名家論壇》阿術克斯／年輕人跟風，是跟正義的風

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

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民眾黨立委蔡壁如的「年輕人跟風」說，引起很多人批評民眾黨不尊重年輕人，逼得蔡壁如趕快出來抱歉辯解，但是她越辯解越糟糕，越是突顯民眾黨的菁英主義，而且是缺乏世代正義的菁英主義。蔡壁如說年輕人因為20幾歲還在念書，就是一股跟風、跟流行，她辯解她是指因為網軍多，年輕人不看標題而被影響，然後沒跟風的人就會被霸凌。所以，蔡壁如的意思也就是說年輕人不只跟風，還會霸凌人？蔡壁如要知道，民眾黨作為一個新興政黨，其黨主席柯文哲也是曾經引起年輕世代旋風的政治明星，柯文哲的風起雲湧，不就是年輕人「跟風」而來嗎?民眾黨要反省的是年輕人為什麼隨風而去。要強調，「跟風」是很正常的事情。但是，網路世代資訊流通快速，風向隨時變化，哪裡才是正義，就往哪裡吹。2014年輕人跟風柯文哲，不就是因為柯文哲高舉白色力量、高舉推倒藍綠高牆、訴諸政治透明，強調進步價值。但是隨著柯文哲的價值崩壞，出爾反爾，年輕人當然隨風而去。很可惜，柯文哲沒有從韓國瑜被罷免一案深刻反省，對於年輕世代的支持度越來越低，竟然是認為年輕人都被網軍影響，都害怕被霸凌所以轉向，還在自認為唯有柯學才是王道，唯有柯學才是經世濟民的唯一解方。柯文哲的反省能力讓人很失望。除了民眾黨，國民黨在爭取年輕人支持上，也一樣很失敗。國民黨針對執政黨的監察委員提名，大動作佔領立法院，但是卻譏為「曇花運動」，不過其實國民黨最大問題不是在於很快就被執政黨趕下來，關鍵問題是國民黨的訴求跟政治動作完全沒有獲得社會共鳴，尤其是沒有年輕世代支持。國民黨有思考為什麼嗎?還是也是跟蔡壁如一樣，認為年輕人是跟風，怕被霸凌，所以不敢支持國民黨的佔領？國民黨為了重新爭取青年認同，由黨主席江啟臣親自擔任營主任，舉辦革命實踐研究院營隊活動，但是不見其內涵，只看見媒體報導江啟臣與在場年輕學員們一起享用漢堡、可樂等速食，一邊吃一邊幫學員們簽名。難道在國民黨的思維裡，年輕人就等於吃漢堡？江啟臣鼓勵所有黨籍民代、縣市首長大量提供年輕人機會，參與公共事務，除了黨務工作之外，還有全國400、500位黨籍民意代表，可以提供約5000個助理工作機會，以及14個藍營執政縣市政府的機要缺與政務官助手，他鼓勵年輕人要大膽投遞履歷，國民黨願意儘量幫忙。當然，鼓勵年輕人從事政治工作是好事，也是一個政黨要做的事情，但是這絕對不是年輕世代願意支持某一個政黨的理由。正確來說，多納入青年參與政黨運作，最重要的功能是讓一個政黨能夠吸納到多元意見的方式，讓政黨的人才能夠承先啟後。但是，爭取年輕人絕對不是給位子，給資源，年輕世代更不會看到政黨裡有年輕政治人物就支持，更別說政治人物的年輕與否，與其觀念價值是否符合年輕世代正義沒有一定的關係。如果國民黨真心要爭取年輕人支持，要徹底檢討國民黨的思維，國民黨的價值，國民黨的政策，有沒有世代正義。這是什麼意思，比如年金改革，這是世代正義的問題，但是國民黨選擇站在死守不退的另一邊，比如能源轉型，這也是世代正義問題，但是國民黨選擇站在擁抱核能的那一邊。再說最近的農田水利法，也是積病已久的問題，勢必要改正導入永續水資源利用的制度，但是國民黨也選擇站在爭權奪利的舊政治那一邊。總而言之，年輕人跟風，但是年輕人是跟正義的風，擋在世代正義路上的政黨，只有被吹倒的份。