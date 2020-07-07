名家論壇》盧燕俐／台幣會升破28嗎？

近期股匯雙漲，尤其台幣已創兩年新高，天天上演「尾盤秀」，由央行進場調節，使得市場上一面倒的看空美元，許多專家和媒體紛紛大喊，「新台幣的大時代來了，台幣見到 2 字頭是常態」，甚至預言「台幣很快就會升破 28，甚至來到 25！」真是如此嗎？事實上，過去一年，台幣表現十分強勢，對美元升值 4.8%，截至 7 月 6 日，收 在 29.551，早盤更一度來到 29.39 叩關，對人民幣更是大升 7.3%，對產業關聯 度高的韓元，也升值了 6.8%。新台幣變大了，對一般民眾來說，可以買更多進口商品，是件好事:但對以出 口為導向的企業，自然苦不堪言。很能理解，機械公會理事長已出面抱屈，「假 設再放任匯率繼續升值，將重演 1990 年代，台幣從 40 升到 25，導致製造業出走的景象」。中小企業的心聲，央行不是沒聽到，所以近期才會連番出手，設法將匯率壓在 29.5 附近。更值得注意的是，主計處曾估算，台幣每升值 1 元，經濟成長率就 會跌掉 0.18%，而不少出口商的匯率底線也多設在 29.5 附近，換言之，一旦升破 29.5 這個重要的分水嶺，匯損問題將成為「無法承受之重」。不過，以目前台股即將挑戰 12000 點，熱錢持續湧入，加上台商匯回千億資 金、美元指數偏弱的格局下，台幣仍有再升跡象。但問題是：會一口氣升到 28 嗎？我認為，從各面向來看，機率不高！楊金龍總裁是在 2018 年 3 月就任，半個月後，首次去立法院進行業務報告，當時，就有立委提問，「28.5 是彭淮南防線，那麼，一樣會有楊金龍防線嗎？」猶記得，楊總裁信誓旦旦地回答，「央行仍將採取彈性管理的浮動匯率，並沒有楊金龍防線。」可是，數字會說話。楊總裁上任以來，台幣的高點落在 2018 年的 3 月 31 日， 是 29.068，因此，不少匯銀主管普遍認為，「29.068 才是真正的楊金龍防線」， 而時間再往前推兩個月，也就是 2018 年的 1 月，台幣也曾來到 29.035，是近兩年半最高的位置。再往前看，台幣的更前一波高點，是 2011 年 5 月的 28.4754，也就是所謂的 「彭淮南防線」;而過去 50 年，台幣最強勢的時代，正是 1990 年代，台灣錢淹腳目，有多年在 25 到 27 之前徘徊。所以，台幣要重回 27，我認為，至少要像 1990 年代，GDP 年增率連續多年動輒 6%起跳，就目前全球疫情還在延燒來看，台灣要達成這個目標，著實不容 易。對台幣有信心的人，不妨先看 29.2 的價位，真的突破了，再來看 29 大關也不遲。至於買了很多美元短線被套牢的人，假使預算夠，利用台幣再升值續買進，藉此攤提成本，也是另一種策略。畢竟影響匯率的變數很多，包括：台股後市、全球貨幣政策、央行心態等，沒人能買在最低點，能在相對低點進場獲利，已算是成功的贏家。●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 [opinion@nownews.com]