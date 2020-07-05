名家論壇》林立／習近平為何要用港版國安法對世界宣戰？

「港版國安法」可被形容為「天朝帝國對世界人民發出的律令，犯我中華、雖遠必誅」。它之所以引起世界的憤怒，不只是因為條文的廣泛模糊與嚴酷，而在於第38條規定: 全世界的人類在香港以外地區觸犯其所列的罪行，亦適用該法。

如此一來，任何中共不喜歡的人只要過境香港、或搭上在香港註冊的飛機郵輪、或者去與香港有簽引渡條約的國家（39國），都可能被逮捕。而且條文55到56刻意保持內容的模糊，為「被送中」留下想像的空間。65條亦規定該法之解釋由中國人大常委會為之。

中共企圖以此恐嚇世界、切斷港人一切外援、令港人屈服；而未來肅殺的氣氛必使香港走向蕭條，這也象徵中國改革開放的結束，走向北韓化、文革化。

人們常用習近平的個人生活背景來分析他為什麼會出此下策？然而，我們不妨以中國政治體制及民族心理來考察此問題；習的性格也是由此大框架所影響而成，而他今日也正在利用這個大框架來遂行其個人的目的。

民主國家提供有意追求政治生涯者一個公平、公開、安全的舞台，但中國缺乏一個透明且公開的晉身制度，每次少數幾個人之間的政爭，總是拉著全民捲入、受累，數億生靈塗炭!

自華國鋒以來，中共形式上的最高領導人之去留，取決於背後強人、政治老人(集團) 的好惡或折衝妥協。習近平被各派系以為是「平庸、安靜、可被控制」 而中選，激起了同為紅二代的薄熙來不滿、在習接班的過程中意圖政變，讓習心有餘悸！加上習父子被鬥爭的經驗，習的不安全感可想而知，他也不想重蹈胡耀邦、趙紫陽的悲劇下場。再加上野心膨脹乃是人之天性，習上台之後整肅異己、想當皇帝的行徑，令當初推他上台的人們跌破眼鏡，但中共此時已經沒有具有足夠威望的政治老人可以直接將總書記拉下台了。

習近平了解，要有豐功偉業才有當皇帝的正當性，因此他揚棄鄧小平韜光養晦的政策，到處張揚擴張。「韓流」的獲勝，使他誤以為江山已經底定，立刻拋出要「兩制台灣」的主張、在台灣引發一片噓聲，緊接著他犯下了此生最致命的錯誤: 以「送中」 來加強控制香港；此舉所激起的反抗、導致2019區議會選舉親中派的潰敗，中共已經沒有把握能否確保2020立法會選舉的多數，而香港爭自由之風若落吹向內地，後果不堪設想，故已經顧不得香港這隻金雞母的存在價值了。

此時又爆發武漢肺炎，國際社會的究責求償與產業重新佈局、以及中共內部對習的挑戰，讓習宛如1960年代初期因為搞「大躍進」讓四千萬中國人餓死而陷入險境的毛澤東。習一方面學毛澤東四處軍事挑釁以轉移人們的注意力，也認為對沒有武器的香港人下手是良策。1984年的《中英聯合聲明》在中共眼裡，只是中國當年還太貧弱、被大英帝國逼迫而作出的委曲讓步；廢除一國兩制，才是真正掃除鴉片戰爭以來的國恥! 中國撕毀《中英聯合聲明》，是報復性地侮辱了英國人，尤其是在七月一日前夕。習可吹噓自己的功業超越毛、鄧。儘管習近平的「砸爛香港」，不知多少中共人士在心中反對、痛罵為荒誕、愚不可及，但是在人大常委會的表決卻沒有人敢投反對票，且此間在國際的圍剿中，黨內原本反對習近平的挑戰者們也不敢再發出聲音了；足見「中國悲情民族主義」的好用，它的確鞏固了習的權位！

人們或許會說:全中國被一個小學程度的獨夫綁架了、帶向苦難。但與其這樣說，不如說是中共體制的本質使中國無法擺脫這個宿命。習近平的黨內挑戰者們，激情過後、沈澱片刻，恐怕也不想再、也不能再挑戰習近平了。因為今日的中國人民，不可能再像剛剛脫離文化大革命深重苦難時那樣，願意滿足於「亞洲價值式的改革開放格局」，而是會要求更多的自由。假設，一旦習近平被黨內另一批人打倒，他們若不願滿足人民爭取自由的要求，則最終還是得用子彈對付人民，則他們與習近平何異? 反之，若要滿足人民的要求，則共產黨必覆亡、他們都得上斷頭台! 於是，還是乖乖圍繞在習大大身邊，任憑他亂搞惡搞，把中國帶向衰落、貧窮（反正這對共產黨幹部的生活影響不大）。

而對我們外人而言，要是習近平真的被逼到權位與性命不保的程度，他恐怕要做出瘋狂的行徑、跟全世界同歸於盡！那就更不妙了。

●作者：林立／ 淡江大學外交系副教授，著有《當代大哲論國際正義－「普世價值」是否存在？》

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