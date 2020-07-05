名家論壇》柯志遠／《破處》一首荒謬悲壯的茫世代行進曲

▲國片《破處》7月3日上映。（圖／双喜提供）

▲導演林立書新片《破處》。（圖／双喜提供）

●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至

一個充滿啟發與反芻的，後勁與感動都超乎預期的驚豔之作，也很可能會是一個被外觀掩蓋了創作企圖與深邃意涵的良心電影。跳蕩、喧嘩的頭十五分鐘是一個觀影的陷阱，隨著劇情的急轉之下，這個其實跟《美國派》、港產YA三級片《一路向西》沒有太大關聯的故事，已經撲面而來展現了一個始料未及的震撼。對於我來說，《破處》最讓我推崇的是勇於也成功地捕捉到了當今世代年輕人因為受到「網路依賴」、「訊息浮濫」、「價值錯亂」…等因素導引而扭曲成長的生態面貌，栩栩如生，也怵目驚心。電影揭開序幕所呈現的，大量網路族群習以為常的叫囂、脫序與張狂，在戲的篇幅鋪陳裡，逐漸赤裸裸地披露了這個「茫世代」內在心靈的空洞、枯瘠、破敗與恐慌，嘶吼得越離經叛道，裹藏的OS.越窘迫無措，而藉由一個荒謬事件，這些幾近殘酷的「世代觀察」被一五一十地攤了開來，不由分說，無所遁形。在好萊塢電影裡似曾相識的戲哏跟結構，卻有著十足接地氣的亮眼「完成度」，整部戲的語法，「荒謬」的把控言之有物，「現實」的取樣架空日常卻有極強烈的代入感。所謂「破處」的具象趣味貌似譁眾取寵，卻承載了厚重至極的內在語境：破處，轉大人，轉折指涉的「大人的世界」全然不是海報、預告片裡「初次性行為」的層次那麼簡單，在這個短暫但跌宕的旅程裡，三個角色在混亂、驚駭與衝撞逐漸冷卻沉澱以後，才醒悟過來必須直面的是一個不能再以任何理由去逃躲的「責任世界」。他們被人生的排程催促著，必須立即斬釘截鐵地選擇一個跨入（其實老早已經跨入）這個世界的「態度」。但，種種的倉皇磕絆，卻讓他們第一次意會瞭解他們根本還沒準備好，也不知如何準備。導演林立書延續了2019電視佳作《最佳利益》的宏觀視野和犀利筆觸，節奏、視覺在一開始小玩了一下，卻懂得適可而止，規避了對特定觀眾族群「廉價取悅」的盲點，鞭辟入裡，擲地有聲。楊懿軒、吳肇軒兩位年輕主角表現生猛耀眼，青澀的演技乍看沒有章法，倘若分別拉開來看，或許都有尚待雕琢的空間，然而在這個電影裡就戲論戲，兩人互動時水乳交融的化學效應卻合力建構了一個足以涵蓋千禧年至今整個世代的刻劃，形神立體，過目難忘。特別值得一提的是戲份最多的女一號大文郭文頤，這個經常在小屏幕被比重過於浮誇的喜劇色彩扁平化了演技實力的女演員，在戲的後半部發揮了框架收束的「鎮場」功能，讓所有跳躍、點狀的議題元素有了可以歸納、思辯的平台，一個角色同時扮演了「屈辱與包容」、「放逐與救援」、「毀滅與被毀滅」、「理性與母性」等等成份，這麼特殊的人物設定，難能可貴地在大文身上顯得脈絡清晰，絲絲入扣。最後忍不住提一下曾珮瑜，片中的「萬德蓮」戲份不是很多，卻是牽繫了故事天翻地覆的關鍵角色，對主人翁心靈蛻變的轉折充滿了無法逆轉的象徵寓意。而曾珮瑜的令人歎為觀止一如既往，事實上，這是一個可能自己都還不曉得自己有多厲害的女演員，戲路無限寬廣，隨時等著脫胎換骨，球來，就打，落點360度，球路千變萬化，球速飆好飆滿，《雙城故事》、《最佳利益》、《俗女養成記》、《做工的人》，一齣戲，換一個演法，每種演法，都形神俱備，都呼之欲出，兩年，驚豔四次。可能是台灣大小屏幕過去兩年來整體表現最耀眼的女演員。誠摯推薦你去看這個電影，入座前先別預設立場，看到什麼是什麼，卻一定是從眼球到心境都被搪缸刷洗觸電般地不虛此行。