名家論壇》李兆立／振興觀光業，政府是玩真的還假的？

●作者：李兆立／時代力量智庫執行長

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疫情漸緩，國旅回暖，但許多旅行社還是苦苦掙扎甚至面臨倒閉。對此，先說結論，讓觀光產業回歸市場機制，並藉此契機升級轉型，這點相信許多人都會贊成。但是，實際檢視政府作為和產業現況，還有三點有待商榷。有別於國內疫情逐漸趨緩，武漢肺炎在全球仍持續升溫，確診案例飆破1100萬。台灣為了防疫而持續緊閉國門，確實有其必要性。這樣一來，有人或許會質疑，既然這麼有競爭力，沒有了國際業務，怎不轉型做國旅？這裡有兩個難題：一，專業不同。現在變成不管之前做出境還是入境，都只能做「台灣人自己玩台灣」的商品服務，但偏偏旅行社賺的是「資訊落差」和「旅宿交通」的服務費，而國旅常常都是國人自駕自助，國際旅遊的服務專業實在幫不上忙。二，市場容量。國旅雖然在全球疫情和「報復性出遊」的加持下有所成長，但整體市場容量依舊有限，光是既有的國旅業者就超級飽和了，還要原本做國際業務的旅行社餓著肚子拚轉型，搶食原本就不大的餅，實在是難上加難。換句話說，對於這些因為防疫需求而沒生意的業者，應該做的就是延長紓困，而不是一句「沒競爭力的，就該被洗牌退場」了事。早在疫情前期的紓困討論中，產業界就有不斷提醒，許多導遊難以直接轉業，恐怕會移動到低技術的工作餬口，事後來看確實如此。我們要先釐清的是，從事導遊的，通常都是善於與人相處，具備語言能力，而且不想坐辦公室的朋友們，因此在工作轉換上，無論在專業或性向上，就存在著許多限制。於是我們看到，換句話說，多數導遊其實都在等國門重啟的一天，但無法操之在我，政府應該預想最壞的劇本，為這些專業導遊的勞動權益做更完整的打算，才能避免一旦全球疫情過去後，台灣的國際旅遊業和導遊人才卻已流失殆盡。從疫情前的暖冬補助、疫情發生後的紓困、到疫情趨緩所謂的振興國旅的五大補助方案，許多人始終反覆提醒，希望政府不要用齊頭式的撒錢，來影響產業生態的調整。然而，正如同過去幾年，對於那些只押寶在中國旅客團的國內旅宿業者，政府繼續用補貼來延遲退場時間一樣，先前的紓困和後續的補貼，仍然有許多挹注到了這些業者身上。看在真正有競爭力和不斷創新服務的業者眼中，大家的疑惑是，說好的「退場機制」和「升級轉型」呢？無論是觀光業，還是整體振興，我們始終認為一定的紓困和補助是必要的，但絕對不是政府任務的全部。除了發錢再發錢，補助再補助，政府更該思考的是前瞻產業發展的法規超前準備，以及優先推動能夠創造內需的公共建設，才能真正掌握後疫情產業轉型及經濟振興的契機，讓防疫成效傑出的台灣，繼續成為轉型振興有成的國度。