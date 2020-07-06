名家論壇》黎榮章／陳菊人事案讓國民黨撿到槍？

▲準監察院長 陳菊 網路情緒聲量分析（圖／QuickseeK提供）

▲準監察院長 陳菊 近五年重大爭議排行榜（圖／QuickseeK提供）

▲監察院人事爭議 藍綠政黨聲量分布圖（圖／QuickseeK提供）

▲監院人事爭議 時代力量、民眾黨聲量分布圖（圖／QuickseeK提供）

●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人

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監察院提名名單爭議一波未平一波又起，早在綠營選後內閣改組時，就不斷傳出陳菊可能離開總統府轉任監察院長，當時，國民黨就一再質疑陳菊的清廉操守；隨著整份提名名單曝光，國民黨籍前台東縣長黃健庭接受總統府提名，引爆藍綠內爆，暫緩外界對陳菊的質疑，也無怪乎黃健庭宣布退出提名時意有所指表示「拿我當擋箭牌的人可以適可而止了」。透過QuickseeK快析輿情資料庫分析近一年陳菊的情緒聲量趨勢，隨著黃健庭退出，監委提名焦點再度轉回陳菊，國民黨28日下午奇襲立院議場，更讓陳菊的負聲量單日突破1萬7千筆，突破總統大選期間的紀錄。率頭抗爭的國民黨主席江啟臣強烈質疑，陳菊在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，不免也讓國人質疑監院的提名是「流氓當警長」。觀察近5年陳菊主政下的高市府爆發的重大爭議事件排行榜，包括高雄債台高築的問題、全台灣記憶猶新的高雄氣爆案、慶富案（獵雷艦弊案）、高雄市環保局前局長李穆生洩密案等案，這些事件都有陳菊重用的政務官涉入，此外，高雄市政府過去的舉債再次成為包袱，監院的調查與地方治理問題，都成為在野黨反擊有利武器。正如同國民黨青年黨代表李明璇在臉書所說「陳菊即將出任監察院長，高雄的氣爆案、慶富案、所有的弊案大概也等不到水落石出的一天了，未來若有該被彈劾的官員，難免有被輕輕放下的質疑」，這篇文章在網路激起相當高的聲量。而QuickseeK快析輿情資料庫分析陳菊的監院人事案，黃健庭爭議、酬庸綠營人馬爭議，受到的討論與重視，都遠高過於正經八百的廢考監兩院議題。起初民進黨打著跨越黨派的大旗，提名黃健庭作為監院副院長，沒想到卻引爆社會對人事案高度關注，事後更出現陰謀論，包含轉移陳菊的爭議、收編高雄補選的政敵及佈局2022的台東縣長選舉，本以為可以暗渡陳倉，但反帶來更多鎂光燈，事件的發展讓政壇資歷深厚的黃健庭都認為自己「異想天開」。週一（6月29日）藍綠為了佔領議場打得不可開交，時代力量與民眾黨則針對廢除考監兩院的議題互噴口水，互相指控沒有出席退回陳菊任命案的表決是在「打假球」，但從QuickseeK數據上看，時代力量相對更重視考監兩院的去留，而民眾黨比起時力涉入藍綠的角力較深，國民黨在23日率先批評「監委名單綠油油」同日民眾黨也公開表示這樣的名單就是「酬庸」，甚至在更早之前的黃健庭爭議，總召賴香伶就直言「投不下去」，反觀時代力量先前雖也不滿副院長黃健庭的提名，但在陳菊爭議、監委名單的攻防顯然較不感興趣。國民黨強攻，讓陳菊爭議成為無法忽視的標籤，民進黨政府提名這個長久以來在野黨心中的「靶子」當監察院長，無怪乎各方的箭要往這裡射，加上各黨面對監院的爭議並沒有共識，民進黨強調依法提名、趁勢想催出民間擁護修憲的聲浪，但看來並不甚成功，且無法避免已捲起的政治風暴，國民黨在監院人事案的攻防可說是取得階段性的勝利。