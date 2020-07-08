名家論壇》鄭仲嵐／「小池旋風」來襲，不敗的東京女帝！

▲東京都知事小池 6 月 11 日宣布解除東京警報。（圖／翻攝自《東京電視》）

▲2020年東京都知事選舉共有 22 人登記參選，創史上最多紀錄。（圖／翻攝自日本《政經電論》）

新一屆的東京都知事選舉結果在 7 月 5 日揭曉，現任東京都知事小池百合子以 366 萬票輕騎過關，創下東京都 1947 年有知事選舉以來第二高票（第一高票為 2012 年豬瀨直樹）。這樣的成績遙遙領先選戰對手山本太郎（令和新選組）、宇都宮健兒（立憲、共產、社民共推）與小野泰輔（日本維新）。在投票結束當下，出口民調直接顯示小池「壓勝」，小池本人則是輕鬆自若在開票前就出來暢談第二任理想。此次小池二度出馬參選，雖然掛無黨籍，但她受到部分自民黨與公明黨擁護，自民黨「喬王」二階俊博更是公開力挺。加上她仍有過去所屬政黨「希望之黨」的顧問職，因此聲勢上並沒有差距太多。因此，小池百合子的獲勝不會讓人感到意外，不過如此大勝，還拿下第二高票，確實讓人驚奇。隔天大勝後，小池也迅速拜會日本首相安倍晉三，並表示「希望借助國家力量打倒敵人（病毒感染症），以此為證據來辦好東京奧運、帕運。」東京自從新型冠狀病毒（武漢肺炎）爆發以來，目前還是一片混沌不明的狀態。確診者在4月初開始爆發後，官方在 4 月 7 日至 5 月 25 日間發布自肅令（自我約束令），雖然6月初確診者開始減緩到一度個位數，讓官方依序解禁，結果進入 6 月底確診者再度飆升，到7月後東京又回到每日破百確診的情況。不過，小池的聲勢並沒有因此受到影響，反而還逆風高揮出史上第二高票，這也反映出了東京人潛在的依賴與求穩心態。小池給人依賴的心態，明顯從媒體報導就可以看出來。自從疫情爆發以來，從 3 月 23 日起小池穿著救護背心天天出現在記者會上，一定程度上達到很好的曝光效果，加上發明「三密」，意即密閉、密接（密切）、密集等三個避免接觸原則、與「接待性質飲食店」，後來都被中央採納，因此某種程度下小池被塑造為先行者。出身新聞節目播報的小池，本身口條就有條不紊，平和的語調讓人有種安定的依賴感，每次的出現，縱使情況還是惡劣，但總是會給人一種接下來該如何防範的準備心態。也因此，只要每當「緊急會見」出現，各電視台幾乎都會同時直播，因為東京的感染情形是全日本最重要的。這樣的情形，當然讓很多對手吃味，由於確診持續擴大，許多人不敢上街，因此其他對手拜票也相對吃力。宇都宮健兒窮於資源緊迫，只能以傳統街頭演說決勝負，但因為怕人密集，也只宣佈時間不宣布地點。山本太郎則是街頭演說外，還請社群網路團隊來每場直播。相較之下，小池只靠著每天記者會出現，自然各大電視台就會全部轉播。本次選戰小池連街頭拜票都懶，每一天放一個短片，說明下一任要在東京做什麼，就已經綽綽有餘。筆者在採訪山本太郎的競選活動時，山本就感嘆：「各位有看過這麼被媒體照顧的人嗎？我們一起跨越『百合子山』難關吧！」本次選戰小池輕鬆獲勝，在野黨無法有效整合依舊是個老毛病。除了立憲、共產與社民共推宇都宮健兒外，日本維新與其他政黨都自推自己候選人，國民民主黨更是「神隱」。也許是國難當前，日本人先以防疫優先，造成大家戰意全失，在野各黨各懷鬼胎下，錯失整合機會，未來是否能攜手再向前，問號愈來愈大。自民黨則是因為近來安倍晉三被一連串醜聞（賞櫻會事件、河井克行收賄與黑川弘務延後退休）纏身，要是推出候選人恐怕也會變成小池的陪榜。雖然自民黨有二階俊博背書，但是東京都議會的自民黨派彼此意見也無法整合，最後自民黨乾脆說「選民自主投票」，讓小池可以在這一波執政在野兩邊一團亂的情況下收拾殘局。在順利連任後，小池眼前依舊艱難，有著東京奧運「簡單化」與如何克服疫情的兩個大問題。先前因為肺炎疫情，東京都已經大量消耗緊急預算，包括給予都民一人 10 萬日幣、店家休業補助等，都已經對東京財政出現吃緊，目前緊急儲備金只剩下約一成左右。加上肺炎的第二波疫情至今仍不明朗，有可能會持續到年底甚至明年。東京都如果要持續擴大 PCR 檢查與增加篩檢人數，預算勢必會追加更多，但是否到時收到的稅金已經無法應付，一切都是未知數。假設在這樣的情況下仍舉辦奧運，疫情又持續延燒，勢必要「簡單化」明年奧運的各項作業，甚至有可能要以無觀眾舉辦各項比賽，財政要如何說明，目前都沒有完整的回應。小池的高票當選，只是反應東京都民在未來一片未知的情形下，只能選擇現在最能夠帶領大家的「平穩選項」。從當初歡欣鼓舞迎接奧運，僅僅半年就變得前途迷茫，東京這座城市，持續迎接歷史上罕見的正反差。●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com