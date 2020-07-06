名家論壇》楊威利／漢光演習預演意外，該如何究責？

七月初台灣最大的軍事新聞，就是陸戰隊於即將來臨的漢光演習預演時發生突擊艇翻覆意外，造成已知兩員的憾事。

※海上與陸地思維的不同。

※軍隊是高風險職業。

海上與陸地思維的不同。

事發後許多評論指出陸戰隊應當怎樣怎樣改進，這些評論我們都尊重，但有些評論很可能不是我們想像的那樣。

首先要說明的是，陸戰隊員開著突擊快艇，在高速行駛下確實較慢速船舶容易翻覆，但作戰要求上是以快速行駛來縮短航渡時間，藉以減少在敵火下的曝露時間；雖然已知快艇比較難操作但只要多加訓練就可以克服，至於覆艇時如何處理？也都有相關的處置作為。

▲突擊快艇講求高速行駛以縮短航渡時間，減少曝露在敵火下的機率，駕駛快艇需經過不斷的操練以磨練駕駛手的技巧。（圖／NOWnews資料照）

其次是有些評論指出，陸戰隊隊員不是都會游泳等的疑問。這邊我們以台灣某水上遊樂園為例，民眾穿著救生背心在最前方體驗「大海浪」時，兩三趟下來會發現精疲力盡的游不太動；相對的陸戰隊員是全副武裝執勤與操演，一旦落海又在惡劣海象下，確實比較難移動，當然陸戰隊員體力比較好，但還是會耗盡體力的時候。

有些評論也指出，出事點不是離岸不遠而且天候如何如何…我們只能說天候無情，很可能這邊500公尺出太陽、但任務區那邊500公尺下雨；又或者是海面上風平浪靜但海面下呢？不知道，當然我們可以選擇在海面下狀況比較好的海域操演，但萬一日後要突擊的地點海面下的狀況不好呢？所以陸戰隊員被要求能在不同海域與海象下作戰，這種訓練跟承平時期的浮潛遊樂不同，這樣子說明我想讀者應當能理解。

海象部份還有一點要說明的是，防波堤內與防波堤外差很多。有搭船經驗的朋友應當會感受到，一旦船舶出了防波堤之後，船隻的晃動幅度就會比較大，目前已知人類各項工程還是無法克服海浪的影響。同樣的有些人會說，何以不在港內或是比較安全的海域操練？我們的答覆還是一樣，軍隊無法選擇作戰環境，因此必須練就在比較差的海域、天候下作戰的能力。

最後也有評論指出，陸戰隊是攻勢軍種，現階段有必要去作敵後突擊嗎？這邊要說明的是，軍事戰略雖然是守勢作戰，但戰術層面上還是需有攻勢作為當作選項，而任何攻勢作戰與戰術都必須練習，練習自然會有風險。

▲陸戰隊日常演訓強度很大，往往實兵、實作甚至是實彈，操演多當然意外也較多。（圖／記者呂炯昌攝）

軍隊是高風險職業

一般人可能很難想像，怎麽會平常的訓練造成這樣的死傷？我們只能說，從軍是高風險的職業，許多科目都有風險因子。軍隊致傷與致死案例有些是機械問題、有些是人為問題；例如戰機升空後機械故障、艦艇航行途中發生人員落海意外等、先前隸屬於聯勤的汐止彈藥庫發生爆炸等。

演訓意外更多，先前雄三飛彈誤擊漁船命案最明顯，其他透過網路資源可以得知，戰車翻落網紗溪意外、金門CM21裝甲車墜湖意外、登陸時載具沉沒等等，這些讀者有興趣可以一一搜尋。

另一個明顯的案例是歸仁基地直升機重落地案，後續只有機體受損幸未發生憾事，當時演訓的科目是「發動機失效」，在空中模擬這種科目讓學官處置，對教官來說可說是捨命陪君子，是有一定程度的危險性，但要不要練？要，誰來陪座？這個案例突顯出，不只受訓官有風險，連陪訓的教官都很危險。

各國軍隊對於這類受訓、演訓意外致傷、致死的案件不是沒有注意，萬一發生這種撼事多半是從優撫恤、比照作戰致傷致死案例處理，榮耀方面則是厚葬或是追贈等。在軍方保險體系外若家屬想對從軍的眷屬，以多買商業保險的方式來保障自身權益呢？看保險公司，但多半是拒保（這職業太危險了）、除外（有些科目不賠）、或是增額保費（承保，但保費較常人貴）。

從商業保險的案例我們可以看出，其實軍隊是高風險的行業，而台灣素以美國為歸依的美軍也是，據統計美軍居然每年有百人在演訓與非戰鬥任務中死亡，其他各主要國家也都有類似案例，雖然比例上較低。

正因為軍隊被要求去從事高強度的訓練，而這些訓練會很容易致命與致傷，因此通常一般國家會對軍人比較尊重，這類尊重很可能不是金錢上的補貼而是無形的因素例如榮譽等；很可惜的是，台灣各界對這種因素似乎不重視，許多優秀的中階軍官在此大環境下也紛紛求去，甚為可惜。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

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