逐漸油盡燈枯，馬照跑、舞照跳；但是香港已經不重要了，中國決定用盡則丟了。二○一三年，中國總理李克強以取代香港金融中心為目標，推出「上海自經區」，官方全力將亞太金融重鎮由香港轉移到上海，香港，不再是金融之都！船運，香港在二○○七年輸給了上海，二○一三年開始輸給深圳，航運也不再是亞洲第一把手。空運，雖然赤臘角機場號稱是全世界最繁忙的機場，一小時就有六十一架班機起降，但已經超飽和卻只有兩條跑道，想要興建第三條跑道，代表中國的港府和中國政府遲遲不肯決定，空運無法再成長。但是，就在香港不遠處的廣州白雲機場，中國大規模擴建，即將有五條跑道，二○一五年就可以和香港競逐，而且中國各航空公司也經將「經港飛」改成「經廣飛」，廣州，即將取代香港成為進出中國的空中門戶。還有服務業，繼在上海成立「自經區」取代香港金融地位後，中國又在深圳要成立取代香港的服務業專區，香港的跟將被徹徹底底掏空。此情此景，令人膽顫心驚！一九九七年，香港回歸中國，中國把香港視為是「一國兩制的櫥窗」、「民族復興的象徵」，更是還在起步的中國和世界來往的門戶，中國擺出全心全力發展香港、建設香港的假象。中國最大的騙局就是宣稱「讓利」，以中國和香港的自由貿易協定CEPA把香港綑綁進中國體系。更大舉用一年三千萬陸客全面攻佔香港，炒樓搞到港人無立足之地。23年過去了，當中國把香港的經驗、技術、人才、資金‧‧‧該挖的都挖，該學的都學會，毫不留情、用盡則丟，立刻翻臉就判決：香港不再重要，打入冷宮。這種「新帝國主義」，既陰險又可怕，和過去以殖民為目的卻會引進現代化建設的歐洲帝國主義不同，也和第二次世界大戰之後崛起，以霸權控制、市場掠奪為主的美國資本主義帝國不同。中國共產黨正在以「中國不可分割的一步分」當掠奪和專斷的口號，打造第三種帝國主義：「好話說盡、壞事做絕、用盡則丟、吃乾抹盡後，打入冷宮，永世不得翻身！」一杯薄酒、一縷清香，遙祭過去的「東方明珠」，接下的「東方冥珠」之路，不要再跌倒。