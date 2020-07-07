名家論壇》蕭徐行／高雄市長補選是朱立倫重返政壇的要務

●作者：蕭徐行／資深媒體人

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最近衰事連連的國民黨是否提前上演朱、江黨主席之爭，將在八月的高雄市長補選後正式爆發，屆時國民黨能如浴火鳳凰重新再生，還是持續往下探底，考驗的不僅是黨主席的領導力，更在黨員同志可否放下堅持，團結為黨。國民黨秘書長李乾龍接受媒體專訪，被問到前主席朱立倫明年黨主席選舉，可能出來挑戰現任主席江啟臣，形成江、朱之爭，朱立倫是不是真的在鬥江啟臣？李乾龍表示，「明眼人一看就知道，他也是有企圖心的。」這句話顯然掀開了國民黨茶壺裡的風暴。曾與韓國瑜競逐總統提名失利的朱立倫，在6月6日韓國瑜遭到罷免市長職務後，第一時間釋出願意參戰高雄市長補選的信號，雖因戶籍和整體戰略考量，征戰高雄的劇情未成真，但是迴異於以往總是被動等待的動作，朱立倫此番主動積極的表態已讓黨內嗅出不一樣的氣氛，直言朱已提前佈局2021年黨主席選舉。朱參加國民黨總統初選失利後和黨主席補選期間的沉潛階段，仍頻與藍營人士見面，下鄉私下的參訪請益，從未斷過，顯然體悟了國民黨「不接地氣」與「不了民意」是國民黨雖然9合1縣市長大選一度差點摧毀了民進黨與蔡英文總統，卻在今年年初總統與國會議員大選慘敗的主因。近來國民黨改革不利，行事無方，朱立倫更是遠離黨務爭議，持續深入民間，成立號稱「朱立倫倡議」的智庫平台，內容包含朱過去對中華民國、香港立場、修憲工程、民生經濟、防疫生計等做法及談話，內容多所論及國政，恐怕朱立倫已經不是只在備戰2021，更是已經朝向2024年的台灣大位在做準備。尤其近來有些民調已顯示，盡管朱立倫在競逐總統之路上一波三折，但是未來還是藍營最強的一張牌，根據美麗島民調的分析，他的競爭力不輸給賴清德，且在得票上處於伯仲之間。不過，朱圖謀再起的動作，甚至還傳朱有私下拜訪一些黨內人士，詢問若他參選黨主席是否支持，媒體報導也讓部分藍營人士頗有微詞，甚至今天李乾龍接受媒體專訪時的語氣就讓人覺得黨中央對於朱立倫目前的動作顯然不是很爽，充滿了政治僵持的味道。江啟臣的情緒不好是可以想像的，正如部分挺江人士的感受，年初總統與立委選舉大敗吳敦義辭職後，江啟臣在國民黨兵荒馬亂之際出馬接下黨主席重擔，雖然有心推動吃力不討好的改革，但是這些黨內大老不僅多數時候未能出面協助整頓黨務，還不時出手指指點點，就像九二共識在黨內已經出爐了黨版的改革意見，這些大老完全不顧忌民主程序，卻不斷透過媒體放話，企圖一人抗一黨，搞得這位「細漢仔」黨主席光要應付這些大老們的垂簾聽政就疲於奔命，要怎麼應對現在惡水重重的高雄市議長與市長補選問題，這些所謂黨內大老有誰願意主動的輔選，甚至幫忙去高雄喬喬以免黨內繼續分裂呢。江啟臣這樣一位四個月前倍受稱讚的國民黨新生代就在處處要看大老臉色，時時要擔心黨內同志出拐作梗之下，四個月來不僅一事無成，改革無任何進度，政治抗衡也毫無頭緒下，面臨了早夭的命運，尤其在面對不可輸的議長補選以及不能輸太多的市長補選上面臨黨內頭人故意袖手旁觀的影響，顯然已成國民黨內一顆將要消逝的政治流星。身為黨內頭人，面對黨的艱困時刻沒有任何可以逃避的空間，朱立倫如果準備再一次承擔國民黨振衰起敝的重擔，就應該積極的介入高雄市議長與市長補選的工作。朱立倫強力輔選高雄才能建立黨內威望。朱立倫如果要重建政治威望，就是全力南下協助國民黨補選，幫忙把不該輸的議長補選整合成功，也該留在高雄幫忙李眉蓁在高雄市長這場許舉打出漂亮的成果。如果國民黨能夠把得票比例拉高，這樣的血汗功勞才是他能競選黨主席並改革國民黨的基礎。否則朱立倫就算重新接任黨主席也將面臨改革推不動，包袱拖不掉的困境。爭權奪位不該是目前國民黨的重心，目前的重點應是再次取得民眾的信任。如果國民黨願意誠實面對台灣民眾的好惡與想法，認真完成民眾的付託，國民黨才有重新再起的機會；否則國民黨就算提出驚世駭俗的大陸政策與主張也是沒有意義的。